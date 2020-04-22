Снижение страховых взносов для малого бизнеса: пример расчета

Уменьшение страховых взносов с 30 до 15% — еще одна мера, предложенная российскими законодателями для поддержки бизнеса в период эпидемии коронавируса. Однако указанное снижение страховых взносов в 2020 году затронет далеко не всех хозяйствующих субъектов. Кому разрешат использовать льготные ставки? Каким образом будут рассчитываться взносы? Рассказываем в нашей статье.

Для каких субъектов предусмотрено снижение страховых взносов

В первом обращении к россиянам 25.03.2020, посвященном мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, президент озвучил идею снизить страховые взносы с 30 до 15% для всех микропредприятий.

Изменения, основанные на поручениях президента правительству, были изложены в федеральном законе от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую...». Согласно ему возможность уменьшить страховые взносы с 30 до 15 процентов есть у всех представителей малого и среднего бизнеса.

📌 Реклама Отключить

Критериями для попадания в реестр субъектов МСП, публикуемый на сайте налоговой инспекции, являются:

средняя численность работников: для микропредприятий — до 15 человек, для малых предприятий — до 100, для средних — до 250;

годовой доход: для микропредприятий — не более 120 млн руб., для малых — не более 800 млн руб., для средних — не более 2 млрд руб.;

по структуре уставного капитала компании или по доле владения прочими юридическими лицами: 25% или 49% в зависимости от категории владельца.

📌 Реклама Отключить

Сниженные ставки действуют с 1 апреля 2020 года. Законом № 102-ФЗ оговорен их срок — до 31 декабря 2020 года (ст. 6). В соответствии со ст. 2 изменения будут внесены в НК РФ, а с 1 января 2021 года указанные ставки будут действовать бессрочно.

Уменьшение страховых взносов — значения ставок

Общая величина ставки страховых взносов, регулируемых НК РФ, составляет 30%. При этом она подразделяется:

на 22% — по взносам на обязательное пенсионное страхование (ОПС);

5,1% — по взносам на обязательное медстрахование (ОМС);

2,9% — по взносам на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ).

Обратите внимание! Взносы на страхование от несчастных случаев подчиняются положениям федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ. Принимаемые в настоящий момент изменения этот нормативный акт не затрагивают.

Уменьшение страховых взносов до 15% выражено следующими ставками:

10% — на ОПС;

5% — на ОМС;

0% — на ВНиМ.

📌 Реклама Отключить

Применять сниженные ставки можно не ко всей сумме дохода, начисленного в пользу физлица. На сумму вознаграждения за месяц в пределах установленной минимальной величины оплаты труда взносы придется начислить в прежнем порядке, т. е. по ставкам 22%, 5,1% и 2,9%. Пониженные ставки распространяются на сумму превышения месячного вознаграждения над величиной МРОТ.

Обратите внимание! На 2020 год размер минимальной оплаты труда, установленной на федеральном уровне, составляет 12 130 руб. Региональный МРОТ на расчет взносов не влияет.

Для взносов на ОПС и ВНиМ определены предельные годовые базы в размере 1 292 000 и 912 000 руб., при превышении которых расчет сумм на пенсионное страхование производится по льготной ставке 10%, а взносы на ВНиМ перестают начисляться. То есть в этих случаях сравнение месячного дохода с величиной МРОТ в целях исчисления страхвзносов уже теряет смысл. Для медстрахования лимит базы не установлен.

Как сделать расчет страховых взносов в 2020 году при снижении ставок

📌 Реклама Отключить

Разберем, как рассчитать платежи по страховым взносам при снижении ставок, на практическом примере.

За май 2020 года в ООО «СтройПроектМонтаж» была начислена заработная плата:

ведущему инженеру Владимирову К. В. — 50 000 руб.

уборщице Смирновой Г. В., принятой на полставки, — 11 000 руб.

Необходимо рассчитать величину взносов к уплате в бюджет за май с зарплаты работников.

Организация является субъектом среднего предпринимательства и включена в соответствующий реестр ФНС, в связи с чем она имеет право уменьшить страховые взносы с 30 до 15% при превышении месячной зарплаты каждого работника над величиной МРОТ.

С зарплаты Владимирова в части, не превышающей МРОТ, т. е. 12 130 руб., сумму взносов нужно посчитать по стандартным ставкам 22, 5,1 и 2,9%:

на ОПС = 12 130 × 22% = 2668,60 руб.,

на ОМС = 12 130 × 5,1% = 618,63 руб.,

на ВНиМ = 12 130 × 2,9% = 351,77 руб.

📌 Реклама Отключить

С суммы превышения зарплаты ведущего инженера над МРОТ используются новые ставки 10, 5 и 0%. То есть с 37 870 руб. (50 000 - 12 130) взносы будут рассчитаны следующим образом:

на ОПС = 37 870 × 10% = 3 787 руб.

на ОМС = 37 870 × 5% = 1 893,50 руб.

на ВНиМ = 37 870 × 0% = 0.

Зарплата Смирновой не превышает МРОТ, поэтому взносы с нее считаются в обычном порядке:

на ОПС = 11 000 × 22% = 2 420 руб.,

на ОМС = 11 000 × 5,1% = 561 руб.,

на ВНиМ = 11 000 × 2,9% = 319 руб.

Итого за май по организации нужно заплатить

на ОПС =2668,60 +3787 + 2420 = 8875,60 руб.,

на ОМС = 618,63 + 1893,50 + 561 = 3073,13 руб.,

на ВНиМ = 351,77 + 0 + 319 = 670,77 руб.

Подводим итоги

Российское законодательство обеспечило снижение страховых взносов для малого бизнеса и субъектов среднего предпринимательства в сложных экономических условиях. Начиная с 1 апреля текущего года указанные организации и ИП имеют право исчислять страховые взносы с вознаграждений в пользу физлиц по льготным ставкам: 10% — на ОПС, 5% — на ОМС и 0% — на ВНиМ. Однако эти ставки можно будет применять не ко всему доходу физлица, а лишь к той части, которая по итогам месяца превысит величину МРОТ.