На сколько времени карантина у нас есть деньги, чтобы выжить?

Попробуем прикинуть на коленке, хотя бы примерно.

Итак.

Годовой ВВП России был по итогам 2019-го был около 110 трл руб. Это означает, что все предприятия России (крупные, средние, малые) произвели товаров и услуг за год на эту сумму.

В составе затрат любого предприятия есть ФОТ. На сегодня в России доля ФОТ в составе затрат в среднем 45%. Это означает, что годовой объем выплат зарплат у нас составляет около 50 трл руб.

В месяц это около 4.1 трл руб.

Какой процент предприятий остановлен из-за карантина?

Это сейчас наиболее сложные вопрос, но многие аналитики в России и за рубежом склоняются к цифре - 30%.

Не будем ее как-то опровергать, на мой собственный взгляд, она близка к истине. Те или иные проблемы ощутят, конечно, все бизнесы. Но наибольшие проблемы, вплоть до полного закрытия грозят примерно 30% от всех предприятий.

Итого имеем, что в проблемной зоне находятся платежи зарплат 1.23 трл в месяц.

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Сколько денег есть на счетах предприятий, чтобы продолжить платежи зарплат, даже, если предприятие остановилось. Большой заначки у наших российских компаний, да и у западных из сектора сферы услуг, который сейчас более всего страдает, нет.

Но хотя бы на 1 месяц на выплаты ФОТ в среднем денег у них хватит. Если экономить, платить в первый «карантинный» месяц 0.75 ФОТ, во второй – 0.5 ФОТ, то на пару месяцев хватит.

На условные карантин мы ушли с середины марта. Это означает, что до середины мая денег на выплаты хоть каких-то зарплат своему персоналу у бизнеса еще будет. В середине мая деньги у бизнеса на это точно закончатся.

Далее, сами люди. При всей бедности нашего населения, но хотя бы на месяц у нашего народа все-таки заначка всегда есть. А если понимать, что во время самоизоляции реальные расходы сильно упадут, то на собственных денег хватит, возможно и на два месяца.

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Итого имеем. За счет бизнеса можно протянуть до середины мая, а за счет личных накоплений еще где-то до середины июля.

А вот тут уже точно кончатся деньги и тех 30% бизнеса, который был остановлен и скорее всего уже не восстановится и пойдет на банкротство, и у людей, которые работали в этих компаниях, бизнесах, ИПэшках и прочее.

Вот тут уже точно, должно включиться государство, чтобы помочь людям выжить и начать искать работу.

Если предположить, что сотрудники всех тех предприятий из 30% окажутся без работы, то их совокупный ФОТ был до «коронавирусного кризиса» около 1.2 трл руб в месяц. Если предположить, что всем будут палить 1 МРОТ или поднимут, как предполагают в Москве и Подмосковье, до 15 тр-19.5 тр, то общий месячный объем таких субсидий будет около 0.5 – 0.6 трл в месяц.

Деньги не малые, но вполне подъемные для государства. До конца 2020 по самому максимуму придется выделить на это 3-3.5 трл. рублей. Такие деньги есть. Это менее, чем профицит федерального бюджета только за прошлый 2019-год.

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Главное, успеть подготовиться, и не далее чем конец июня – начало июля начать массово выплачивать пособия по безработице большому количество населения, потерявшему свою работу за время этих карантинов.

В общем, год будет трудный, всем будет не просто.

Но выжить можно.