Гид по антикризисным мерам для бизнеса

Почему нет варианта: " Я работаю на одной, и работодатель уже снизил зарплату " (даже за март)...
Даже если предприятие не относится к тем, которым разрешено работать - выплату зарплаты и перечис...
Мда уж... не, мне после выступления нашего уважаемого о том, что нерабочие дни до конца апреля ср...
без проблем. выгоните всех бухгалтеров. денюшки компании прожирают, вечно кричат что-то про закон...
Я еще когда статью читал, подумал: А почему он кол-во бухгалтеров в пересчете на квадратный метр ...
😃 как всегда ИМ хуже всех 😃
Так ещё сегодня услышала в одной передачке, что "умные" люди, наслушавшись обещаний пошли и набра...
И от налоговой, с ее, подчас, экзотическими требованиями, красиво отобьется...
Авансовый платеж НДФЛ для ИП за 1 квартал 2020 года. В табличке со сроками уплаты его нет....
Это только для тех кто с объектом Доходы, применяет ККТ и добровольно согласится на это. Остальны...
Я давно работаю, была бухгалтером, параллельно фин.директор, потом вдруг плюс кадровиком, п...
Вроде хотели отменить декларацию по УСН, налоговики обещали сами считать и выставлять требования....
Ога, добавьте к этом рост уровня преступности, и получится, что жертв недокарантина будет гораздо...
Что вы имеете ввиду? С/х как работало так и работает, даже ни на какие каникулы не уходило, наско...
Что значит "призвал"? Высказал пожелание?
У нас сотрудник принят 02 марта. Отчет сегодня-завтра собиралась отправить. Теперь что - штраф?...
Ждем резкий всплеск уровня преступности? Если число жертв преступлений будет выше числа жертв от ...
А сельское хозяйство никого не волнует.
А если сотрудник по собственному желанию хочет уволиться, работодатель штраф должен платить за эт...
Пропуск получила без проблем.
Дедушка просрал все: и внешнюю политику и внутреннее управление, вертикальщик хренов....
Подскажите, как вопрос решили?
Непонятно как оформить пропуск на ребенка 14 лет, который не успел получить паспорт. Указывать св...
Зато если продаешь дом построенный самостоятельно (не купленный у третьего лица), то можно и без ...
Вполне понятное чувство - забота. Собрать штрафы с тех, кто не сдал. Потом с тех, кто уволил сотр...
На мос.ру в вопросах и ответах спрашивали о такси:
У нас ПЗДЦ, а не ЧС...уж простите за прямоту!
Я не об этом. По указу президента мы, розничная сеть продуктов питания, продолжаем работать, а зн...
Да, нет, как раз "кратко и о чем" - теперь медицинская помощь не оказывается, если это не коронов...
Цены посмотрите за сервис;) от ~1200 рублей до ~7500 рублей в МЕСЯЦ. В год - это уже ~15.000 - 90...
Здравствуйте,подала на продление путинских в январе,ребёнку в Марие 2 года,детское пособие не при...
У автора даже вопроса не возникло: "вчера" для него убрать с рынка 1,5 млн бар/с - панацея.... Се...
Я намек понял, но это имеет отношение к обсуждаемой теме? Если имеет, предлагаю экспертов выбират...