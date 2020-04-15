На сегодняшний день в России проходит проект по обязательной маркировке товаров. Распоряжение правительства РФ № 792-р определило, какие именно товары подлежат обязательной маркировке. В их список попала и обувь. Поэтому с 1 июня 2018 года был запущен пилотный проект по маркировке обуви. Маркировка касается производителей обуви, импортеров, логистов, оптовых и розничных продавцов и даже комиссионных магазинов.

В ходе этого эксперимента, была выявлена положительная тенденция в борьбе с контрафактной продукцией. И, как итог, была объявлена дата обязательного перехода на маркировку обуви для всех участников товарооборота — 1 июля 2019 года.

Однако этот «обязательный переход» давал возможность реализации как маркированной, так и немаркированной продукции.

Таким образом, розничным продавцам и оптовикам представилась возможность промаркировать все свои складские остатки до 1 марта 2020 года. Но многие участники товарооборота столкнулись с техническими трудностями при маркировке остатков.

Начиная с отсутствия необходимого функционала в программах учета и заканчивая техническими неполадками в личном кабинете Честного Знака. Как результат, Правительством РФ было принято решение о переносе сроков перехода на 1 июля 2020 года.

📌 Реклама Отключить

Что делать тем, кто еще не вступил в проект маркировки?

1) Первое и самое главное — не тянуть до последнего. Процесс внедрения небыстрый и требует немало времени.

2) Приобрести ЭЦП, зарегистрировать личный кабинет (далее — «ЛК») в Честном знаке (всем участникам) и ЛК в GS1 (производителям)

3) Купить оборудование и ПО:

a. Принтер этикеток — для печати этикеток с кодами маркировки

b. 2D ТСД — для отгрузки и приемки маркированной продукции

c. 2D Сканер ШК — для проверки напечатанных штрихкодов и розничных продаж

d. Онлайн-касса с прошивкой для маркировки, а также специальным тарифом на ОФД — для розничных продаж

e. Программа учета (1С) актуального релиза — для упрощенного отражения приемки/отгрузки/продажи товаров, а также ведения учета в разрезе остатков

4) Если оборудование и ПО уже имеются, необходимо проверить, подходят ли они для маркировки

5) Если имеются складские остатки, их необходимо промаркировать в ЛК Честного Знака до 1 июля 2020 года

6) Подключить, настроить и перевести своих контрагентов на электронный документооборот

📌 Реклама Отключить

Основные трудности при переходе на маркировку

Для того, чтобы стать полноценным участником проекта маркировки, достаточно купить оборудование, программу учета и зарегистрировать личный кабинет участника на Честном знаке. На этом этапе трудностей, как правило, не возникает. Основные проблемы проявляются уже в рабочем процессе.

На текущий момент дана отсрочка, в результате которой многие поставщики, производители и розничные ритейлеры до сих пор не внедрили электронный документооборот. Как итог, промаркированная продукция отправляется по старинке с бумажной накладной. Никакого подтверждения с помощью систем ЭДО не происходит.

Это порождает ряд трудностей, например, розничный магазин при продаже маркированной продукции должен считать код маркировки. Считанный код сначала проверяется в программе учета, а затем происходит проверка с данными Честного знака. Так как ранее данный код не был зафиксирован в системе ЭДО, то в программе учета он не числится, да и честный знак не знает ничего о переходе права собственности на данный товар от производителя к вашей организации. Как итог, продажа не состоится, так как программа учета выдаст ошибку «Данный товар отсутствует на балансе вашей организации».

Подобных трудностей возникает великое множество, у каждой организации они свои. И узнать о них вы можете, только если прямо сейчас вступите в проект маркировки. Отсрочка была дана не для того, чтобы Вы все сделали в последний момент, а чтобы Вы успели внедрить систему, обозначить слабые места в вашем алгоритме работы и успели довести рабочий процесс до идеала к 1 июля. Бояться перехода не нужно. Нужно бояться штрафов за его несоблюдение.

Штрафы

Штрафов именно за несоблюдение правил маркировки обуви нет. Однако, для понимания, можно посмотреть на штрафы, касающиеся других товаров, подлежащих на данный момент обязательной маркировке. Они следующие:

1. Не промаркировали товар и пытались реализовать. Штраф:

Физлиц на сумму от 2 тыс. руб. до 4 тыс. руб.;

ИП на сумму от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.;

ЮЛ на сумму от 50 тыс. руб. до 300 тыс. руб.

2. Маркировку проставили с нарушением правил, или же она не содержит нужных данных. Штраф:

с ИП — от 5 до 10 тыс. руб.;

с ЮЛ — от 50 до 100 тыс. руб.

Стоит отдельное внимание обратить на то, что немаркированная продукция, который вы пытались торговать, изымается и не возвращается.