Гид по антикризисным мерам для бизнеса

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем.»

В.В. Путин

Центр taxCOACH будет с неподдельным интересом следить за тем, как слова Президента «вместе… преодолеем» превратятся в конкретные решения. Новые предложения по поддержке экономики Президент ждет в течение пяти дней. Что ж, подождем. В том числе, и обещанной Президентом 8 апреля отсрочки уплаты страховых взносов на 6 месяцев для субъектов МСП всех отраслей.

А пока мы со своей знаменитой дотошностью, а значит дольше всех, разбирались с тем, что из себя представляют сокращенные «в 2 раза» социальные взносы и прочие «бонусы» в тот момент, когда они становятся нормативно-правовыми актами.

В этом материале – только сухие факты по состоянию на 8 апреля: кому и что досталось с широкого плеча государства.