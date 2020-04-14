Мораторий на банкротство: кто фактически получил отсрочку долгов на 6 месяцев

Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 428 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников» в России введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве определенных должников. Срок действия моратория составит 6 месяцев.

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дополнен статьей 9.1. «Мораторий на возбуждение дел о банкротстве».

Мораторий введен на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении следующих должников:

1. Организаций и индивидуальных предпринимателей, код основного вида деятельности которых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности указан в списке отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями деятельности по соответствующему виду экономической деятельности определяется по коду основного вида деятельности, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 г.

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2. Организаций, которые включены в перечень системообразующих организаций, утверждаемый Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. N 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» и в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. N 1226-р.

За самим должником право на инициирование своего банкротства сохраняется.

В список сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции входят организациисферы: авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок; культуры, организации досуга и развлечений, деятельности туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; гостиничного бизнеса; общественного питания; дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения; организации конференций и выставок; предоставления бытовых услуг населению (ремонта, стирки, химчистки, парикмахерских услуг и салонов красоты).

Перечень организаций, попавших под мораторий, размещается на портале Федеральной налоговой службы.

Мораторий вступил в силу со дня его официального опубликования 3.04.2020.

Мера по введению моратория на подачу заявления о банкротстве организаций – должников, относящихся к отраслям, наиболее пострадавшим от короновирусной инфекции, представляется справедливой, однако, перечь отраслей и предприятий, включенных в список, кажется несколько спорным. Включение в перечень авиакомпаний, туристических компаний, организаций в сфере культуры, спорта и досуга вопросов не вызывает. При этом введение моратория на банкротство стратегическихи системообразующих предприятий, напротив, вызывает вопросы.

С одной стороны, очевидно, что стратегические предприятия в сложившихся обстоятельствах не должны испытывать дополнительное давление, а системообразующие организации имеют особое значение для экономики региона. Но с другой стороны, некоторые стратегические и системообразующие предприятия уже являются должниками, и в отношении них уже имеется изрядное количество поданных заявлений о банкротстве. Кроме этого, надо заметить, что в отношении таких предприятий и до введения данного моратория существовал особый порядок обращения с заявлением о банкротстве.

Так, для возбуждения производства по делу о банкротстве стратегических предприятий и организаций принимались во внимание требования, составляющие в совокупности не менее чем один миллион рублей, при условии неисполнения обязанностей в течение шести месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. (П. 3-4, ст. 190 Федерального закона Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ).

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К данной категории относятся федеральные государственные унитарные предприятия и открытые акционерные общества, акции которых находятся в федеральной собственности, и которые осуществляют производство продукции (работ, услуг), имеющей стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации, организации оборонно-промышленного комплекса — производственные, научно-производственные, научно-исследовательские, проектно-конструкторские, испытательные и другие организации, осуществляющие работы по обеспечению выполнения государственного оборонного заказа.

В перечень системообразующих предприятий в 2008 году было включено более 300 организаций, затем список был сокращен, а в данный момент в связи с пандемией было принято решение о расширении списка. Окончательный список системообразующих предприятий будет утвержден Правительством России 10 апреля 2020 года. Уже сейчас известно о более чем 650 компаниях, которые могут войти в список. По информации «Ведомостей», сообщалось о включении в список нескольких авиакомпаний и аэропортов, агропромышленных комплексов и производителей продуктов питания, а также продуктовых сетей (в том числе «Вкусвилл», «Ашан», «Атак») и продавцов непродовольственных товаров («Спортмастер», IKEA, «М.Видео», «Леруа мерлен восток»).

Таким образом, к числу организаций, попадающих под действие моратория, может быть отнесено большинство крупнейших компаний России. Сложившаяся ситуация может быть использована для придания определенным, наиболее значимым для государства предприятиям статуса неприкосновенных.

И тут нельзя забывать, что введение моратория на подачу заявлений о банкротстве одних предприятий автоматически влечет неблагоприятные последствия для кредиторов таких предприятий, в случае, если у них нет возможности вернуть свой долг иным способом, кроме как через подачу заявления о банкротстве. Таким образом, мораторий на подачу заявлений о банкротстве одних может вызвать банкротство других.

Ситуация осложняется еще и тем, что мораторий обязывает суды возвращать ранее поданные заявления кредиторов о банкротстве должников, в отношении которых введен мораторий, если вопрос об их принятии не был решен арбитражным судом. Если кредитором было опубликовано уведомление о намерении обратиться с заявлением о признании должника, на которого распространяется мораторий банкротом, внесенное в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, и срок подачи такого заявления наступает после объявления моратория на подачу заявления, такое заявление соответственно не может быть подано.

Поскольку в отношении ряда системообразующих и стратегических предприятий в данный момент уже имеются банкротные дела с изрядным количеством кредиторов, возможность возврата долга для таких кредиторов через подачу заявления о банкротстве должника в настоящий момент потеряна.

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Кроме этого, особого интереса заслуживает и п. 3 ст. 9.1. ФЗ РФ «О несостоятельности» (банкротстве») согласно которому на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, приостанавливается исполнительное производство по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория (при этом не снимаются аресты на имущество должника и иные ограничения в части распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного производства).

Данное положение вызывает два вопроса. Во-первых, какое отношение исполнительное производство имеет к мораторию на банкротство (это два совершенно разных механизма взыскания долга, не связанные друг с другом). Во-вторых, каким образом кредиторы должников, на которых распространяется мораторий могут вернуть свои долги, если мораторий фактически введен не только на подачу заявления на банкротство, но и на возможность взыскать долг путем обращения в службу судебных приставов?

Фактически можно констатировать, что должники, на которых распространяется действие моратория, получили отсрочку оплаты своих долгов сроком на 6 месяцев.

Поскольку согласно ст. 9.1. ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)», Срок действия моратория может быть продлен по решению Правительства Российской Федерации, если не отпали обстоятельства, послужившие основанием для его введения, нельзя исключать, что подобный мораторий будет носить перманентный характер. Причины введения такого моратория могут быть различны. Фактически мы получили новый законный механизм получения отсрочки оплаты долгов отдельными компаниями. Теперь мы будем наблюдать, не приведет ли этот механизм к фактическому списанию долгов компаний, попавших под мораторий, и в каких случаях данный механизм будет использоваться.

Поскольку согласно ст. 9.1. ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)»: «в акте Правительства Российской Федерации о введении моратория могут быть указаны отдельные виды экономической деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, а также отдельные категории лиц и (или) перечень лиц, пострадавших в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, на которых распространяется действие моратория», представляется, что использование данного механизма может носить избирательный характер. А поскольку для его применения достаточно акта Правительства РФ, мы вскоре можем получить новый список неприкасаемых предприятий, которые фактически будут выведены из существующий системы законодательства РФ, и на которых устоявшиеся нормы права просто не будут распространяться.