Как направить обращение депутату Госдумы дистанционно

Прямое взаимодействие с гражданами — одно из основных направлений деятельности депутатов даже в условиях коронавируса. В результате рассмотрения обращений удается решить актуальные для людей вопросы и проблемы. В Госдуме рассказали, как правильно составить обращение и как обратиться за помощью дистанционно.

В Конституции РФ закреплено право граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. Так как сейчас личные контакты ограничены, вы можете обращаться дистанционно.

Есть несколько способов, которыми можно направить свое обращение в Государственную Думу, не посещая приемную:

отправить по почте на адрес: 103265, г. Москва, ул. Охотный ряд, дом 1;

отправить обращение через интернет-приемную.

Обращения можно направить как конкретным депутатам, так и во фракции и в Государственную Думу.

Важно знать! Информация о персональных данных граждан, направивших обращение, хранится и обрабатывается в Государственной Думе с соблюдением требований российского законодательства о персональных данных.

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Что нужно обязательно указать в обращении?

Важно правильно составить сам запрос, чтобы работа по нему прошла наиболее быстро и эффективно.

Обязательно нужно указать:

в письменном обращении: фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, поставить личную подпись и дату;

в электронном обращении: фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в электронной форме.

К обращениям можно приложить необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить их по почте.

Четко укажите суть предложения или жалобы, какие права и интересы нарушены

Направление обращения в электронном виде конкретному депутату можно сделать без авторизации на сайте Приемной, но тогда вы не сможете отслеживать стадии обработки отправленных данных. Создание личного кабинета позволит вам получать информацию о статусе вашего обращения.

Важно знать! Обращаем внимание, что для обеспечения неразглашения сведений, содержащихся в вашем обращении, а также сведений, касающихся вашей частной жизни, при заполнении поля ввода текста обращения в форме электронного документа действует защита от возможного внедрения вредоносного кода.

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Что будет дальше с вашим обращением?

Срок предоставления ответа на правильно составленное обращение — 30 дней с момента его регистрации.

Ответ на письменное обращение будет направлен на указанный в нем почтовый адрес.

Обращения по вопросам, не относящимся к компетенции Государственной Думы и ее должностных лиц, направляются соответственно в федеральные и региональные органы исполнительной власти, к непосредственному ведению которых относится решение обозначенных заявителем вопросов, с уведомлением об этом авторов обращений.

Если текст вашего обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается, о чем вам будет сообщено в течение семи дней со дня регистрации обращения.

Информацию о рассмотрении письменных обращений и запросов можно получить по телефону:

8 (495) 629–68–27

Электронное обращение

Обращения на имя депутатов Государственной Думы, поступившие в форме электронного документа, без рассмотрения сути обращения передаются непосредственно депутату, которому оно адресовано.

Ответ на ваше обращение либо уведомление о его переадресации направляется по адресу электронной почты (e-mail), указанному вами в обращении.

Важно знать! При направлении обращений, касающихся обжалования судебных решений, необходимо иметь в виду следующее: Согласно Конституции Российской Федерации, правосудие в России осуществляется только судом. Органы судебной власти самостоятельны и действуют независимо от законодательной и исполнительной властей. Решения судебных органов обжалуются в установленном законом процессуальном порядке. Потому обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается автору с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

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Ответы на самые часто задаваемые вопросы по составлению и рассмотрению обращений вы можете прочитать на сайте Приемной ГД: priemnaya.duma.gov.ru

Чаще всего обращения касаются социальной сферы, экономики, политики, обороны и безопасности, жилищно-коммунальной сферы.

Также можно направить вопрос, касающийся сферы ведения Государственной Думы. Так, граждане отправляют отклики на рассматриваемые и принятые законопроекты, предложения о внесении изменений в действующее законодательство. Таким образом, вы можете напрямую высказать свою позицию по той или иной законодательной инициативе.