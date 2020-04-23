Новые правила присвоения инвалидности: зачем инвалидам теперь могут звонить из ПФР

Каким бы тяжелым ни было состояние здоровья человека, льготы получить не удастся, пока не будет официального решения об установлении инвалидности.

Добиться этого решения и так непросто (те, кто сталкивались с оформлением, знают), а в нынешних условиях все усложнилось вдвойне.

Предлагаю разобрать ряд важных вопросов: как в текущей ситуации, когда учреждения медико-социальной экспертизы не ведут личный прием граждан, не остаться без пенсии и льгот, связанных с инвалидностью.

📌 Реклама Отключить

1. Если инвалидность ранее была установлена, а срок очередного переосвидетельствования уже на исходе

Постановлением от 9 апреля 2020 г. № 467 Правительство РФ утвердило «Временный порядок признания инвалидом», который действует в период с марта и до 1 октября текущего года.

Если в этот период у гражданина истекает срок, на который ему была установлена инвалидность, то ему не нужно получать направление на очередное переосвидетельствование. Статус «инвалида» ему продляется автоматически еще на 6 месяцев.

Например: инвалидность 3-й группы присвоена 10 апреля 2019 года сроком на 1 год, до 1 мая 2020 года. На основании Временного порядка, без переосвидетельствования человеку продляется 3-я группа до 1 ноября соответственно.

Если ничего не изменится, то пройти переосвидетельствование ему нужно будет в октябре.

В течение 6-месячного срока за гражданином сохраняется та же группа инвалидности, причина ее наступления, а также перечень рекомендованных мероприятий по реабилитации и абилитации.

Очевидно, что для тех, кто претендует на более высокую группу, такое продление несет явный минус, т. к. повышения пенсии вместе с группой придется ждать еще полгода.

2. Если ребенку-инвалиду исполняется 18 лет

По достижении совершеннолетия ребенку должны присвоить группу инвалидности. Если 18 лет исполняется в период с 1 марта до 1 октября, группу присвоят без очного освидетельствования — на основании данных последнего осмотра, которые имеются в распоряжении бюро медико-социальной экспертизы.

Но такая группа также присваивается временно, сроком до 6-ти месяцев. После чего нужно будет пройти освидетельствование.

📌 Реклама Отключить

3. Если инвалидности нет, но дали направление на освидетельствование

До 1 октября освидетельствование на инвалидность будут проводить в заочном порядке — на основе документов, поступивших из медицинского учреждения, где гражданин проходил лечение или реабилитацию.

Справку о подтверждении инвалидности вместе с программой реабилитации и абилитации бюро медико-социальной экспертизы будут направлять почтой.

Если в регионе закрыты почтовые отделения, гражданину сообщат о принятом решении по телефону или по электронной почте. Получить справку можно будет по окончании ограничительных мероприятий.

Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования узнают о продлении группы инвалидности непосредственно от бюро медико-социальной экспертизы. Так что самому гражданину специально обращаться туда не нужно.

4. Что будет с пенсией?

По мере получения данных от медико-социальной экспертизы ПФР будет продлять выплату пенсии по инвалидности на новый срок.

Что касается тех, кому впервые присвоят группу, то Минтруд поручил Пенсионному фонду РФ созваниваться с такими гражданами и объяснять им порядок получения пенсии без личного обращения.

А чтобы учреждения МСЭ имели право передать в ПФР контактные данные таких граждан, им предписано по телефону составлять акт — о том, что инвалид дает согласие на передачу его номера телефона Пенсионному фонду (Письмо Минтруда от 09.04.2020 № 13-4/10/П-3170).

Поэтому не стоит удивляться, если сотрудник учреждения медико-социальной экспертизы в ближайшее время позвонит и спросит, согласны ли вы получать звонки от Пенсионного фонда РФ.