Поддержка БухСофт: Бухгалтеры сейчас остро нуждаются в профессиональной поддержке. Мы всем помогаем оперативно

Сейчас бизнесу тяжело, особенно малому. Все терпят убытки. Законодательство меняется в считанные часы. Что делать бухгалтерам? Им также надо сдавать отчетность, платить налоги, считать зарплату. Вопросов много. То, что еще утром было понятно кардинально меняется к вечеру. В интервью с руководителем техподдержки БухСофт Артемом Яковенко мы выяснили, какие вопросы больше всего волнуют бухгалтеров и как поддержка БухСофт работает в нынешних реалиях.

Вопрос: Артем, обычно программы рассказывают о своих айти успехах. А Вы на флаг повесили поддержку. Почему?

Ответ:Да потому что программы по своей сути все одинаковые. Все считают зарплату, и мы считаем. Все формируют отчетность — и мы тоже ее формируем. Гордимся мы совсем другим — тем, чего у других программ точно нет — поддержкой. Еще пару недель назад мы вряд ли кого-то могли привлечь словом «экспертная помощь». Сейчас же ситуация изменилась. Все, что нужно бухгалтеру сегодня — это работающая в любом месте программа, чтобы отсидеться дома и поддержка. Сейчас важны две вещи — быть в курсе и продолжать общаться. Вот мы это все и делаем. Держим в курсе, объясняем, рассказываем. И поговорить о проблемах тоже можем. Мы ведь тоже люди.

Вопрос: Что сейчас больше всего волнует бухгалтеров?

Ответ: Ситуация каждый день меняется кардинально. Сейчас больше всего вопросов, как считать взносы с зарплаты — 15 или 30%. Входят ли сюда ГПД ? Объясняем, как все правильно рассчитать. Сроки сдачи отчетности всех остро волнуют. Тем более сейчас опять продлены вынужденные выходные. Нерабочее время до 30 апреля означает, что продлеваются все сроки уплаты налогов и взносов (ст. 6.1 НК РФ). То есть на текущий момент сроки переносятся на 6 мая, первый рабочий день после нерабочих дней, праздничных и выходных с 1 по 5 мая. Также возникает вопрос как считать зарплату и отпускные, которые выпали на апрель.

Вопрос: Ну ведь спросить Вас могут только Клиенты, а остальным бухгалтерам как быть?

Ответ: Сейчас наша горячая линия открыта для всех и каждого. Любой бухгалтер может пользоваться БухСофт до конца апреля бесплатно. В том числе и нашей поддержкой. Онлайн-чат доступен всем клиентам, на всех тарифах, и, тем, кто пока не работает в программе БухСофт, тоже доступен.

Попробовать Бухсофт

Вопрос: А почему так решили?

Ответ: Малому бизнесу сейчас не просто тяжело. Он на краю пропасти. Правительство пытается оказать максимальную поддержку. И законы принимаются в срочном порядке. Меняются расчет зарплаты и размер взносов, , переносят сроки сдачи отчетности и уплаты налогов. Только бухгалтеру что делать со всеми изменениями? Как справляться? Вы посмотрите на форумы бухгалтерские — они задыхаются от вопросов. Можете считать, что БухСофт — это сейчас профессиональный бухгалтерский форум. Где помогут, а не запутают.

Вопрос: Сколько в среднем бухгалтеру приходится ждать ответа в поддержке БухСофт?

Ответ: Наша главная задача — ответить в день обращения. 70% вопросов мы закрываем за 10-15 минут. Если ситуация сложная — подключимся удаленно к клиенту. И смотрим вместе, что необходимо исправить, пересчитать. У меня все сотрудники в экспертной поддержке — в прошлом практикующие бухгалтеры. И каждый проживает эту ситуацию, как свою. Нет безучастных к проблеме бухгалтеров.

Вопрос: Как с потоком вопросов справляетесь?