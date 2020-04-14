Клерк.Ру

Гид по антикризисным мерам для бизнеса

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем.»
В.В. Путин

Центр taxCOACH будет с неподдельным интересом следить за тем, как слова Президента «вместе… преодолеем» превратятся в конкретные решения. Новые предложения по поддержке экономики Президент ждет в течение пяти дней. Что ж, подождем. В том числе, и обещанной Президентом 8 апреля отсрочки уплаты страховых взносов на 6 месяцев для субъектов МСП всех отраслей.

А пока мы со своей знаменитой дотошностью, а значит дольше всех, разбирались с тем, что из себя представляют сокращенные «в 2 раза» социальные взносы и прочие «бонусы» в тот момент, когда они становятся нормативно-правовыми актами.

В этом материале – только сухие факты по состоянию на 8 апреля: кому и что досталось с широкого плеча государства.

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Налоги, взносы, пошлины

1. Комплексные меры поддержки субъектов МСП

Что изменилось
Определены основные направления поддержки Бизнеса.
Помощь оказывается наиболее «пострадавшим отраслям».
На сегодня он составляет список из 19 кодов ОКВЭД из 9 отраслей.

Суть изменения
Согласно поручению Президента России Владимира Путина отдельным отраслям будет оказана следующая помощь:
 

  • 6 месяцев отсрочки выплат по всем налогам (за исключением НДС); 
  • на 6 месяцев отсрочка по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий; 
  • на 6 месяцев отсрочка по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства; 
  • дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование; 
  • на 6 месяцев моратория на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов с предприятий; 
  • отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате арендных платежей за федеральное имущество; 
  • расширение возможностей МСП для получения кредитов по льготной ставке не более 8,5%; 
  • мораторий на проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок. 

Среди таких отраслей: перевозки, деятельность в сфере культуры и организации мероприятий, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, бытовые услуги населению, дополнительное образование.
 

Начало действия
каждая мера вводится отдельно

Основание
 

  • Информация Министерства экономического развития РФ от 27 марта 2020 г. "Правительство определило 22 отрасли, которые первыми получат господдержку»
  • Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 434 "Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»

Комментарий taxCOACH: меры поддержки незначительны, но хоть что-то. Радует, что названные изначально 22 отрасли (на самом деле не отрасли а лишь коды ОКВЭД) обозначены как первые, которые получат помощь. Логично, что должны быть и «вторые». Но это не точно. Позднее количество кодов ОКВЭД сократили до 19. Принципиально список «пострадавших» при этом не изменился.

2. Отсрочка по налогам и взносам

Что изменилось
Отсрочка предоставляется только «пострадавшим отраслям» на срок от 3 до 6 месяц. Не распространяется на НДС.

Суть изменения
Предоставлена отсрочка по всем налогам (в том числе по авансовым платежам) кроме НДС для субъектов МСП:
 

  1. налог на прибыль, ЕСХН, УСН за 2019 год - на полгода.
  2. НДФЛ за 2019 год - на 3 месяца
  3. налоги и авансовые платежи за 1 квартал 2020 - на полгода
  4. налоги и авансовые платежи за 2 квартал 2020 - на 4 месяца
  5. налог по ПСН со сроком уплаты во 2 квартале 2020 - на 4 месяца
  6. авансовые платежи по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (если установлены) за 1 квартал 2020 - до 30.10.2020 г.
  7. авансовые платежи по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (если установлены) за 2 квартал 2020 - до 31.12.2020 г.
  8. страховые взносы за март-май - на полгода
  9. страховые взносы за июнь-июль - на 4 месяца

Льгота распространяется только на отдельные отрасли (19 кода ОКВЭД). Среди них: перевозки, деятельность в сфере культуры и организации мероприятий, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, бытовые услуги населению, дополнительное образование. К МСП из «пострадавших отраслей» могут быть приравнены системообразующие и градообразующие предприятия.

Отсрочка предоставляется по заявлению налогоплательщика. При этом у заявителя должно быть снижение доходов более, чем на 10% или убыток.

Остальные могут рассчитывать только на отсрочку из-за нерабочих дней, в течении которых уплата налогов (сдача отчетности) откладывается до первого рабочего дня - 6 мая. Но правило не распространяется на тех, кто согласно Указу Президента продолжает работать..

Начало действия
30 марта 2020

Основание
 

  • Информация Министерства экономического развития РФ от 27 марта 2020 г. "Правительство определило 22 отрасли, которые первыми получат господдержку»
  • Информация ФНС России от 30 марта 2020 г. "Определен перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики»
  • Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
  • Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»

Комментарий taxCOACH:  осталось только надеятся, что через полгода все пройдет и у бизнеса сразу появятся деньги на налоги…

3. Отсрочка в сдаче отчетности

Что изменилось
Введены отсрочки для отчетности. Это не касается сроков уплаты налогов. Но зато распространяются на всех налогоплательщиков.

Суть изменения
Сроки сдачи отчетности (налоговой, бухгалтерской и статистической) отложены. Распространяется на всех налогоплательщиков, а не только на «пострадавшие отрасли». Отсрочки установлены уже без относительно нерабочих дней:
 

  1. отчетность (кроме НДС и расчетов по страховым взносам за I квартал 2020 г.), которую нужно было сдать в марте-мае 2020 - на 3 месяца;
  2. отчетность по НДС и расчеты по страховым взносам за I квартал 2020 г - до 15 мая 2020 г.
  3. пояснений и документов по требованию госорганов, полученных с 1 марта по 31 мая 2020 г - на 20 рабочих дней;
  4. пояснений и документов по требованию госорганов при проведении КНП по НДС, полученных с 1 марта по 31 мая 2020 г - на 10 рабочих дней.

Отсрочка в подаче отчетности не меняет сроки уплаты налогов. Исключение составляют налогоплательщики из «пострадавших отраслей» - для них отдельно предусмотрены отсрочки по налогам (см. выше). Также не стоит забывать про нерабочие дни, которые теперь упоминаются в НК РФ при определении окончания сроков, предусмотренных кодексом.

ФЗ № 102 легализовал «нерабочие дни» Напомним, до этого законом были предусмотрены только выходные и нерабочие праздничные дни. В итоге органы исполнительной власти были поставлены Президентом в неловкое положения. Сейчас нерабочие дни в налоговом законодательстве приравнены к праздничным нерабочим и выходным дням. первый рабочие на федеральном уровне - 6 мая.

Примечание: актуальные сроки сдачи отчетности и уплаты налогов для «пострадавших отраслей» и всех остальных налогоплательщиков мы отразили в отдельной таблице.

Начало действия
26 марта 2020

Основание
 

  • Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
  • Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»
  • Письмо Минфина России и Федеральной налоговой службы от 27 марта 2020 г. N 07-04-07/24096/ВД-4-1/5303@ "О сроках представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г.»
  • Информация Федеральной службы государственной статистики от 26 марта 2020 г. "Росстат продлил сроки предоставления отчетности в связи с выходными днями»
  • Письмо Минфина России от 31 марта 2020 г. N 03-02-07/2/25589

Комментарий taxCOACH:  Наконец Правительство РФ приняло полноценный акт (а не «Информацию») для определения отсрочки. Эти отсрочки выходят за пределы нерабочих дней, когда бухгалтерия в предприятиях не работает и не может подготовить отчетность.

Повторим еще раз. Для "непострадавших" отраслей (есть ли такие?) отсрочка в подаче отчетности не меняет сроки уплаты налогов. Другое дело, что остальные могут это отсрочку по уплате просто "купить": приостановить операции по счету не могут, оштрафовать тоже оснований нет, но за эту отсрочку придется заплатить пени.

4. Уменьшаются страховые взносы

Что изменилось
Размер страховых взносов для МСП снижен до 15%. Но есть нюанс…

Суть изменения
Для субъектов МСП устанавливается пониженный тариф страховых взносов на зарплаты своим сотрудников в части, превышающей МРОТ. Ставка снижается до 15% (10% в ПФР и 5% в ФОМС).

Начало действия
с 1 апреля 2020

Основание
 

  • Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации. Закон принят только Федеральным Собранием (Госдумой и Советом Федераций), но ФНС ссылается на него.(см., например, Письмо Минфина России от 31 марта 2020 г. N 03-02-07/2/25589)
  • отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Комментарий taxCOACH: как будто снизили «зарплатные» налоги аж в два раза! Но есть нюанс…
МРОТ с 2020 года составляет 12130 рублей. А медианная (наиболее распространенная) зарплата по РФ в докризисный 2019 год - 34335 рублей. Итак, давайте посчитаем.
Взносы с медианной зарплаты до поправок: 34335*0,3=10300,5
Взносы с медианной зарплаты после поправок:
(взносы с МРОТ 12130*0,3=3639) + (взносы оставшийся части зарплаты (34335-12130)*0,15=3330,75) = всего 3639+3330,75=6969,75
Меньше? Да, но никак не в два раз. На 30%. И это еще без учета грядущего снижения зарплат.

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Налоговый и иной контроль

1. Приостановление проверок

Что изменилось
Назначение и проведение фактически отменили до 31 мая.

Суть изменения
Правительство продлило до 31 мая «мораторий» на назначение проведение налоговых и валютных проверок. Запрет на таможенные и пр. проверки, судя по всему, продолжает действовать до 1 мая. Исключение сделано для проверок внеплановых, связанных со здоровьем граждан, ЧС и выдаче лицензий и других разрешений. Помимо этого, ФНС дало указание исключить все мероприятия, связанные с непосредственным контактом с налогоплательщиком

 

Основание
 

  • Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»
  • Приказ от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@
  • Поручение Правительства РФ от 18 марта 2020 г. О приостановлении назначения выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок.

Комментарий taxCOACH: проверки отсрочены чуть более чем на 2 месяца… Это больше похоже на меры поддержки самоизоляции инспекторов, а не бизнеса. И не отпускает ощущение, что эта отсрочка похоже на оттягивание тетивы лука…

2. Приостановлено взыскания и применения санкций

Что изменилось
Взыскание налогов и сборов отложили до 1 мая.

Суть изменения
На полгода приостанавливаются меры взыскания налогов и сборов для всех налогоплательщиков. Для МСП и медицинских организаций откладывается также приостановление операций по счетам.

За период с 1 марта по 31 мая 2020 «выключается» ст. 126 НК РФ и ст. 26.31 ФЗ N 125-ФЗ «О социальном страховании», которые предусматривают ответственность за непредоставления документов, необходимых для осуществления контроля.

 

Основание
 

  • Информация Федеральной налоговой службы от 26 марта 2020 г. "ФНС России реализовала меры поддержки малого и среднего бизнеса»
  • Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики"

Комментарий taxCOACH: слишком короткий срок, чтобы считать это актуальной мерой поддержки. Но справедливости ради стоит отметить, получить приостановление операций по счетам в «нерабочие дни» было бы катастрофическим событием для бизнеса. Видимо тех, кто крупнее МСП, - не жалко.

3. Усиление контроля за выплатами зарплат

Что изменилось
ФНС будут проявлять особое внимание на нарушение трудового законодательства.

Суть изменения
ФНС дала указания проявлять особое внимание к обращениям граждан, связанные с нарушением трудового законодательства, и сразу их направлять в государственную инспекцию труда.

 

Основание
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 марта 2020 г. N СД-18-2/380@ "Об усилении контроля по обращениям граждан, содержащих информацию о возникающих конфликтных ситуациях на рынке труда"

Комментарий taxCOACH: само по себе письмо не несет серьезной угрозы бизнесу. Но оно отражает тенденцию - усиления контроля, если не сразу, то в будущем.

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Долги и банкротство

1. Мораторий на банкротство

Что изменилось
Введен мораторий на банкротство на полгода (до 3 октября 2020) для:
 

  • субъектов из 22 отраслей;
  • для системообразующих предприятий;
  • стратегически важных предприятий.

Суть изменения
Правительство получило право на введения моратория на банкротства. При этом ситуации для такого моратория сформированы очень абстрактно: при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах. 3 апреля Правительство воспользовалось таким полномочием.

Был введен мораторий на банкротство: субъектов из 22 отраслей; для системообразующих предприятий; стратегически важных предприятий. До 3 октября заявления на банкротство таких субъектов судами не будут приниматься.

Начало действия
3 апреля 2020

Основание
 

  • Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
  • Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 428 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников»

Комментарий taxCOACH: тот же самый эффект, что и от карантинных мер. Количество пострадавших это принципиально не меняет, но растягивает процесс во времени. В итоге мы рискуем получим то же количество банкротств, но потом.

2. Кредитные каникулы

Что изменилось
Вводится возможность использовать кредитные каникулы по потребительским и предпринимательским кредитам. Но не для всех.
 

  1. Потреб. кредиты - ФЛ и ИП существенно ограничены в размерах кредитов, по которым можно воспользоваться такими каникулами.
  2. Предпринимательские кредиты - только для МСП из 22 пострадавших отраслей.

Суть изменения
Принят закон, который позволяет ФЛ, ИП и субъектам МСП получить отсрочку по кредитным выплатам по потребительским и ипотечным кредитам на полгода. «Основанием станет снижение их дохода на 30% и более за месяц, предшествующий дате обращения по сравнению со среднемесячным доходом, полученным за 2019 год».
Для организаций дополнительным требованием является - осуществление вида деятельности из «22 пострадавших отраслей». Постановление Правительства установило максимальные размеры кредитов, по которым может быть предоставлен льготный период:
 

  • по ипотечным кредитам — 1 500 тысяч рублей;
  • по автокредитам — 600 тысяч рублей;
  • по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч рублей;
  • по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тысяч рублей;
  • по кредитным картам для физических лиц — 100 тысяч рублей.

Пр кредитам МСП из 22 отраслей максимальные размеры не устанавливаются.
ЦБ РФ рекомендовал банкам давать отсрочку, а также не начислять неустойку (штраф, пени) по любым кредитам всем МСП независимо от вида деятельности.

Начало действия
 

  1. По предпринимательским кредитам для МСП - с 03 апреля 2020.
  2. По потребительским кредитам - пока непонятно - ждем постановления Правительства о максимальных размерах кредитов.

Основание
 

  • Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. N 106-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" 
  • отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» 
  • Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 435 "Об установлении максимального размера кредита (займа) для кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора (договора займа), предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств" 
  •  Информация Минфина России от 31 марта 2020 г. "Гражданам, ИП и субъектам МСП будут предоставлены "кредитные каникулы" на период до 6 месяцев»

Комментарий taxCOACH:  неплохая мера поддержки, но очень сильно ограничен круг получателей:
 

  • в части бизнеса - только «22 отраслями» 
  • в части потреб. кредита - небольшими размерами кредитов

3. Арендные каникулы федеральному имуществу

Что изменилось
Для МСП введена возможность воспользоваться отсрочкой арендных платежей на весь 2020 год за федеральное имущество

Суть изменения
Субъекты МСП могут отсрочить арендные платежи за имущества, по договорам, заключенным с Росимущество или федеральными ГУПами и учреждениями. Отсрочка действует в течение 2020 года. Арендная плата за «коронавирусный» года должна быть оплачена в течение 2021 года равными платежами.

Начало действия
19 марта 2020 года

Основание
Распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2020 г. N 670-р

4. Арендные каникулы по коммерческому имуществу

Что изменилось
Арендодателям, которые предоставили отсрочку или уменьшили плату для «пострадавших отраслей» предоставляется отсрочка по земельному налогу, налогу на имущество и арендную плату.

Суть изменения
Правительство рекомендовало частным арендодателям отсрочить или уменьшить арендную плату для своих арендодателей из «пострадавших отраслей» с учетом нерабочих дней. Бонусом за это станет отсрочка уже для самих арендодателей по имущественным налогам и арендной плате за государственное или муниципальное имущество.

Начало действия
03 апреля 2020

Основание
Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества»

5. Реструктуризация кредитов

Что изменилось
ЦБ рекомендовал банкам давать отсрочку по кредитам

Суть изменения
ЦБ РФ рекомендовал банкам давать отсрочку, а также не начислять неустойку (штраф, пени) по любым видам кредитов всем МСП независимо от вида деятельности.

Начало действия
письмо ЦБ РФ носит рекомендательный характер необязательный к исполнению.

Основание
Информационное письмо Банка России от 20 марта 2020 г. № ИН-06-59/24 «О реструктуризации кредитов (займов) субъектам МСП»

Комментарий taxCOACH: ключевое в данной новости - рекомендательный характер письма. При этом полагаем, что инициатива Минфин РФ о предоставлении «кредитных каникул» стала логичным продолжением озвученного предложения Банка России. Честно говоря, такая рекомендация ЦБ РФ выглядит больше как моральная поддержка.

6. Уменьшение комиссий по эквайрингу

Что изменилось
ЦБ РФ рекомендовал банкам снизить комиссию по эквайрингу
 

Суть изменения
Банк России принял решение ограничить максимальное значение эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам и установить их на период с 15 апреля по 30 сентября 2020 года на уровне не более 1% (в настоящее время эквайринговая комиссии в среднем составляет 1,2-2,2% в зависимости от типа карты или категории товара).

 

Основание
Сведения размещены в виде информации на сайте ЦБ РФ.

Комментарий taxCOACH: На текущий момент указанная инициатива не обрела форму какого-либо акта, предписывающего соблюдать данные ограничения. Полагаем, данная инициатива, в случае её реализации стала бы существенной поддержкой онлайн-торговли, поскольку текущие ставки эквайринга соразмерны выплатам роялти некоторых франшиз.

7. Льготное кредитование для выплаты заработных плат

Что изменилось
Банки начинают выдавать бизнесу льготные кредиты на зарплату.

Суть изменения
В рамках совокупного лимита на льготное кредитование (500 млрд) будет направлено до 150 млрд рублей на поддержку кредитования банками субъектов МСП с целью бесперебойного выполнения ими обязательств по заработной плате перед сотрудниками. Кредиты Банка России на эти цели будут так же предоставляться кредитным организациям по ставке 4,00% годовых и на срок 1 год. При этом предполагается, что банки будут выдавать кредиты субъектам МСП под установленный программой процент.

 

Основание
Сведения размещены в виде информации на сайте ЦБ РФ.

Комментарий taxCOACH: Сложно оценить эффективность такой меры поддержки, особенно в условиях неопределённости, ведь кредит нужно как-то гасить, что объективно невозможно при отсутствии выручки. При этом в СМИ пишут о предоставлении кредитов под 0%.

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Прочее

1. Продление лицензий и разрешений

Что изменилось
лицензии, разрешения на некоторые виды деятельности продлены на год, в том числе, разрешения на строительство

Суть изменения
Правительство продлило на 12 месяцев сроки лицензий и разрешений, сроки которых истекают вс 15 марта по 31 декабря 2020 года. Это продление касается таких видов деятельности как: производство спирта, пользование недрами, производства средств связи, лекарств и некоторые др. Также продляют аккредитации и аттестации экспертов и специалистов по множеству направлениий. Продлевается на один год разрешение на строительства, сроки которого истекают до 1 января 2020

Начало действия
06 апреля 2020

Основание
Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 440 «О продлении действия разрешения и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году»

2. Дистанционная продажа лекарств (через интернет)

Что изменилось
Разрешена

Суть изменения
Внесены правки в законы о защите информации и об обращении лекарств. Теперь лекарственным средствами можно торговать через интернет.

Начало действия
03 апреля 2020

Основание
 

  • Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. N 105-ФЗ "О внесении изменений в статью 15.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
  • Федеральный закон "Об обращении лекарственных средств"

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Ответственность: административная и уголовная

Увеличение ответственности за нарушения «карантина»

 

Суть изменения
Усиливается наказание за нарушение мер, связанных с борьбой с эпидемией. Так за нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ), повлекшее массовое заболевание предусматривается:
 

  • штрафы до 2 млн рублей;
  • запрет занимать определенные должности и заниматься определенными видами деятельности - до трех лет;
  • принудительные работы - до пяти лет;
  • лишение свободы - до семи лет.

Также вводятся серьезные санкции за распространение заведомо недостоверной информации - появились новые ст. 207.1 и ст. 207.2 УК РФ.
Ответственность за ложные сведения также появилась и в КОАПе - появились новые части 10.1 и 10.2 ст. 13.15 КоАП РФ.

Начало действия
1 апреля 2020

Основание
 

  • Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 100-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
  • Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Комментарий taxCOACH: в целом логичное действие в условиях недисциплинированности и недобросовестности отдельных индивидуумов, которые могут нанести существенный вред в кризисной ситуации.

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