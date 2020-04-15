Что будет, если не утвердить годовую отчетность

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Теперь, если строго по действующему законодательству он обязан еще и утвердить в присутствии нотариуса эту отчетность, иначе...

А вот что иначе? Что ему и его фирме будет, если он не оформит такое решение и не заверит его у нотариуса?

В главе 16 НК РФ такого вида налогового правонарушения, как «нарушения порядка утверждения финансовой отчетности» автору найти не удалось. Подтянуть сюда самую лирическую ст. 120 НК РФ «Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения (базы для исчисления страховых взносов)» при всем желании думаю, тоже не получится.

Следовательно, налоговики ну никак не смогут оштрафовать фирму за то, что ейный генеральный директор и единоличный собственник в одном лице не поставил на титульном листе комплекта годовой отчетности за 2019 (равно как и любой другой) год надписи «Утверждаю» да еще и не заверил нотариально свою подпись. Ихний экземпляр, который он в установленный срок сдал, в таком утверждении, да еще и в нотариальном его заверении по закону не нуждается.

Еще есть Кодекс об административных правонарушениях (в миру — КоАП РФ), которым довольно часто пугают.

Но по подп. 11 ст. 15.23.1 этого самого КоАП РФ административный штраф на организацию в размере от 500 тыс. руб. до 700 тыс. руб.может быть наложен только при незаконном отказе в созыве или уклонения от созыва общего собрания участников ООО, либо при нарушении требований действующего законодательства к порядку его созыва, подготовки и проведения.

Отсутствие решения единственного участника общества, равно как наличие отсутствия плашек в семь восьмых дюйма его нотариального заверения к таковым прегрешениям отнести весьма и весьма проблематично.

Это во-первых.

Во-вторых, привлечь к вышеуказанному административному наказанию (штрафу в 700 тыс. руб.) можно только по решению суда (п. 1 ст. 21.3 КоАП РФ). И если единственный учредитель сам на себя не подаст в суд, то составить протокол о нарушении может только соответствующее должностное лицо ЦБ РФ (подп. 81 п. 2 ст. 28.3 КоАП РФ). И не знаю кому как, а автору лично еще не доводилось сталкиваться с ситуаций проверки небольших организацией какими-либо структурными подразделениями ЦБ РФ. То есть теоретически это возможно, а вот практически — маловероятно, а то и вообще невозможно. А вот налоговикам, прокуратуре, МЧС или там Службе внешней разведки такого права — проверить, утверждена ли собственником бухгалтерская отчетность за прошлый год, и каким именно образом — никто не давал.

И вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному.

Если в организации дойдут руки до нотариального заверения подписи единственного учредителя ООО, коей он соизволил утвердить в июне (или в сентябре) бухгалтерскую отчетность 2019 года, то проблем нет. Если до этого руки таки не дойдут, то нарушение будет. Но к последующим судебным процессам, многотысячным штрафам, и т. д., и т. п., и пр. это не приведет.