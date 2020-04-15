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Какие налоговые послабления сделали для бизнеса

Правительство РФ приняло постановление от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» (вместе с «Правилами предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов»).

В чем суть документа?

В связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией в экономике, вызванной эпидемией коронавируса, правительство утвердило комплекс мер по поддержке бизнеса. Эти меры носят характер налоговых отсрочек и послаблений.

В первую очередь, они призваны помочь компаниям и ИП, занятым в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях. Однако немало привилегий адресовано всем.

Какие отрасли считаются наиболее пострадавшими от коронавируса?

Перечень наиболее пострадавших от эпидемии отраслей утверждён постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434. В него включены следующие сферы деятельности: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; творческая деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств; гостиничный бизнес; предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, общепит и др.

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Для кого и как продлены сроки уплаты налогов?

В отношении малого и среднего бизнеса, работающего в наиболее пострадавших отраслях, сроки уплаты налогов продлены следующим образом:

  • на шесть месяцев: налога на прибыль за 2019 год; единого налога при УСН за 2019 год; ЕСХН за 2019 год; налогов (кроме НДС, НПД и налогов, перечисляемых организацией и ИП в качестве налоговых агентов) и авансовых платежей по ним за март и I квартал 2020 года.
  • на четыре месяца: налогов (кроме НДС, НПД и налогов, перечисляемых организацией и ИП в качестве налоговых агентов) и авансовых платежей по ним за апрель — июнь, за II квартал и первое полугодие 2020 года; налог, уплачиваемый при ПСН, срок уплаты которого приходится на II квартал 2020 года.
  • на три месяца: НДФЛ для ИП за 2019 год.
Кроме того, перенесены сроки уплаты авансов по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу.

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Есть ли какие дополнительные льготы для микропредприятий?

Да, есть. Для микропредприятий из пострадавших отраслей продлены сроки уплаты страховых взносов: на шесть месяцев — за март — май 2020 года; на четыре месяца — за июнь — июль и по страховым взносам, исчисленным с суммы дохода более 300 тысяч рублей.

Для кого и как перенесены сроки представления налоговой отчетности?

Для всех организаций и ИП сроки представления налоговой отчетности перенесены следующим образом:

на три месяца: деклараций, расчётов по авансовым платежам (кроме НДС и расчётов по страховым взносам), расчётов, представляемых налоговыми агентами, бухгалтерской отчётности, срок сдачи которых приходится на март — май 2020 года;

до 15 мая 2020 года — налоговых деклараций по НДС и расчётов по страховым взносам за первый квартал 2020 года.

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В постановлении отмечено, что перенос указанных сроков не влияет на срок перечисления соответствующих обязательных платежей, даже если этот срок привязан к сроку сдачи отчётности.

Как отсрочены налоговые проверки?

До 31 мая 2020 года включительно приостановлено вынесение решений о выездных налоговых проверках, в том числе, повторных, а также проведение уже назначенных проверок. Это же касается проверок соблюдения валютного законодательства РФ.

Кроме того, до 31 мая 2020 года включительно приостановлено течение сроков, касающихся: оформления результатов проверки; вынесения решения по проверке; производства по делам о налоговых правонарушениях.

Какие санкции пока не будут применяться?

До 31 мая инспекции не будут блокировать операции по счетам и переводы электронных денежных средств. Налогоплательщиков, которые не представят документы или сведения по требованию ИФНС в период с 1 марта до 31 мая 2020 года включительно, не штрафуют. То же самое касается и наказания за непредставление документов при контроле уплаты взносов на травматизм.

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Предусмотрена ли такая мера, как отсрочка по налогам?

Да, предусмотрена. Рассматриваемым постановлением утверждены Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов.

Эти правила касаются тех, кто работает в наиболее пострадавших отраслях. Кроме того, их смогут применять стратегические, системообразующие и градообразующие организации на основании отдельных решений Правительства РФ.

В зависимости от выполнения определённых в постановлении условий могут быть предоставлены: отсрочки — на срок до года (до шести месяцев — без представления обеспечения); рассрочки — на срок до трёх лет, а крупнейших налогоплательщиков, стратегических, системообразующих и градообразующих организаций до пяти лет.

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Одно из условий для получения отсрочки или рассрочки по уплате налогов — снижение доходов более чем на 10%. На эту меру поддержки смогут рассчитывать и те, кто получил убыток, при условии, что в 2019 году зафиксирована прибыль.

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