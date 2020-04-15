Правительство РФ приняло постановление от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» (вместе с «Правилами предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов»).

В чем суть документа?

В связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией в экономике, вызванной эпидемией коронавируса, правительство утвердило комплекс мер по поддержке бизнеса. Эти меры носят характер налоговых отсрочек и послаблений.

В первую очередь, они призваны помочь компаниям и ИП, занятым в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях. Однако немало привилегий адресовано всем.

Какие отрасли считаются наиболее пострадавшими от коронавируса?

📌 Реклама Отключить

Перечень наиболее пострадавших от эпидемии отраслей утверждён постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434. В него включены следующие сферы деятельности: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; творческая деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств; гостиничный бизнес; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, общепит и др.

Для кого и как продлены сроки уплаты налогов?

В отношении малого и среднего бизнеса, работающего в наиболее пострадавших отраслях, сроки уплаты налогов продлены следующим образом:

на шесть месяцев : налога на прибыль за 2019 год; единого налога при УСН за 2019 год; ЕСХН за 2019 год; налогов (кроме НДС, НПД и налогов, перечисляемых организацией и ИП в качестве налоговых агентов) и авансовых платежей по ним за март и I квартал 2020 года.

налога на прибыль за 2019 год; единого налога при УСН за 2019 год; ЕСХН за 2019 год; налогов (кроме НДС, НПД и налогов, перечисляемых организацией и ИП в качестве налоговых агентов) и авансовых платежей по ним за март и I квартал 2020 года. на четыре месяца: налогов (кроме НДС, НПД и налогов, перечисляемых организацией и ИП в качестве налоговых агентов) и авансовых платежей по ним за апрель — июнь, за II квартал и первое полугодие 2020 года; налог, уплачиваемый при ПСН, срок уплаты которого приходится на II квартал 2020 года.

на три месяца: НДФЛ для ИП за 2019 год.

📌 Реклама Отключить

Кроме того, перенесены сроки уплаты авансов по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу.

Есть ли какие дополнительные льготы для микропредприятий?

Да, есть. Для микропредприятий из пострадавших отраслей продлены сроки уплаты страховых взносов: на шесть месяцев — за март — май 2020 года; на четыре месяца — за июнь — июль и по страховым взносам, исчисленным с суммы дохода более 300 тысяч рублей.

Для кого и как перенесены сроки представления налоговой отчетности?

Для всех организаций и ИП сроки представления налоговой отчетности перенесены следующим образом:

на три месяца: деклараций, расчётов по авансовым платежам (кроме НДС и расчётов по страховым взносам), расчётов, представляемых налоговыми агентами, бухгалтерской отчётности, срок сдачи которых приходится на март — май 2020 года;

до 15 мая 2020 года — налоговых деклараций по НДС и расчётов по страховым взносам за первый квартал 2020 года.

📌 Реклама Отключить

В постановлении отмечено, что перенос указанных сроков не влияет на срок перечисления соответствующих обязательных платежей, даже если этот срок привязан к сроку сдачи отчётности.

Как отсрочены налоговые проверки?

До 31 мая 2020 года включительно приостановлено вынесение решений о выездных налоговых проверках, в том числе, повторных, а также проведение уже назначенных проверок. Это же касается проверок соблюдения валютного законодательства РФ.

Кроме того, до 31 мая 2020 года включительно приостановлено течение сроков, касающихся: оформления результатов проверки; вынесения решения по проверке; производства по делам о налоговых правонарушениях.

Какие санкции пока не будут применяться?

📌 Реклама Отключить

До 31 мая инспекции не будут блокировать операции по счетам и переводы электронных денежных средств. Налогоплательщиков, которые не представят документы или сведения по требованию ИФНС в период с 1 марта до 31 мая 2020 года включительно, не штрафуют. То же самое касается и наказания за непредставление документов при контроле уплаты взносов на травматизм.

Предусмотрена ли такая мера, как отсрочка по налогам?

Да, предусмотрена. Рассматриваемым постановлением утверждены Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов.

Эти правила касаются тех, кто работает в наиболее пострадавших отраслях. Кроме того, их смогут применять стратегические, системообразующие и градообразующие организации на основании отдельных решений Правительства РФ.

В зависимости от выполнения определённых в постановлении условий могут быть предоставлены: отсрочки — на срок до года (до шести месяцев — без представления обеспечения); рассрочки — на срок до трёх лет, а крупнейших налогоплательщиков, стратегических, системообразующих и градообразующих организаций до пяти лет.

📌 Реклама Отключить

Одно из условий для получения отсрочки или рассрочки по уплате налогов — снижение доходов более чем на 10%. На эту меру поддержки смогут рассчитывать и те, кто получил убыток, при условии, что в 2019 году зафиксирована прибыль.