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Снижение страховых взносов для малого бизнеса: пример расчета

Уменьшение страховых взносов с 30 до 15% — еще одна мера, предложенная российскими законодателями для поддержки бизнеса в период эпидемии коронавируса. Однако указанное снижение страховых взносов в 2020 году затронет далеко не всех хозяйствующих субъектов. Кому разрешат использовать льготные ставки? Каким образом будут рассчитываться взносы? Рассказываем в нашей статье.

Для каких субъектов предусмотрено снижение страховых взносов

В первом обращении к россиянам 25.03.2020, посвященном мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, президент озвучил идею снизить страховые взносы с 30 до 15% для всех микропредприятий.

Изменения, основанные на поручениях президента правительству, были изложены в федеральном законе от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую...». Согласно ему возможность уменьшить страховые взносы с 30 до 15 процентов есть у всех представителей малого и среднего бизнеса.

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Критериями для попадания в реестр субъектов МСП, публикуемый на сайте налоговой инспекции, являются:

  • средняя численность работников: для микропредприятий — до 15 человек, для малых предприятий — до 100, для средних — до 250;
  • годовой доход: для микропредприятий — не более 120 млн руб., для малых — не более 800 млн руб., для средних — не более 2 млрд руб.;
  • по структуре уставного капитала компании или по доле владения прочими юридическими лицами: 25% или 49% в зависимости от категории владельца.
Сниженные ставки действуют с 1 апреля 2020 года. Законом № 102-ФЗ оговорен их срок — до 31 декабря 2020 года (ст. 6). В соответствии со ст. 2 изменения будут внесены в НК РФ, а с 1 января 2021 года указанные ставки будут действовать бессрочно.

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Уменьшение страховых взносов — значения ставок

Общая величина ставки страховых взносов, регулируемых НК РФ, составляет 30%. При этом она подразделяется:

  • на 22% — по взносам на обязательное пенсионное страхование (ОПС);
  • 5,1% — по взносам на обязательное медстрахование (ОМС);
  • 2,9% — по взносам на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ).
Обратите внимание! Взносы на страхование от несчастных случаев подчиняются положениям федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ. Принимаемые в настоящий момент изменения этот нормативный акт не затрагивают.

Уменьшение страховых взносов до 15% выражено следующими ставками:

  • 10% — на ОПС;
  • 5% — на ОМС;
  • 0% — на ВНиМ.
Применять сниженные ставки можно не ко всей сумме дохода, начисленного в пользу физлица. На сумму вознаграждения за месяц в пределах установленной минимальной величины оплаты труда взносы придется начислить в прежнем порядке, т. е. по ставкам 22%, 5,1% и 2,9%. Пониженные ставки распространяются на сумму превышения месячного вознаграждения над величиной МРОТ.

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Обратите внимание! На 2020 год размер минимальной оплаты труда, установленной на федеральном уровне, составляет 12 130 руб. Региональный МРОТ на расчет взносов не влияет.

Для взносов на ОПС и ВНиМ определены предельные годовые базы в размере 1 292 000 и 912 000 руб., при превышении которых расчет сумм на пенсионное страхование производится по льготной ставке 10%, а взносы на ВНиМ перестают начисляться. То есть в этих случаях сравнение месячного дохода с величиной МРОТ в целях исчисления страхвзносов уже теряет смысл. Для медстрахования лимит базы не установлен.

Как сделать расчет страховых взносов в 2020 году при снижении ставок

Разберем, как рассчитать платежи по страховым взносам при снижении ставок, на практическом примере.

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За май 2020 года в ООО «СтройПроектМонтаж» была начислена заработная плата:

  • ведущему инженеру Владимирову К. В. — 50 000 руб.
  • уборщице Смирновой Г. В., принятой на полставки, — 11 000 руб.
Необходимо рассчитать величину взносов к уплате в бюджет за май с зарплаты работников.

Организация является субъектом среднего предпринимательства и включена в соответствующий реестр ФНС, в связи с чем она имеет право уменьшить страховые взносы с 30 до 15% при превышении месячной зарплаты каждого работника над величиной МРОТ.

С зарплаты Владимирова в части, не превышающей МРОТ, т. е. 12 130 руб., сумму взносов нужно посчитать по стандартным ставкам 22, 5,1 и 2,9%:

  • на ОПС = 12 130 × 22% = 2668,60 руб.,
  • на ОМС = 12 130 × 5,1% = 618,63 руб.,
  • на ВНиМ = 12 130 × 2,9% = 351,77 руб.
С суммы превышения зарплаты ведущего инженера над МРОТ используются новые ставки 10, 5 и 0%. То есть с 37 870 руб. (50 000 - 12 130) взносы будут рассчитаны следующим образом:

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  • на ОПС = 37 870 × 10% = 3 787 руб.
  • на ОМС = 37 870 × 5% = 1 893,50 руб.
  • на ВНиМ = 37 870 × 0% = 0.
Зарплата Смирновой не превышает МРОТ, поэтому взносы с нее считаются в обычном порядке:

  • на ОПС = 11 000 × 22% = 2 420 руб.,
  • на ОМС = 11 000 × 5,1% = 561 руб.,
  • на ВНиМ = 11 000 × 2,9% = 319 руб.
Итого за май по организации нужно заплатить

  • на ОПС =2668,60 +3787 + 2420 = 8875,60 руб.,
  • на ОМС = 618,63 + 1893,50 + 561 = 3073,13 руб.,
  • на ВНиМ = 351,77 + 0 + 319 = 670,77 руб.

Подводим итоги

Российское законодательство обеспечило снижение страховых взносов для малого бизнеса и субъектов среднего предпринимательства в сложных экономических условиях. Начиная с 1 апреля текущего года указанные организации и ИП имеют право исчислять страховые взносы с вознаграждений в пользу физлиц по льготным ставкам: 10% — на ОПС, 5% — на ОМС и 0% — на ВНиМ. Однако эти ставки можно будет применять не ко всему доходу физлица, а лишь к той части, которая по итогам месяца превысит величину МРОТ.

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