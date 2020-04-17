Налоговики выпустили обзор практики по спорам о регистрации компаний

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Тут просто прекрасна формулировка апелляции: «Довод подателя жалобы о том, что заявителем в регистрирующий орган были представлены заявление по форме № Р14001 и решение участника Общества от 26.04.2019 о назначении исполнительным органом в Обществе управляющего - Индивидуального предпринимателя А.А.С., а не физического лица А.А.С., признан судом апелляционной инстанции необоснованным и подлежит отклонению, поскольку, осуществляя управление организацией как управляющий, Индивидуальный предприниматель А.А.С. физическим лицом быть не переставал, приобретение статуса индивидуального предпринимателя не меняет того факта, что в случае принятие положительного решения Инспекции руководителем общества являлся бы по существу А.А.С».

При этом, в другом деле, наследники умершего участника получили право на его долю. Но им было отказано по тому же подпункту «ф» п. 1 ст. 21 ФЗ о государственной регистрации, наследница тоже были участником в компании, исключенной из ЕГРЮЛ с долгами перед бюджетом. Однако суды сочли, что такой отказ нарушает конституцилонные права наследников, и приняли сторону заявителей.

Заявитель пропустил срок обжалования отказа в регистрации. И не заявил ходатайство в порядке ст. 117 АПК. Хотя вполне мог.

Споры о признании недействительными решений о государственной регистрации

ООО исключило из своего числа двоих участников через суд. Участники с этим не согласились, начали оспаривать. Дошли до кассации, однако в кассацию они подались на следующий день после государственной регистрации их исключения. Более того, суд счет недостаточными доводы сторон о подаче ими возражений о государственной регистрации по форме Р38001.

Супруги развелись, супруг являлся единственнык участником и директором в ООО. Супруге выделили 50% доли в уставном капитале после развода. Далее, в рамках личного банкротства супруга, финансовый управляющий продает его долю третьему лицу. И долю супруги. Нотариус сделку удостоверил, подал изменения. Далее третье лицо продает 100% доли еще одному лицу. В итоге, супруга оспаривает продажу своей доли в суде. Но оспаривались не действия нотариуса, а действия регистрирующего органа, что по мнению суда не явилось основанием для удовлетворения требований. Хотя не очень понятно из обзора, как финансовый управляющий умудрилась продать долю супруги, действуя только по доверености супруга.

Налоговики после осмотра помещения по адресу компании, не нашли там ее руководителя, и потребовали указать достоверные сведения в ЕГРЮЛ. После допроса единственного участника и по совместительству директора компании, было внесено заявление по форме Р34002 о недостоверности сведений о директоре и участнике. Однако суды выяснили, что налоговики не доказали отсутствия компании по адресу, и даже не попытались этого сделать. Компания продолжала бы деятельность.ю если бы не метка о недостоверности в ЕГРЮЛ. В итоге, налоговикам предписали вернуть все в нормальный вид.

В ООО прошло собрание участников. Сменили директора, которым был один из участников. Этот участник совместно с еще одним обратился в суд о признании итогов собрания нелегитимными, поскольку этими двумя участниками собрание было пропущено по уважительной причине. Суд удовлетворил требования.

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Иные споры с участием регистрирующих органов

Регистрирующий орган, требующий ИП лишить статуса, должен доказать соразмерность требования правонарушению. Оно должно по своему характеру быть несовместимым с осуществлением предпринимательской деятельности.

Компанию исключили из ЕГРЮЛ из-за недостоверных сведений. Но фактически деятельность она продолжала. Суд счел недопустимым такое исключение.

Последний пункт мы решили процитировать из Обзора:

«Признавая необоснованными требования регистрирующего органа о понуждении публичного акционерного общества к изменению фирменного наименования, суды исходили из того, что в данном конкретном случае в качестве характерного словесного или буквенного обозначения, особо выделяемого потребителем при упоминании фирменного наименования ответчика, является не сокращение "РОС", а целое слово "Роснефть", которое является самостоятельным объектом интеллектуальной собственности (средством индивидуализации) и вызывает у потребителей стойкую ассоциацию не с непосредственным участием государства в деятельности компании "Роснефть" – "Кубаньнефтепродукт", а с принадлежностью компании "Роснефть" – "Кубаньнефтепродукт" к группе компаний "Роснефть"».

Революционных выводов вроде декабрьского обязательного удостоверения решений собраний и единственных участников в ООО у нотариуса, к счастью, в новом обзоре не оказалось.