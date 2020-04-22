Снижение страховых взносов для малого бизнеса: пример расчета

Уменьшение страховых взносов с 30 до 15% — еще одна мера, предложенная российскими законодателями для поддержки бизнеса в период эпидемии коронавируса. Однако указанное снижение страховых взносов в 2020 году затронет далеко не всех хозяйствующих субъектов. Кому разрешат использовать льготные ставки? Каким образом будут рассчитываться взносы? Рассказываем в нашей статье.
Для каких субъектов предусмотрено снижение страховых взносовВ первом обращении к россиянам 25.03.2020, посвященном мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, президент озвучил идею снизить страховые взносы с 30 до 15% для всех микропредприятий.
Изменения, основанные на поручениях президента правительству, были изложены в федеральном законе от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую...». Согласно ему возможность уменьшить страховые взносы с 30 до 15 процентов есть у всех представителей малого и среднего бизнеса.
Критериями для попадания в реестр субъектов МСП, публикуемый на сайте налоговой инспекции, являются:
- средняя численность работников: для микропредприятий — до 15 человек, для малых предприятий — до 100, для средних — до 250;
- годовой доход: для микропредприятий — не более 120 млн руб., для малых — не более 800 млн руб., для средних — не более 2 млрд руб.;
- по структуре уставного капитала компании или по доле владения прочими юридическими лицами: 25% или 49% в зависимости от категории владельца.
Уменьшение страховых взносов — значения ставокОбщая величина ставки страховых взносов, регулируемых НК РФ, составляет 30%. При этом она подразделяется:
- на 22% — по взносам на обязательное пенсионное страхование (ОПС);
- 5,1% — по взносам на обязательное медстрахование (ОМС);
- 2,9% — по взносам на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ).
Обратите внимание! Взносы на страхование от несчастных случаев подчиняются положениям федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ. Принимаемые в настоящий момент изменения этот нормативный акт не затрагивают.Уменьшение страховых взносов до 15% выражено следующими ставками:
- 10% — на ОПС;
- 5% — на ОМС;
- 0% — на ВНиМ.
Обратите внимание! На 2020 год размер минимальной оплаты труда, установленной на федеральном уровне, составляет 12 130 руб. Региональный МРОТ на расчет взносов не влияет.Для взносов на ОПС и ВНиМ определены предельные годовые базы в размере 1 292 000 и 912 000 руб., при превышении которых расчет сумм на пенсионное страхование производится по льготной ставке 10%, а взносы на ВНиМ перестают начисляться. То есть в этих случаях сравнение месячного дохода с величиной МРОТ в целях исчисления страхвзносов уже теряет смысл. Для медстрахования лимит базы не установлен.
Как сделать расчет страховых взносов в 2020 году при снижении ставокРазберем, как рассчитать платежи по страховым взносам при снижении ставок, на практическом примере.
За май 2020 года в ООО «СтройПроектМонтаж» была начислена заработная плата:
- ведущему инженеру Владимирову К. В. — 50 000 руб.
- уборщице Смирновой Г. В., принятой на полставки, — 11 000 руб.
Организация является субъектом среднего предпринимательства и включена в соответствующий реестр ФНС, в связи с чем она имеет право уменьшить страховые взносы с 30 до 15% при превышении месячной зарплаты каждого работника над величиной МРОТ.
С зарплаты Владимирова в части, не превышающей МРОТ, т. е. 12 130 руб., сумму взносов нужно посчитать по стандартным ставкам 22, 5,1 и 2,9%:
- на ОПС = 12 130 × 22% = 2668,60 руб.,
- на ОМС = 12 130 × 5,1% = 618,63 руб.,
- на ВНиМ = 12 130 × 2,9% = 351,77 руб.
- на ОПС = 37 870 × 10% = 3 787 руб.
- на ОМС = 37 870 × 5% = 1 893,50 руб.
- на ВНиМ = 37 870 × 0% = 0.
- на ОПС = 11 000 × 22% = 2 420 руб.,
- на ОМС = 11 000 × 5,1% = 561 руб.,
- на ВНиМ = 11 000 × 2,9% = 319 руб.
- на ОПС =2668,60 +3787 + 2420 = 8875,60 руб.,
- на ОМС = 618,63 + 1893,50 + 561 = 3073,13 руб.,
- на ВНиМ = 351,77 + 0 + 319 = 670,77 руб.