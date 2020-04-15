Что будет, если не утвердить годовую отчетность

Буквально на днях на многочисленных форумах еще можно было услышать рыдания бухгалтеров в связи с проведением годовых собраний и утверждения собственниками годовой финансовой отчетности.
07.04.2020 вступил в силу Федеральный закон от этого же числа № 115-ФЗ. Он дал возможность как акционерным обществам, так и обществам с ограниченной ответственностью провести в 2020 году очередное годовое собрание в срок до 30.09.2020 (п. 4 ст. 12 Закона № 115-ФЗ).
Напомним, что именно в компетенции годового собрания утверждение финансовой отчетности за уже истекший 2019 год (подп. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 34 Федерального закон от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
И когда участников общества с ограниченной ответственностью больше одного, и отношения между ними далеко не всегда соответствуют девизу «Мир — Дружба — Жвачка», то предусмотренными действующим законодательством корпоративными процедурами лучше всего не пренебрегать. Хотя в ряде случаев процедуры эти на первый взгляд выглядят довольно абсурдными и не всегда логичными.
Так, например, решение общего собрания участников ООО должно быть заверено нотариусом, если только до этого другой способ, однозначно не подтверждающий, что решение не сфальсифицировано, не был предусмотрен уставом, либо единогласным решением участников этого общества (подп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).
ВС РФ к тому же указал, что даже решение единственного участника ООО будет иметь силу для других лиц только после того, как оно будет нотариально заверено (п. 3 Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах, утвержденного Президиумом ВС РФ 25.12.2019). Это, мол, помогает дополнительно защитить собственника от всяких-разных попыток завладеть его кровным имуществом.
Рассмотрим вполне рядовую ситуацию. Есть ООО с единственным учредителем, к тому же являющимся и генеральным директором. Он уже составил комплект бухгалтерской отчетности за 2019 год и успел без проблем отправить его в налоговую инспекцию.