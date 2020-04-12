Как управлять личными финансами во время пандемии

Кризис и коронавирус перевернули окружающую действительность с ног на голову. Что делать с деньгами? Что делать, если денег нет? Банки.ру собрал ответы на самые насущные вопросы.

У меня есть деньги

Безусловно, падение курса рубля скажется на ценах бытовой техники и многих других вещей — они станут выше. По разным оценкам, товары в сегменте бытовой техники и электроники, например, подорожают на 10–20%. Однако это произойдет не одномоментно: еще какое-то время ретейлеры будут продавать со складов товары, закупленные по старым ценам. Когда ждать реального скачка цен? У экспертов мнения разные: кто-то полагает, что летом, кто-то — что к концу года.

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Поэтому, если вы планировали приобрести новый смартфон, стиральную машину или холодильник, лучше это сделать сейчас, пока не выросли цены. Но не воспринимайте все эти товары как объект для инвестиций и не пытайтесь сыграть на скачке цены! Идея вложить все накопления в смартфоны и пылесосы провальна изначально. Достаточно вспомнить кризис шестилетней давности: люди скупали впрок электронику и бытовую технику, а потом, через несколько месяцев, были вынуждены выставлять эти товары по бросовым ценам на «Авито».

— Есть ли смысл покупать сейчас доллары?

Начнем с другого вопроса: для чего?

Заработать на скачках курсов? Сейчас риск слишком велик, тем более если делать это в обменниках, а не на бирже.

Ради страховки — вдруг еще подорожает? Скорее всего, страховаться сейчас уже поздно. Самый проигрышный вариант — это срочное приобретение долларов, когда цена на них сильно взлетела. Вспомним кризис 2014 года, когда граждане в панике покупали доллары по 80 рублей, а потом, в не меньшей панике, пытались продавать их по 65.

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Отправиться в путешествие? Пока не актуально в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Сложно предугадать, когда туристическая индустрия заработает снова в полном объеме.

У вас запланирована в будущем крупная покупка за доллары? Вот в этом случае эксперты советуют не медлить и приобретать доллары прямо сейчас.

Напомним, что с целью диверсификации валютных рисков граждане, которые зарабатывают и тратят деньги в рублях, могут хранить сбережения в рублях (50–60%) и валюте (40–50%).

— Стоит ли сейчас выходить на фондовый рынок?

На рынок можно выходить всегда. В долгосрочной перспективе биржевые индексы растут, поэтому важнее не когда, а на какой срок, через кого и во что именно вкладываться. Как вариант, можно собрать портфель из акций, облигаций и бумаг, чья стоимость привязана к золоту.

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— Как быстро можно заработать на бирже?

Стремление по-быстрому заработать на бирже несколько годовых депозитных ставок — прямая дорога к убыткам и разочарованиям. Инвестиционные аналитики рекомендуют рассчитывать на инвестиционный горизонт от года. Это значит, что сегодня есть смысл вкладывать деньги, которые в ближайший год точно не понадобятся. На более коротких промежутках времени вероятность получить убыток гораздо выше, особенно сейчас. Государство еще не отменило налоговые вычеты по индивидуальным инвестиционным счетам. Такой счет предполагает срок инвестирования три года — как раз подходящий для классического инвестора.

— Что, если гасить кредит доходами от инвестиций в акции?

Неудачная идея — если только ставка по вашему кредиту не на уровне 5–10% годовых. Чтобы получить более высокую доходность на бирже, нужно быть очень опытным, информированным или просто удачливым трейдером. Лучше пустите свободные средства на досрочное погашение.

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— Как выбрать брокера?

Открывать счет лучше у крупного брокера, давно работающего на рынке. Список таких компаний можно посмотреть, например, на сайте Московской биржи. При выборе, помимо собственно тарифов, стоит изучить, насколько удобную инфраструктуру предоставляет брокер для совершения сделок.

Будьте осторожны с рекомендациями, которые дают вам преподаватели на многочисленных бесплатных вебинарах и курсах. Часто за этим фасадом скрываются мошенники.

— Стоит ли покупать золото?

Традиционная страховка на случай непредвиденных обстоятельств. Для россиян дополнительный плюс: золото торгуется в долларах и дает страховку от риска девальвации рубля.

Котировки золота поставили рекорд в 2011 году и сейчас снова подбираются к пиковому значению. Если покупать золото сейчас, то именно как страховку, то есть в комбинации со страхуемым активом — акциями. Если пандемию коронавируса не удастся остановить быстро, последствия для экономики будут тяжелыми, инвестиции в акции принесут убытки, но золото будет дорожать и компенсирует потери. Надо быть готовым и к обратному сценарию: экономика начнет быстро восстанавливаться, и страховка окажется убыточной. Но тогда вырастут акции. На то она, собственно, и страховка.

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— Как лучше инвестировать в золото?

Для непрофессиональных инвесторов лучше всего подойдет биржевой фонд (ETF) на золото FXGD. Котировки его акций практически полностью повторяют котировки этого металла. Еще вариант — акции какой-нибудь компании, занимающейся добычей золота, например «Полюса» или «Полиметалла». Котировки акций добывающих компаний могут отличаться от изменений цен самого золота как в большую, так и в меньшую сторону: к изменениям спроса на драгметалл добавляются риски, связанные с самим эмитентом акций.

— Можно ли сейчас на бирже получить гарантированный доход?

100-процентной гарантии на бирже (да и где бы то ни было еще) нет, но есть бумаги с фиксированной доходностью — облигации. Основной риск держателя облигаций: банкротство организации, которая эту облигацию выпустила. Поэтому для начала есть смысл выбирать бумаги, выпущенные государством, или крупными промышленными компаниями, или банками. Доходность по таким бумагам примерно в полтора раза выше, чем по вкладам, а котировки меняются в узком диапазоне. Чем больше доля таких бумаг в портфеле, тем меньше он принесет дохода, но и убытков больших тоже не создаст. Есть негласное правило: доля облигаций в портфеле должна соответствовать вашему возрасту. То есть если вам, например, 30 лет, то 30% инвестиций стоит держать в облигациях.

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Еще один способ получить доходность, не связанную с изменением курса бумаги, — дивиденды. Это часть прибыли, которую некоторые компании выплачивают своим акционерам, обычно один или два раза в год. Однако прибыль — понятие изменчивое, и в кризисные годы компании (а точнее, собрание акционеров) могут принимать решение не платить дивиденды.

— Как сейчас выбирать акции?

Стратегий может быть несколько:

1. Сделать ставку на восстановление рынка нефти и купить акции нефтедобывающих компаний, которые еще не восстановились в цене.

2. Сделать ставку на дивиденды и купить акции компаний, которые исторически хорошо платят акционерам. Сейчас дивидендная доходность их бумаг находится на весьма приличном уровне. При условии, что собрания акционеров решат платить дивиденды в этом году.

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3. Сделать ставку на продолжение кризиса и купить акции золотодобывающих компаний.

Что точно НЕ НУЖНО делать сейчас, если вы только выходите на биржу:

— торговать с плечом (то есть брать кредит у брокера);

— занимать короткую позицию (пытаться заработать на падении рынка: занимать у брокера акции и продавать их в надежде на то, что цена в скором времени снизится и вы сможете выкупить и вернуть брокеру то же количество акций, но дешевле).

— Я купил акции на пике, продавать их сейчас или нет?

Индекс Мосбиржи восстановился к пиковым значениям уже на 85%. Если вы пересидели «дно», сейчас точно нет смысла фиксировать убытки. Лучше дождаться восстановления рынка. Но на всякий случай выставить стоп-лосс-заявки (установить цену, по достижении которой брокер автоматически продаст ваши акции) недалеко от текущей цены — на случай, если рынок снова развернется вниз. Если вы, конечно, не готовы терпеть убытки дальше.

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— Я закрываю вклад. Куда нести деньги?

Ставки по вкладам в банках сейчас, действительно, очень уж низкие. Однако если вы четко не определились, куда вложить средства со своего вклада, не стоит торопиться уходить из банка. Высока вероятность того, что уже в ближайшем будущем Банк России повысит ключевую ставку исходя из нынешней ситуации в экономике. А вслед за этим начнут поднимать ставки по своим депозитам и банки.

Для тех, кто все-таки решил попробовать себя в альтернативных инструментах, есть несколько вариантов.

В период любого кризиса есть так называемые защитные активы, которые, может быть, не дадут сверхдоходов за короткое время, но помогут сберечь накопления от обесценивания. Лучше всего диверсифицировать сбережения, то есть вложить их в разные инструменты.

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Одним из таких активов являются драгметаллы, в первую очередь золото. Оно не может обесцениться, как бумажные деньги, и является отличной долгосрочной инвестицией. Например, только за март учетная цена Банка России за грамм золота выросла с 3 432,6 до 4 051,6 рубля. Пять лет назад цена грамма золота составляла 2 223,4 рубля, десять лет назад — 1 058,6 рубля. Можно, например, открыть обезличенный металлический счет (ОМС) в надежном банке. Важно помнить, что деньги на ОМС не страхуются государством.

Еще больше возможностей вложиться в золото у тех, кто открыл брокерский счет (см. пояснение в вопросе выше).

Облигации — еще один «защитный актив», консервативный и надежный инструмент. Это долговые ценные бумаги, при покупке таких бумаг инвестор как бы дает в долг компании или государству на определенный срок деньги. За это выплачиваются проценты — купоны. А в конце срока должник возвращает всю вложенную сумму. Наиболее надежные облигации — государственные. Доходность по облигациям сейчас выше, чем по банковским депозитам.

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Недвижимость — тоже отличный «защитный актив» на долгосрочную перспективу для тех, кто располагает соответствующей суммой. В кризисные времена она традиционно дешевеет, но со стабилизацией ситуации цены начинают расти. Самое выгодное время для инвестиций в недвижимость — как раз на пике кризиса.

Ну и не забывайте, что можно вложить деньги в детей (обучение в престижном вузе), в свою квалификацию (курсы, второе высшее образование), получение другой, более востребованной профессии и так далее.

— Покупать ли продукты питания впрок? Пишут, что они подорожают.

Действительно, в начале апреля крупнейшие поставщики продуктов питания заявили о намерении пересмотреть закупочные цены на некоторые товары и уведомили об этом торговые сети. В зависимости от категории товара (чай, кофе, специи, консервы, макароны, хлебобулочные изделия, рыба и так далее) рост может составить 5–20%.

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В ответ на это депутаты Госдумы выдвинули правительству предложение ограничить рост цен на продукты. Премьер-министр Михаил Мишустин 9 апреля поддержал это предложение. По его словам, механизм его реализации сейчас прорабатывается.

В любом случае, продукты питания не самый удачный объект для инвестиций. Разумно держать дома некий запас провизии, однако делать припасы на год неразумно: все продукты имеют свой срок годности.

Банки.ру будет следить за ситуацией с ценами на продукты.

— Я планировал купить квартиру. Стоит делать это сейчас или лучше подождать — вдруг подешевеет?

При быстром обесценении национальной валюты возможен скачок спроса на жилье у граждан, которые решили защитить таким образом свои рублевые сбережения или копили на квартиру в долларах и теперь решили, что пришло время совершить сделку. Этот кратковременный скачок может существенно отразиться на ценах. Если на рынке случится паника, как, например, в декабре 2014 года, то цены, по прогнозам экспертов, могут подняться на 10%.

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Однако в долгосрочной перспективе рублевые цены на жилье практически постоянно растут, поэтому отказываться от запланированной покупки не следует. Главное, выбрать правильный момент. Если берете квартиру в ипотеку, уже сделали выбор и готовы выйти на сделку в ближайшее время, то лучше поторопиться до того, как цены подскочат и процентная ставка увеличится. А увеличиться она может вслед за ключевой ставкой: то, что Банк России начнет ее повышать, в текущей ситуации вполне вероятно.

К покупке жилья в инвестиционных целях нужно подойти с холодным расчетом, траектория цен на недвижимость будет во многом зависеть от ее ликвидности: расположения, инфраструктуры и других параметров. Спрос на жилую недвижимость может незначительно вырасти в краткосрочном периоде, что может вызвать вымывание ликвидной недвижимости и последующий рост цен на нее. При этом цены на неликвидную недвижимость, наоборот, могут снижаться.

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— Какие страховые полисы помогут в условиях риска заражения коронавирусом?

Полисы защиты от COVID-19 на злобу дня начали предлагать некоторые страховые компании. По сути, эти страховки можно отнести к так называемым коробочным продуктам. Они не оценивают нынешнее состояние здоровья страхователя и его риски заболеть, а страхуют на определенный период за небольшие деньги вероятность получить диагностированное заболевание. Но застраховаться могут не все желающие, потому что существуют возрастные ограничения для покупателей полисов: страховщики предпочитают видеть в числе своих клиентов людей в возрасте до 60–65 лет. По всей видимости, это связано с тем, что у пожилых людей риск заразиться коронавирусом выше, чем у молодых, да и болезнь протекает более сложно.

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Однако эксперты не советуют воспринимать страховку от коронавируса как панацею. Ведь вирус может уступить место другому, который под действие конкретного полиса уже не попадет. Страховаться от какого-то одного заболевания нецелесообразно. Болезнь, вызванная коронавирусом, у многих может проходить в легкой, бессимптомной форме, тогда как если посмотреть статистику смертности, то 70% приходится на инсульты и инфаркты, онкологию. Это более критические заболевания, к тому же требующие длительной реабилитации. По мнению экспертов, страховаться нужно от риска любых болезней, а не одной конкретной. Такую страховую защиту уже много лет обеспечивает страхование жизни.

— Имеет ли смысл сейчас приобретать турпутевки?

Сложно сказать, какой будет ситуация через месяц и какой — через полгода. Если купить путевку, а карантин продлится или ужесточится, есть риск потерять деньги или как минимум много нервов и времени на их возврат.

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Туриндустрия сейчас переживает тяжелые времена из-за пандемии коронавируса. По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), потери туркомпаний могут стать сильнейшим ударом по турбизнесу за последние 20 лет. Риск того, что вы сейчас купите путевку, а турагентство закроется, весьма велик.

Падение курса рубля, а затем и карантин закрыли для россиян выездной туризм. При этом, по оценке экспертов, уже начали расти или вырастут в ближайшем будущем цены на отдых в России.

— Как законно не платить налог на доходы от вкладов?

Законно не платить налоги нельзя. Однако если говорить о вкладах, то платить такой налог должны далеко не все.

Такой налог жителю России нужно будет заплатить с суммы процентов по всем вкладам и остаткам на счетах в российских банках, но только с той ее части, которая превышает доход в размере ставки ЦБ с 1 млн рублей. При этом учитывается ставка Центробанка на начало налогового периода. То есть если бы закон уже вступил в силу, то заплатить 13% налога нужно было бы с суммы полученных процентов, превышающей 62,5 тыс. рублей (это доход с суммы вклада в 1 млн рублей по ставке 6,25% — ключевой ставке, действовавшей на 1 января 2020 года).

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Документ не делает исключений для каких-либо категорий вкладчиков. Однако в налогооблагаемой базе не будут учитывать доходы в виде процентов, полученных по вкладам и счетам, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых. Таким образом, под налог не подпадают большинство вкладов до востребования и текущих счетов. Если доход по вкладу выплачивается в валюте, для расчета налога он будет пересчитываться в рубли по официальному курсу ЦБ на дату его получения.

— Я несколько лет копил бонусы по карте. Стоит ли их тратить сейчас? Сможет ли их банк списать, сославшись на форс-мажор, или изменить коэффициент конвертации?

Необходимо внимательно изучить условия бонусной программы банка. Однако, как правило, они составлены таким образом, что оставляют кредитной организации возможность в одностороннем порядке и в любой момент изменить коэффициент конвертации этих бонусов в рубли/скидки или ввести для бонусов «срок годности». По сути, бонусная программа — это жест доброй воли банка, некая «плюшка», которую он предлагает своим клиентам за лояльность.

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По мнению экспертов, сейчас, в нестабильные времена, какие-то кредитные организации могут начать оптимизировать расходы, в том числе и по бонусным программам. Поэтому если вы планировали что-то приобрести с использованием этих накопленных бонусов, сейчас имеет смысл это сделать.

Мне нужны деньги

Банки могут не дать кредит главным образом в трех случаях. Первый: вы ненадежный заемщик с плохой кредитной историей. Второй: банк, куда вы обратились, выдает кредиты только своим действующим клиентам. Третий: у вас нет кредитной истории (может быть и такое).

В первом случае стоит проверить свою кредитную историю, закрыть имеющиеся долги или исправить ошибки, если там есть ошибочные сведения о кредитах. Во втором и третьем случае следует обратиться в другие банки или МФО.

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В нынешний кризисный период необходимо учитывать, что банки могут ограничивать выдачу кредитов сотрудникам рискованных, наиболее пострадавших отраслей. Такими отраслями сейчас являются транспорт (перевозка и логистика), спорт, развлечения, организация мероприятий, фитнес и косметология, негосударственное дополнительное образование, туризм, гостиничный и ресторанный бизнес. Требование по сфере деятельности может распространяться и на созаемщиков.

— Стоит ли брать кредит сейчас?

Сейчас кредиты как никогда выгодны: если банки выдают их, то по низким ставкам, потому что ключевая ставка ЦБ находится на историческом минимуме. Можно значительно сэкономить на процентах, взяв кредит именно сейчас. Ведь ключевая ставка в ближайшие месяцы явно будет повышаться, к этому есть все предпосылки, а следом за ней — ставки по кредитам.

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Однако брать кредит в кризисное время можно лишь тогда, когда заемщик полностью уверен в том, что не потеряет источник дохода. А сейчас вероятность такого сценария растет: по прогнозу Торгово-промышленной палаты (ТПП), около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы, потерять работу рискуют 8,6 млн человек. Наиболее проблемные отрасли — это транспорт (перевозка и логистика), спорт, развлечения, организация мероприятий, фитнес и косметология, негосударственное дополнительное образование, туризм, гостиничный и ресторанный бизнес.

Если вы не относите себя к группе риска и знаете, куда потратить деньги, — действуйте.

— У меня есть кредит. Стоит ли его рефинансировать?

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Если ставка по действующему кредиту выше, чем банки сейчас предлагают по своим кредитам на рефинансирование, стоит поторопиться и сделать это сейчас, пока ставки не пошли вверх. Это снизит затраты на платежи и, соответственно, на семейный бюджет. Правда, рефинансирование, как правило, доступно для хороших заемщиков — тех, кто исправно платил, не допуская просрочек.

Таким же образом можно рефинансировать несколько действующих кредитов в один. Главное — это возможность снизить ставку и оптимизировать платежи.

— Могу ли я уйти на кредитные каникулы?

Кредитные каникулы — это приостановка или снижение ежемесячных платежей по кредиту на определенный срок. Это вовсе не означает, что невыплаченные платежи заемщику прощаются, просто срок выплаты кредита увеличивается на величину льготного периода.

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31 июля 2019 года право требовать кредитные каникулы появилось у ипотечников. Коронавирус привел к необходимости расширить меры поддержки на всех заемщиков, не только ипотечных.

Изменения затронули все кредитные продукты: не только ипотеку, но и кредитные карты, кредиты наличными, а также кредиты МСП. Поправки предусматривают, что граждане и индивидуальные предприниматели имеют право обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доход за предыдущий месяц упал на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. В льготный период банк не может принять какие-либо меры к заемщику за невыполнение обязательств по кредиту (штрафы, пени, взыскание залогового имущества). Кроме того, ЦБ рекомендовал БКИ не портить кредитные истории и не снижать скоринговый балл россиян, попросивших об отсрочке из-за коронавируса.

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Пока эта мера будет временной: подавать заявления на кредитные каникулы по новым поправкам можно будет до 30 сентября. Есть и другие ограничения. Например, если заемщик уже находится на ипотечных каникулах по закону, вступившему в силу летом 2019 года, подавать заявку на новую отсрочку он не может. Нужно дождаться окончания текущих каникул и, если ситуация не изменилась, просить об очередной «паузе» уже по новому закону.

6 апреля правительство утвердило максимальную сумму кредита, по которому заемщик вправе обратиться за каникулами: для автокредитов — 600 тыс. рублей; для потребкредитов индивидуальных предпринимателей — 300 тыс. рублей; для потребительских кредитов физических лиц — 250 тыс. рублей; для кредитных карт физлиц — 100 тыс. рублей. По ипотечным каникулам верхний предел суммы кредита составляет 4,5 млн рублей, для жителей Подмосковья, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока — до 3 млн, для остальных — до 2 млн рублей. В пределах этих сумм заемщик сможет приостановить выполнение своих обязательств перед банком. Дифференциация связана с разницей стоимости жилья в регионах.

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— Отразятся ли кредитные каникулы на кредитной истории?

При правильном оформлении предоставленной кредитором информации факт изменения договора о кредите окажется нейтральным для персонального кредитного рейтинга, то есть его значение не понизится.

В законе «О кредитных историях» теперь сказано, что факт внесения изменений в договор займа (кредита), сделанных в соответствии с новым законодательством о кредитных каникулах, должен быть отражен в основной части кредитной истории. Банк должен в течение пяти дней после изменения договора направить информацию об этом в бюро кредитных историй для внесения соответствующей записи в кредитную историю. Кроме того, из информационной части кредитной истории подлежит исключению информация об отсутствии платежей по договору займа (кредита), которые не уплачены в течение льготного периода, за исключением случаев нарушения сроков уплаты платежей, уменьшенных по требованию заемщика.

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— Стоит ли сейчас гасить кредит досрочно, или лучше придержать деньги?

Если это крупный и дорогой кредит с высокими процентами и вы не можете его рефинансировать, имеет смысл погасить его сейчас досрочно хотя бы частично. Если это недавний кредит по низкой ставке, торопиться с погашением не стоит. Даже если ставки по кредитам со временем пойдут вверх, действующая низкая ставка по вашему кредиту останется неизменной.

— Стоит ли сейчас брать ипотеку?

Только если вы твердо уверены, что не потеряете источник дохода в перспективе хотя бы года. В этом случае стоит поторопиться: цены на жилье в ближайшем будущем могут ненадолго, но подскочить. Также могут пойти в рост и ставки по ипотеке — вслед за ключевой ставкой. То, что Банк России может начать ее повышать, в текущей ситуации вполне вероятно.

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6 апреля правительство утвердило норму, согласно которой ипотечный заемщик, попавший в сложную финансовую ситуацию из-за распространения коронавируса, вправе обратиться за кредитными каникулами, если сумма его кредита не превышает 1,5 млн рублей.