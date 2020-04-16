Клерк.Ру

Диванный инвестор: ТОП-10 приложений для инвестирования

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Текущий кризис — отличное время начать инвестировать. Все, что для этого нужно, у вас под рукой — это смартфон. Осталось лишь выбрать удобное приложение и стать обладателем первых акций или облигаций. Мы собрали 10 приложений, которые помогут вам с легким и безопасным стартом или продолжением инвестирования.

1. Тинькофф Инвестиции

Много финансовых инструментов. Собрана аналитика и мнения экспертов со всего рынка. Есть идеи для инвестирования. Удобное и современное приложение и отзывчивая техподдержка в чате. Очень легко стать инвестором, если вы имеете банковскую карту, операции по вводу и выводу денег мгновенные. Высокие комиссии.

2. ВТБ: мои инвестиции

Ещё больше финансовых инструментов. Отличная аналитика и идеи для инвестирования. Приложение за последние годы очень сильно изменилось в хорошую сторону, компания в первых рядах. Есть чат-бот. Но с техподдержкой отправят консультироваться по телефону. Операции вывода денег займут 1-2 дня. Средние комиссии.

Центр обучения «Клерка»
📌 Реклама
Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП
Самый популярный онлайн-курс от «Клерка». Пока держим цену, успевайте
Лариса Магафурова
Узнать больше

3. Сбербанк: Мой инвестор

Много финансовых инструментов. Только российский рынок. Много рекомендаций купить именно акции или облигации Сбербанка (а куда ж без этого). Хорошая аналитика рынка и инвестидеи. Приложение удобное, хотя и не самое стабильное. 1-2 дня на вывод денег. Средние комиссии.

4. Открытие брокер

Много финансовых инструментов. Предлагаются инвестиционные идеи. Не самое удобное приложение для просмотра рынка. Высокие комиссии. Быстрая техподдержка.

5. Альфа директ

Отличный набор финансовых инструментов и разнообразные инструменты просмотра рынка. Одно из лучших в классе. Не так много аналитики, как у конкурентов. Приложение отзывчивое, как и техподдержка в чате. Средние комиссии и быстрый вывод денег, если вы клиент Альфа-Банка.

6. FinamTrade

Очень мощный инструмент по отслеживанию рынка и почти всех финансовых инструментов, включая опционы. Вводить и выводить деньги сложнее, чем у конкурентов. Новости из ленты Finam. Мало аналитики и инвестидей.

📌 Реклама
Отключить

7. Мой брокер (БКС)

Отличный инструментарий по отслеживанию рынка. Много финансовых инструментов и очень много идей и аналитики рынка. Новости и теханализ от экспертов. Средние комиссии. Чуть сложнее путь ввода и вывода денег, чем в банке.

8. МТС инвестиции

Ничего, кроме покупки фондов, вам сделать не дадут, зато порог входа минимальный — от 100 рублей, Очень простое приложение с минимумом аналитики.

9. Альфа-капитал

Аскетичный набор фондов, зато красиво оформленный. Заблудиться невозможно, но и большого выбора не дают, все для легкого входа на рынок. Особенно если вы клиент «Альфы».

10. Alpari invest

Здесь вы сможете профинансировать одного из понравившихся экспертов, которые торгуют на рынке. Никаких других финансовых продуктов нет. Осталось выбрать того самого.

📌 Реклама
Отключить

Что выбрать?

Каким образом сделать выбор в пользу того или иного приложения? Конечно же, нужны критерии. Но у всех они разные. Чтобы было проще, мы сделаем три портрета клиента и для каждого из них свой топ-5.

Новичок-инвестор

  • Если у вас мало знаний о финансовых инструментах
  • Вы планируете долгосрочное инвестирование
  • Хотите начать с небольших сумм
Наш топ для вас — Альфа-капитал, МТС, Alpari, Тиньков, ВТБ

Новичок-трейдер

  • У вас мало знаний рынка
  • Есть желание торговать на краткосрочных позициях
  • Хотите инвестировать небольшие суммы.
Наш топ для вас — Мой Брокер, Finam, Альфа директ, ВТБ

Продолжающий инвестор

  • Хорошее знание рынка
  • Хорошее знание финансовых инструментов
  • Мало времени для детального анализа
  • Планируете долгосрочное крупное инвестирование
Наш топ для вас — Тиньков, ВТБ, Альфа-директ, Мой Брокер, Сбербанк

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить