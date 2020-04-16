Диванный инвестор: ТОП-10 приложений для инвестирования

Текущий кризис — отличное время начать инвестировать. Все, что для этого нужно, у вас под рукой — это смартфон. Осталось лишь выбрать удобное приложение и стать обладателем первых акций или облигаций. Мы собрали 10 приложений, которые помогут вам с легким и безопасным стартом или продолжением инвестирования.

1. Тинькофф Инвестиции

Много финансовых инструментов. Собрана аналитика и мнения экспертов со всего рынка. Есть идеи для инвестирования. Удобное и современное приложение и отзывчивая техподдержка в чате. Очень легко стать инвестором, если вы имеете банковскую карту, операции по вводу и выводу денег мгновенные. Высокие комиссии.

2. ВТБ: мои инвестиции

Ещё больше финансовых инструментов. Отличная аналитика и идеи для инвестирования. Приложение за последние годы очень сильно изменилось в хорошую сторону, компания в первых рядах. Есть чат-бот. Но с техподдержкой отправят консультироваться по телефону. Операции вывода денег займут 1-2 дня. Средние комиссии.