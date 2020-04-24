Клерк.Ру

Вводятся новые правила для владельцев счетчиков

Суды уже не раз подтверждали, что вся ответственность за коммунальные счетчики возлагается на собственника жилого помещения. Поэтому полезно будет узнать, какие новые правила ожидают владельцев счетчиков в ближайшее время.

1. Изменился порядок учета показаний счетчика

Как известно, к начислению квартплаты принимаются только показания исправного счетчика. А таковым он признается, если:

— у него отсутствуют механические повреждения,

— не нарушены контрольные пломбы,

— корректно отображается результат измерений,

— и не истек срок действия последней поверки.

Поскольку в сложившейся ситуации проводить плановую поверку счетчиков проблематично, правительством было принято беспрецедентное решение:

— временно снять запрет на прием показаний счетчиков, у которых истек межповерочный интервал.

Постановлением Правительства от 2 апреля 2020 г. № 424 приостановлено действие п. 81 (12) Правил № 354 (о том, что счетчик, не прошедший поверку, считается вышедшим из строя).

Эта мера введена по всей территории РФ на срок с 6 апреля (дата официального опубликования постановления) и до 1 января 2021 года.

Таким образом, начиная с 6 апреля, управляющие и ресурсоснабжающие организации обязаны принимать показания счетчиков, даже если они не прошли очередную поверку.

А как быть, если срок поверки истек до 6 апреля?

Официальных разъяснений от Минстроя пока нет. Но, исходя из буквального толкования действующих норм, можно сделать такой вывод:

— за период до 6 апреля квартплата может начисляться по общим правилам. За первые три месяца — по средним показаниям счетчика, а далее — по нормативам и с повышающим коэффициентом 1,5;

— а после 6 апреля и до конца года расчет идет по показаниям счетчика — так же, как если бы он прошел поверку.

Что касается остальных случаев, когда счетчик признается недействительным (поломка, истечение срока эксплуатации и повреждение пломб), то по ним исключений не предусмотрено.

Поэтому, если счетчик вышел из строя, нужно известить об этом поставщика ресурса, добавив, что в связи с текущей ситуацией заменить его нет возможности.

Зафиксируйте свое уведомление (запишите номер своей заявки в диспетчерскую, сохраните письмо на электронной почте или сделайте скриншот). В дальнейшем это позволит избежать штрафных санкций за неисправный счетчик.

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2. Поверка будет оформляться по-новому

С 24 сентября этого года вступят в силу поправки в Закон № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Результаты поверки счетчика теперь будут регистрироваться в электронном реестре Росстандарта (Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений).

Привычное бумажное свидетельство о том, что поверка выполнена, выдадут владельцу счетчика только по отдельному заявлению. Также без заявления не будут ставить знак поверки на сам счетчик и делать отметку в его паспорте.

Юридически поверка будет считаться действительной лишь при наличии электронной записи в реестре Росстандарта. С новым порядком столкнутся все, у кого срок поверки счетчика истекает после 24 сентября (Закон от 27 декабря 2019 г. № 496-ФЗ)

3. Счетчики тепла будут учитывать по-новому

Буквально на днях парламент принял поправки к Жилищному кодексу РФ. Статья 157 дополняется новым требованием:

— Плата за отопление в многоквартирном доме должна рассчитываться с учетом разделения значений общедомового счетчика тепла и поквартирных счетчиков.

Еще в 2018 г. Конституционный Суд РФ признал незаконным порядок, при котором индивидуальные счетчики тепла не учитываются, если ими не оснащены все квартиры дома (постановление от 10 июля 2018 г. № 30-П).

После в Правила № 354 включили новые формулы расчета для таких случаев, но они недостаточно учитывают показания общедомового счетчика тепла.

Из-за этого жильцы со счетчиками оказываются в менее выгодном положении по сравнению с соседями без счетчиков. Принятые поправки должны исправить такую ситуацию.

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