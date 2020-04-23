Как высчитать коэффициент абсолютной ликвидности

Ликвидности показывает скорость превращения любых активов в деньги. Анализ коэффициентов ликвидности позволяет понять, насколько быстро можно продать активы компании по рыночным ценам, если это потребуется для расплаты по долгам.

Финдиректора считают несколько видов ликвидности для разных целей. Сегодня расскажу об абсолютной ликвидности (Cash Ratio, CR).

Зачем мне считать коэффициент абсолютной ликвидности?

Абсолютная ликвидность характеризует платежеспособность бизнеса в моменте. Ее значение показывает, какую часть обязательств компания сможет погасить, если все кредиторы разом потребуют вернуть деньги. Точнее, почти все — из расчета исключаются долгосрочные обязательства. Но малому бизнесу редко кто-то, кроме банков, дает деньги вдолгую.

С точки зрения кредитора, чем выше коэффициент CR, тем больше вероятность быстро выдернуть свои деньги. С точки зрения собственника или директора компании, величина CR показывает готов ли бизнес к риску внезапного исполнения обязательств. А заодно — насколько разумно структурированы активы компании.

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Как считать?

CR = (Денежные средства Краткосрочные финансовые вложения / Краткосрочные обязательства

Считается, что нормальное значение коэффициента абсолютной ликвидности должно лежать в диапазоне 0,2 — 0,5. Слишком низкий показатель означает, что компания не сможет быстро рассчитаться по долгам, если прилетит черный лебедь, и кредиторы захотят вернуть свое.

Но и высокие значения вредны. CR=0,5 означает, что 50 % полученных от кредиторов денег компания не вкладывает в производство, а держит в загашнике. Деньги не работают! Компания берет больше денег, чем ей нужно, чтобы профинансировать свою деятельность. А ведь обязательства, как правило, не бесплатны. В таком раскладе надо задуматься — может просто поменьше в долг брать и развиваться на свои.

И, как обычно, рекомендованное значение — это средняя температура по больнице. Нормальная для конкретной компании величина CR зависит от структуры ее обязательств.

Пример 1.

Краткосрочные обязательства ООО «Рога и копыта»:

Беспроцентный займ учредителя — 500 тыс. руб.

Задолженность по кредиту со сроком погашения через полгода — 300 тыс. руб.

Задолженность перед персоналом по оплате труда за прошлый месяц — 200 тыс. руб.

Итого: 1 млн руб.

Если CR=0,5, то финдиру нужно искать замену. В нормальных условиях этой компании достаточно иметь CR=0,2. Это значит, что на счетах в банках и в краткосрочных финвложениях находится 200 тыс. руб. Их хватит на выплату зарплаты. Остальные деньги должны крутиться.

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Пример 2.

Краткосрочные обязательства ООО «Копыта и рога»:

Беспроцентный займ учредителя — 100 тыс. руб.

Задолженность по кредиту со сроком погашения через полгода — 200 тыс. руб.

Задолженность перед персоналом по оплате труда за прошлый месяц — 700 тыс. руб.

Итого: 1 млн руб.

Если CR=0,5, то и этому финдиру нужно искать замену. Компании нужно, как минимум, иметь CR=0,7. Иначе денег не хватит на выплату зарплаты, директор пойдет под суд, а бизнес обанкротится.

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Где взять исходные данные?

В бухгалтерском балансе.

Денежные средства и эквиваленты — cтрока 1250.

Краткосрочные финансовые вложения — строка 1240.

Краткосрочные обязательства — строка 1500 (из этой суммы нужно исключить строки 1530 — Доходы будущих периодов и 1540 — Оценочные обязательства).