Налоговики выпустили обзор практики по спорам о регистрации компаний

Первый в 2020 году обзор практики по спорам налоговиков о регистрации юридических лиц.
Письмо Федеральной налоговой службы от 9 апреля 2020 г. № КВ-4-14/6053@ О направлении Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов № 1 (2020).
Споры по отказам в регистрации
- Компания обжаловала отказ в регистрации выхода участника. Отказ признан судами правомерным, поскольку компания находится в банкротстве. Пункт 3 ст 64 ФЗ «О несостоятельности (банкротсте)» это прямо запрещает.
- Как доказательство о недостоверности вносимых сведений налоговики предоставили допрос свидетеля, который был произведен в рамках мероприятий налогового контроля. Сами же сведения на предмет их недостоверности они не проверяли. Требования заявителя удовлетворены.
- В компании сначала назначили одного ликвиадтора, затем другого. Суд счел законным отказ в регистрации сведений о первом ликвидаторе.
- Собственник адреса прислал письмо о запрете конкретной компании использовать его адрес как юридический. Но суды сочли этот довод необоснованным – на момент подачи и регистрации смены адреса компании никаких отказов не было. Что, кстати не помешало собственнику брать с компании арендную плату.
- В очередной раз подтверждена позиция ФНС о смене директора в компании. Заявителем может быть только новый директор.
- В ООО решили сменить директора на ИП-управляющего. Обществу отказали, поскольку данный ИП является участником в другой компании с долей не менее 50%, а та компания была исключена из ЕГРЮЛ с задолженностью перед бюджетом. Что перекрыло этому лицу ближайшие три года стать участником или директором в любой другой компании.