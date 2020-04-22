Восстановление мировых фондовых рынков может занять годы

О том, что американский рынок акций сильно переоценен и коррекция на 30–50% вот-вот начнется, многие эксперты начали говорить еще 3–4 года назад. Однако фондовые индексы все росли и росли. Вплоть до 20 февраля, когда пандемия коронавируса нанесла удар по Европе, а затем пришла и в США. В период с 20 февраля по 23 марта индекс S&P500 потерял в капитализации 32%, однако затем заметно подрос. Об итогах I квартала и прогнозах на будущее рынка США мы беседуем с Павлом Пахомовым, руководителем аналитического отдела Санкт-петербургской биржи, на которой в российском правовом поле торгуются американские акции.

— Еще в начале года многие эксперты прогнозировали продолжение роста фондовых индексов США. Причем американский рынок акций довольно долго игнорировал начавшуюся в Китае эпидемию нового заболевания.

— Действительно, начиналось все очень хорошо. Конец прошлого года завершался на исторических максимумах, и многие в тот момент ожидали, что выше рынку уже и идти вроде бы некуда и в январе должна быть хоть какая-то коррекция. Однако и январь, и февраль, а точнее — первая его половина прошла под диктовку покупателей. Обороты на торгах хоть и были невелики, но и продавцы особой активности не проявляли.

Да и с точки зрения макроэкономических показателей особого резона для продажи акций точно не было — блестящие показатели по безработице и сильная корпоративная отчетность по итогам 2019 года ни у кого не оставляли сомнений, что уж экономика США точно чувствует себя очень и очень хорошо, в отличие от Европы и Китая, которые охватила какая-то коронавирусная эпидемия. На последнее долгое время смотрели сквозь пальцы — в этом Китае за их Китайской стеной вообще черт знает что творится, мол, не в первый раз и не в последний.

Индексы на хаях, и впереди вроде бы никаких явных угроз нет. С таким достаточно оптимистичным настроением мы подошли к середине I квартала. И дальше — как в театре: занавес, маленький антракт и... лавина смертей в Италии и далее по всему миру, безумный невиданный доселе по скорости стремительный обвал рынков, паника и хаос.

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— ФРС спасла рынки от совсем уж разрушительного обвала?

— Можно сказать, что да. В этой безумной распродаже ряд активов уронили настолько низко, что в какой-то момент начались массовые разговоры о банкротствах таких столпов американской экономики, как Boeing (BA), Ford (F), фактически всех крупнейших американских авиаперевозчиков. И далее по списку. На рынке запахло жареным. И даже, пожалуй, уже подгоревшим.

Тут в игру и вступила ФРС США. Причем вступила неожиданно быстро и очень уверенно. Пожар на рынке надо заливать деньгами — это известное правило. Но такого потока денежной массы в экономику (а значит, и на фондовые рынки) еще ни разу в истории не вливалось. Если раньше счет шел на десятки и сотни миллиардов долларов, то сейчас — на триллионы!

«Обезболивающая» инъекция подействовала практически сразу — рынки на ожиданиях суперликвидности очень быстро рванули наверх с той же скоростью, что и падали. И опять мы увидели фантастические результаты, но теперь уже наверх. Уже только один единственный факт, что старейший американский индекс Dow Jones (DJIA-30) после эпического падения более чем на 35% всего за 19 торговых сессий (рекорд по скорости падения за всю историю американского фондового рынка) также эпически вырос более чем на 20% всего лишь за 3 торговых сессии. Таких мощных и стремительных движений не было со времен Великой депрессии, то есть с 1933 года!

Естественно, что при таких невероятных прыжках волатильность улетела в открытый космос и индекс волатильности VIX, который за глаза называют «индексом страха», вырос почти до 90, то есть в 7 раз по сравнению с обычным его значением. Поэтому главным лозунгом текущей ситуации на рынке с полным основанием являются страх и неопределенность. Что может быть хуже этого?

Вот с таким жутким грузом мы вступаем во II квартал 2020 года. Коронавирусная эпидемия в самом разгаре — количество заболевших растет по экспоненте и увеличивается на 10–20% ежедневно. Пока никто не видит света в конце коронавирусного туннеля.

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— Что нас ждет дальше? Когда стоит ждать восстановления рынков?

— Есть у меня предчувствие, что все худшее у нас еще впереди.

О том, что кризис в той или иной форме будет, говорили давно и многие. Он должен был быть. Вопрос стоял лишь в том, когда это случится — раньше или позже. Но, конечно же, не ожидал никто, что прилетит такой вот «черный лебедь». Одним махом перевернуто все: мировые финансы, мировая экономика, мировые взаимоотношения. Выход из этого будет ой какой непростой. Даже если COVID-19 будет побежден (а он, безусловно, будет побежден), то последствия этой эпидемии преодолеваться будут точно не один год. Поэтому старых цен, которые были еще недавно, мы не увидим долго. Надеяться на слишком быстрое и полное восстановление рынков точно не стоит.

И следовательно, тем, кто остался в акциях и у кого нет запаса средств, для того чтобы усредниться и докупить акции по гораздо более низким ценам, мои глубочайшие соболезнования. Вы застряли в рынке года на три, если не на пять.

А вот те, у кого есть деньги, — они теперь главные бенефициары, которые за очень короткий промежуток времени могут заработать десятки (если не сотни) процентов прибыли. Пример того же Boeing является ярким тому подтверждением, когда акции авиастроительного гиганта снизились до 94 долларов и затем за три дня улетели выше 180 долларов. Почти 100% роста! И это вам не какая-нибудь крохотная стартаперская (start-up) компания, которая летает туда-сюда на десятки процентов в день. Это же огромный Boeing, выпускающий (а точнее, выпускавший) по три самолета в день.

Однако здесь следует сделать одно очень важное предупреждение и напоминание: еще не вечер. Надо четко понимать, что, пока не появятся первые признаки стабилизации ситуации на коронавирусном фронте, фондовый рынок будет продолжать бросать по волнам. Как утлое суденышко в безбрежном океане. И нет никакой гарантии, что мы еще не уйдем вниз столь же стремительно на 20–30%, как это было в конце февраля и начале марта.

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— Какие акции сейчас стоит покупать, а каких — остерегаться?

— Особенно опасны акции лидеров технологического сектора — начиная от Apple (APPL) и Microsoft (MSFT) и заканчивая Micron Technology (MU) и NVidia (NVDA). Несмотря на всю их текущую привлекательность (вроде бы и упали сильно, вроде бы и отчетность хороша — Micron уже отчитался, и отчитался очень хорошо, вроде бы и явно видно, что инвесторы их покупают), при ухудшении ситуации именно они грохнутся более всего — на 30–50% от текущих уровней. Поэтому не спешим. И если покупаем, то понемногу и на относительно малую часть своих инвестиционных портфелей.

Вот что можно покупать с меньшей опаской (хотя также небольшими долями), так это акции, которые «затолкали» уже очень глубоко. К этой категории относился тот же Boeing. Но кто не успел, тот опоздал. К этой категории однозначно относятся акции всех ведущих авиаперевозчиков (ну не дадут им обанкротиться). Сюда же стоит отнести таких грандов американской экономики, как AT&T (T) и Pfizer (PFE), которые в общей панике вдруг в какой-то момент опустили ниже плинтуса.

Желающим же взять что-либо «остренькое» (но достаточно привлекательное) можно также порекомендовать акции популярнейшей сети универмагов Macy’s (M). У акций этой компании сейчас есть только два пути — банкротство либо 300—400%-ный рост. Опять же исходя из того что эта сеть универмагов суперпопулярна у американцев, то первый путь фактически исключен. Значит, остается ждать роста.

И наконец, ко всему вышеперечисленному можно, как это ни странно и не противоестественно, добавить акции нефтяного монстра Exxon Mobil. Не нефтянку в целом (брать акции нефтяных компаний так же опасно для здоровья, как заразиться коронавирусом), а именно акции Exxon Mobil. Exxon. Это особый случай, поэтому его надо брать. Посмотрите на график этой компании с 2000 года и сами все поймете.

Ну и в заключение. Надо брать однозначно фактически весь биотех. Там много интереснейших акций, а грандиозная битва с коронавирусом точно не даст прогореть биотехнологическим компаниям. Их услуги сейчас будут очень востребованны, а потенциал их роста велик как никогда.

Такой вот расклад сил на текущий момент.

Вроде бы все понятно, кроме одного, но самого главного: когда? Когда мы увидим эту победу над коронавирусом? Кажется, этот вопрос сейчас волнует абсолютно всех, а все остальное — так, побоку. Посему как только мы получим ответ на этот главный вопрос, так сразу и появятся ответы, более-менее понятные на все остальное: сколько будем восстанавливаться, каково будет падение мировой экономики в целом и отдельно взятых стран по отдельности. До этого момента на рынке и в головах у инвесторов однозначно будут царить страх и неопределенность. Ну что тут скажешь, кажется, мы с вами внезапно, сами того не желая, перешли в новую реальность. И нам с ней жить еще долго. Так что не расслабляемся. Единственное, что нам остается, так это вспомнить знаменитые слова на перстне царя Соломона: «Все пройдет, и это тоже».