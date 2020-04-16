Диванный инвестор: ТОП-10 приложений для инвестирования

Всё, вирус пабедили? Или наигрались? Или поставленных целей добились? Европа открывает общепит, к...
А при том, что одни сами рухнули по объективным причинам, но при определённых условиях и усилиях ...
Я бы рада, да не видела вампиров настоящих. Как там устроено не имею представления. Ориентируюсь ...
Ковид и карантин добавили проблем ВСЕМ отраслям. Но причем тут бытовая сфера, производство и проч...
Который можно украсть в свой карман, имел в виду чиновник....
Когда-нибудь исчезнут дебилы из правительства в России, интересно?...
И действительно, почему ПФР не может Роструду эти сведения предоставить, раз уже есть обязанность...
А что это за сведения такие - "о возможном прекращении трудовых договоров"? На каком этапе и как ...
Ну как всегда, а почему не с 28 марта? В чем разница? Мамашам бегать на прием с детьми на руках....
Это неотъемлемая часть живой жизни и естественный отбор....
Не видим мы эпидемии ни в Москве, ни, тем боле, в Нью-Йорке. Мы только видим бардак, устроенный в...
а бьюти индустрия? Салоны красоты, услуги парикмахерсков, маникюр выпали ? будем стричь друг друг...
Только работникам пострадавших отраслей.
да, мы тоже производство и для нас единственная льгота - перенос сроков отчетности......
Да, приобретаете ККТ(от 5к) с ФН на 36 месяцев(12-14к), продаёте здание и можете снимать с регуче...
да даже и с работниками - самому ип ничего не обещают, только на работников......
да да, как с отсрочкой по налогам - сначала говорили всем мсп, а потом оказалось не всем, а тольк...
но кажись поставленной планки еще не достигли😋
Означает ли это ограничение размера переплаты по ипотеке?...
поняла … 6 мес, потом 4 ….. как бы не запутаться
За сегодняшний день рубль подешевел к доллару на 1,85 рубля, до 74,9 руб./$, к евро — на 1,63 руб...
нет в таблице ошибки по срокам уплаты страховых взносов?например май - 15 декабря, а июнь 16 нояб...
Спасибо, что заметили. В цитате 2 ошибка. Там речь о переносе сроков уплаты налогов...
Зато какие саквояжи и туфли из него получаются...На крайняк, из мелкого - шикарные ремешки для ча...
Это про видео?Не смотрел, но осуждаю!Гораздо интереснее вот это - https://gizmod.ru/2009/01/31/zh...
А вот интересно оквэд берётся основной или дополнительный, когда смотрят на более постралавшую от...
У крокодила нет заднего хода.
Смешно, стало меньше возможностей Лиля ухода от налогов...
Меня раздражает то, что пишет Бабловед)) Его раздражает то, что пишу я - причем здесь нейросети?г...
Что то верится с трудом, сейчас будут постановления, что это не всем предприятиям и тд и тп...
Про ИП без работников опять никто не подумал
ВТБ: кредитные каникулы недоступны для бывших клиентов Банка Москвы. ...
Важно, чтобы если что было можно досрочно расторгнуть договор и при этом не потерять заработанный...
Цитата 1:Выше три цитаты из статьи, которые в моем понимании содержат противоречивую информацию. ...
Обычный экономист бы просто установил пособие по безработице в 20 т.р. и, в случае ЧС, компенсиро...