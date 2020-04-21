Больничный во время карантина: кому выдают и как оплачивают

Граждане, которые были отстранены от работы вследствие заразного заболевания окружавших их лиц, а также в некоторых других случаях при объявлении карантина, имеют право на получение пособия по временной нетрудоспособности, основанием для выплаты которого является листок нетрудоспособности.

Каковы нюансы оформления больничного листа в период карантина? Какие временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по ним в случае карантина утверждены Постановлением Правительства РФ от 18.03.2020 № 294. Каков период их действия? На кого распространяется действие особого порядка выдачи больничных? Каковы действия застрахованных лиц при обращении за листком нетрудоспособности при карантине в связи с новым коронавирусом? Каковы источники финансирования пособия и порядок его выплаты?

Временный порядок выдачи и оплаты больничных листов

С 20 марта действует особый порядок выдачи и оплаты больничных листов, введенный Постановлением Правительства РФ от 18.03.2020 № 294 «Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина» (далее — Временные правила). Документ затронул оформление электронных листков нетрудоспособности, а также назначение и выплату больничных пособий при карантине в связи с новым коронавирусом.

Временные правила будут действовать до 1 июля 2020 года. Они распространяются:

на застрахованных лиц, прибывших в РФ из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией 2019-nCoV;

на застрахованных лиц, совместно проживающих с застрахованными лицами, прибывшими из «зараженных» стран.

Также новые правила надо учесть в своей работе:

страхователям-работодателям, у которых трудятся вышеназванные граждане;

медицинским организациям, отобранным для выдачи больничных листов согласно Временным правилам. В каждом субъекте РФ может быть не больше трех уполномоченных организаций (п. 4), право на выбор которых закреплено за региональными властями. Перечень уполномоченных медицинских организаций должен быть направлен в Минздрав в течение двух рабочих дней после вступления в силу Временных правил.

Предусмотрена следующая последовательность действий:

застрахованное лицо через личный кабинет на сайте ФСС подает заявление вместе с необходимыми документами;

ФСС передает информацию в медорганизацию;

медорганизация формирует электронный листок нетрудоспособности;

ФСС получает информацию о больничном от медорганизации и идентифицирует страхователя (через ПФР по СНИЛС), после чего запрашивает у него сведения для назначения и выплаты пособия;

страхователь в течение двух рабочих дней с даты получения запроса от ФСС или с даты, когда работник сообщил номер больничного листа, представляет нужные сведения (аналогично правилам пилотного проекта по осуществлению прямых выплат) (п. 14 Временных правил);

ФСС выплачивает пособие.

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Каков порядок выдачи листка нетрудоспособности?

Пунктом 3 Временных правил предусмотрено, что больничный лист вправе выдавать уполномоченная медицинская организация.

Действия застрахованного лица в целях получения листка нетрудоспособности Направить через личный кабинет на сайте ФСС заявление о выдаче электронного больничного листа для того, чтобы было назначено и выплачено пособие (п. 6 Временных правил). Войти в личный кабинет и направить заявление можно, зарегистрировавшись на портале госуслуг. Обратите внимание: заявление о выдаче электронного листка нетрудоспособности может быть подано лицом, зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации, за другое застрахованное лицо, не зарегистрированное в указанной системе, с его согласия. В заявлении нужно указать: — Ф.И. О.; — дату рождения; — адрес места жительства или пребывания; — СНИЛС; — номер полиса ОМС; — номер и дату выдачи загранпаспорта; — согласие совместно проживающего лица, не зарегистрированного на портале госуслуг, на подачу заявления от его имени; — иное подтверждение факта совместного проживания Приложить необходимые сведения и документы (п. 7 Временных правил): — электронные образы первого листа загранпаспорта с фотографией, а также страниц с отметками о пересечении госграницы РФ; — электронный билет, электронный образ проездного документа либо иных документов, которые подтверждают, что застрахованное лицо было на территории иностранного государства; — электронные образы документов, которые подтверждают совместное проживание с теми, кто вернулся из «зараженных» стран

К сведению Минтруд в Информации от 18.03.2020 обратил внимание на тот факт, что впервые реализована возможность получить больничный лист дистанционно. Запуск механизма, прописанного во Временных правилах, дает возможность находящимся на карантине гражданам удобно оформить листок нетрудоспособности, а тем, кто посещает медицинские учреждения, — избежать контактов с потенциальными носителями вируса.

Пособие назначается и выплачивается на основании листка нетрудоспособности в электронной форме. Он должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью медработника и медорганизации (п. 3 Временных правил).

Больничный лист формируется сразу на 14 дней на основании заявления застрахованного лица и прилагаемых документов (п. 9 Временных правил).

К сведению Если медорганизация выдала больничный лист на основании очной экспертизы временной нетрудоспособности, она не позднее следующего рабочего дня должна передать в ФСС сведения о выдаче электронного больничного листа (п. 16 Временных правил).

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Каковы источники финансирования пособия и порядок его выплаты?

Оплата больничного листа производится полностью за счет средств ФСС (п. 10 Временных правил). Никаких дополнительных расходов для страхователя не предусмотрено, его обязанности ограничиваются оперативным представлением документов.

ФСС назначает и выплачивает пособия по временной нетрудоспособности в следующие сроки (п. 15 Временных правил):

— за первые семь календарных дней временной нетрудоспособности — в течение одного рабочего дня со дня получения от страхователя документов (сведений), необходимых для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, но не позднее окончания седьмого календарного дня нетрудоспособности;

— за последующие календарные дни временной нетрудоспособности — в течение одного календарного дня со дня окончания нетрудоспособности.

Общие правила назначения и выплаты пособия при карантине

Пунктом 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее — Федеральный закон № 255-ФЗ) обеспечение застрахованных лиц пособиями по временной нетрудоспособности осуществляется, в частности, в случае:

карантина застрахованного лица;

карантина ребенка в возрасте до семи лет, посещающего дошкольную образовательную организацию;

члена семьи, признанного в установленном порядке недееспособным. Недееспособным признается гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими. Над ним устанавливается опека (п. 1 ст. 29 ГК РФ). Недееспособность признается судом в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством.

При временном отстранении от работы граждан, контактировавших с инфекционными больными, или граждан, выявленных как бактерионосители, листок нетрудоспособности выдается врачом-инфекционистом, а в случае его отсутствия — лечащим врачом (п. 42 гл. VI Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 № 624н (далее — Порядок)).

К сведению Продолжительность отстранения от работы определяется утвержденными сроками изоляции лиц, перенесших инфекционные заболевания и соприкасавшихся с ними.

На основании п. 42 Порядка при временном отстранении от работы граждан, контактировавших с инфекционными больными, или граждан, выявленных как бактерионосители, листок нетрудоспособности выдается врачом-инфекционистом, а в случае его отсутствия — лечащим врачом. Продолжительность отстранения от работы в этих случаях определяется утвержденными сроками изоляции лиц, перенесших инфекционные заболевания и соприкасавшихся с ними.

При карантине в строке «Причина нетрудоспособности» больничного листа в ячейках «Код» указывается код «03» — карантин (п. 58 Порядка).

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу за календарные дни, приходящиеся на соответствующий период (ч. 8 ст. 6 Федерального закона № 255-ФЗ).

В ряде случаев пособие по временной нетрудоспособности не назначается (ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 255-ФЗ). В частности, больничный лист не оплачивается:

за период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством РФ, за исключением случаев утраты работником трудоспособности вследствие заболевания или травмы в период ежегодного оплачиваемого отпуска;

за период отстранения от работы в соответствии с законодательством РФ, если за этот период не начисляется заработная плата;

за период заключения под стражу или административного ареста;

за период проведения судебно-медицинской экспертизы;

за период простоя (за исключением случаев, предусмотренных ч. 7 ст. 7 Федерального закона № 255-ФЗ).

К сведению Пособие при карантине выплачивается за счет средств ФСС с первого дня.

Листок нетрудоспособности в случае карантина в детском саду и школе ребенка работника

Один из родителей (работающий) ребенка в возрасте до семи лет, посещающего дошкольное образовательное учреждение, имеет право на получение пособия по временной нетрудоспособности.

К сведению Родители школьников не могут воспользоваться правом на получение пособия при карантине.

Действия работника в ситуации, когда детский сад, который посещает его ребенок в возрасте до семи лет, закрыли на карантин:

в детской поликлинике, которая обслуживает этот детский сад, взять справку у врача-эпидемиолога. В отдельных случаях справку, подтверждающую карантин, выдают эпидемиологи центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора (СЭС), куда нужно представить справку из детского сада о введении карантина. О том, как получить справку эпидемиолога в своем населенном пункте, работник может узнать у заведующей детским садом или у своего педиатра;

на основании полученной справки оформить больничный лист по карантину у педиатра в поликлинике, где наблюдается ребенок. В случае отказа в выдаче листка нетрудоспособности в связи с карантином в детском саду работник может обратиться или в управление здравоохранения, которому подчиняется эта детская поликлиника, или в территориальный орган Росздравнадзора.

Листок нетрудоспособности выдается в соответствии с п. 43 гл. VI Порядка на весь период карантина, установленного на основании решения Правительства РФ или органа исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления, а также решения уполномоченных должностных лиц, федерального органа исполнительной власти или его территориальных органов, в ведении которых находятся объекты обороны и иного специального назначения, принимаемого в соответствии со ст. 31 Федерального закона № 52-ФЗ.

Согласно п. 58 Порядка в строке «Причина нетрудоспособности» больничного листа в ячейках «Код» указывается код «03» — карантин, а в подразделе «По уходу» отражается:

1) в строке «Возраст (лет/мес.)» в первых двух ячейках — число полных лет ребенка или другого члена семьи, признанного в установленном порядке недееспособным. Если ребенок не достиг возраста одного года, первые две ячейки не заполняются, а во вторых двух ячейках указывается возраст ребенка в месяцах;

2) в строке «Родственная связь» — соответствующий двухзначный код:

— «38» — мать;

— «39» — отец;

— «40» — опекун;

— «41» — попечитель;

— «42» — иной родственник, фактически осуществляющий уход за ребенком;

3) в строке «Ф.И. О. члена семьи, за которым осуществляется уход» — фамилия, имя, отчество (отчество указывается при его наличии) ребенка, за которым осуществляется уход (с пробелами в одну ячейку).

После того как работник принес больничный, на лицевой стороне которого врачом в качестве причины нетрудоспособности подчеркнуто слово «карантин», нужно рассчитать пособие по правилам, аналогичным правилам его расчета в случае болезни самого работника (ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 255-ФЗ). В отличие от пособия по уходу за больным ребенком, ограничений по времени выплаты пособия при карантине нет (ч. 6 ст. 6 Федерального закона № 255-ФЗ).

К сведению Пособие выплачивается за весь период карантина (начиная с первого дня) за счет средств ФСС (ч. 3 ст. 3, п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 255-ФЗ). Время карантина в количество календарных дней ухода за больным ребенком не включается.

Если работнику не выдали больничный лист...

Если сотрудник вернулся из страны, где выявлены случаи заболевания коронавирусом, его необходимо отправить на карантин. Однако законодательством не установлено, как оформить такую процедуру.

В частности, согласно Указу мэра Москвы от 05.03.2020

№ 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» граждане, прибывшие из КНР, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также из других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, обязаны находиться дома в течение 14 дней со дня возвращения, не должны посещать работу, учебу, обязаны минимизировать нахождение в общественных местах.

В Постановлении Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ говорится о том, что работодателям необходимо оказывать содействие работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому на установленный срок. Кроме того, работодателям рекомендовано переводить работников на дистанционную работу.

В случае установления сотрудникам дистанционного характера работы нужно заключить с ними дополнительные соглашения и на их основании издать приказ.

На практике возможна ситуация, когда из-за внешних обстоятельств сотрудники не могут попасть на рабочие места, вследствие чего приостанавливается деятельность работодателя, что является частным случаем простоя (ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ). Начало и окончание простоя нужно зафиксировать — издать приказ о продолжительности простоя и его оплате. При необходимости потери от простоя можно указать в отдельном акте. Сотрудники, в отношении которых действует приказ о введении простоя, должны быть ознакомлены с данным приказом под подпись. Дни невыхода на работу подлежат оплате как простой по не зависящим от сторон обстоятельствам (ч. 2 ст. 157 ТК РФ).