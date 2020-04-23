В нашей стране разработано и принято уже два «антивирусных» законодательных пакета. Госдума подготовила обзор законодательных новинок, направленных на поддержку граждан в период эпидемии.

Кредитные каникулы

Граждане смогут на полгода получить отсрочку по кредитам и займам, в том числе потребкредитам или ипотеке. Обратиться за отсрочкой можно будет если доход за минувший месяц стал меньше на 30 и более процентов.

Увеличение выплат по больничным

Выплаты в расчете на месяц по больничным листам должны быть не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Покупка лекарств через интернет

У граждан появляется возможность купить лекарства через интернет, заказав их доставку на дом. До этого выкупать необходимые медикаменты все равно приходилось в аптеке. Закон касается как нерецептурных препаратов, так и рецептурных, за исключением наркотических и психотропных, — продавать последние через интернет можно будет в условиях объявления эпидемий или ЧС.

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Ответственность при обороте некачественных лекарств

Поправками в УК РФ за распространение некачественных или фальсифицированных лекарств через интернет устанавливается наказание в виде принудительных работ на срок от четырех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет или без такового либо лишения свободы на срок от четырех до шести лет со штрафом в размере от 750 тыс. до 2,5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.

В соответствии с поправками в КоАП административный штраф за онлайн-торговлю фальсифицированными лекарствами и биодобавками составит от 75 до 200 тыс. рублей для граждан, от 150 до 600 тыс. рублей — для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, от 2 до 6 млн рублей — для юрлиц. Для организаций и ИП в качестве альтернативного наказания возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Освобождение выплат медикам от НДФЛ

Поправка предполагает, что от налога на доходы физлиц освобождаются дополнительные выплаты медикам, работающим с СОVID-19.

Штрафы за завышение цен на лекарства

Вводится ответственность за завышение цен на лекарства. Для должностных лиц штраф составит от 250 тыс. до 500 тыс. рублей, для ИП и юридических лиц — в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации лекарств по неправомерно завышенным ценам за весь период такой реализации, но не более одного года.

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Борьба со спекуляциями лекарств

Правительство, в случае чрезвычайной ситуации или при угрозе заболевания, представляющего опасность для окружающих, сможет на 90 дней ограничивать оптовую и розничную торговлю медизделиями по определенному перечню. Это позволит избежать ситуаций, когда, например, медицинские маски скупаются спекулянтами, и создать необходимый стратегический запас медикаментов.

Упрощение регистрации новых лекарств

Вводится возможность упрощенной процедуры регистрации новых лекарственных препаратов в России. Это позволит максимально ускорить допуск на рынок новых лекарств в условиях эпидемий. Кроме того, будет разрешено осуществлять при необходимости закупки медикаментов у одного поставщика. Также законом упрощается процедура допуска негосударственных медицинских учреждений к ОМС.

Поддержка семей с детьми

Родителям, получающим выплату за первого или второго ребенка, не нужно будет до 1 октября 2020 года подавать заявление о назначении этих выплат на новый срок, а также извещать региональные органы соцзащиты о смене места жительства и т. д. Выплаты будут производиться автоматически.

Еще одна принятая инициатива даст возможность семьям, оказавшимся в затруднительном материальном положении из?за временной потери работы, получить адресные пособия и выплаты, в том числе на детей в возрасте от трех до семи лет, без учета дохода за прошлый период (по действующему порядку нуждаемость в социальных пособиях рассчитывается на основании доходов семьи в период от трех до шести месяцев, в зависимости от вида пособия). Выплаты будут производиться исходя из доходов семьи на момент подачи заявления. Это позволит поддержать людей, пострадавших из?за особого порядка работы предприятий в период коронавируса.

Вступление в силу новых правил ТО (видеофиксация и другие новые требования) переносится на 2021 год. Полностью от прохождения ТО освобождаются автомобили младше четырех лет. Если с года выпуска автомобиля прошло от четырех до 10 лет, то техосмотр надо будет проходить каждые два года. Ежегодно этой процедуре должны подвергаться автомобили старше 10 лет. До этого проходить техосмотр каждые два года должны были автомобили от трех до семи лет, раз в год — легковые авто старше семи лет, полностью от процедуры освобождались автомобили младше трех лет.

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Поддержка регионов

Губернаторам предоставляются универсальные инструменты, позволяющие осуществлять дополнительное финансовое обеспечение мероприятий, связанных с устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. Также регионы освобождаются от погашения в 2020 году бюджетных кредитов. Это позволит регионам сэкономить порядка 78 млрд рублей, отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин. Высвобождающиеся средства станут источником финансирования дополнительных мероприятий социально-экономического характера, в том числе связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавируса. Кроме того, законом увеличивается срок предоставления казначейских кредитов на пополнение остатков средств региональных бюджетов с 90 до 180 дней и смягчаются ограничения на привлечение долговых обязательств.

Защита туристов

Предусмотрена возможность изменения сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности туроператоров, а также предложен механизм использования таких фондов для возврата средств туристам по решению Правительства по каждой «закрытой» стране. Туристы, отдых которых сорвался полностью, получат деньги в полном объеме, а те, чья поездка не состоялась частично, — часть указанной общей цены в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

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Возврат билетов на отмененные концерты

Появляется возможность, в случае введения режима чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности, отменять либо переносить культурно-массовые мероприятия, причем гражданам в этой ситуации будет возвращена полная стоимость билетов.

Особый порядок подачи работодателем сведений о работниках

Приняты поправки, которые могут обязать ПФР чаще запрашивать данные о занятости граждан в пандемию. После окончательного принятия они позволят Правительству в период неблагоприятной ситуации, вызванной распространением коронавируса, установить для работодателей особый порядок предоставления в органы Пенсионного фонда сведений о работниках — приеме на работу, увольнении, переводе на другую работу. Это позволит осуществлять оперативный мониторинг и учет граждан, потерявших работу.

Штрафы за нарушение карантина

В статье 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» устанавливается административная ответственность за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, действующих в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также в период карантина предусмотрены штрафы для граждан от 15 до 40 тыс. рублей, для должностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 50 до 150 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей. В качестве альтернативного наказания для организаций и ИП возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

В случае если указанные нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления, предусматривается наложение административного штрафа на граждан от 150 до 300 тыс. рублей, на должностных лиц — от 300 до 500 тыс. рублей или дисквалификация на срок до трех лет, на ИП и юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также вводится новая статья 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», предусматривающая ответственность за невыполнение правил поведения (которые будут устанавливаться Правительством РФ) при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или в зоне чрезвычайной ситуации.

Если указанные действия (или бездействия) не повлекли тяжких последствий, то в отношении граждан будет налагаться штраф в размере от 1 до 30 тыс. рублей, на должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей, на ИП — от 30 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.

В случае повторного правонарушения или когда нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности повлечет причинение вреда здоровью человека или имуществу, предусматриваются санкции в виде штрафа для граждан от 15 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тыс. рублей или дисквалификация на срок до трех лет, для юридических лиц и ИП — от 500 тыс. до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

В свою очередь, в соответствии с поправками в УК РФ, нарушитель заплатит штраф от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Возможно лишение свободы на срок до двух лет.

Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 млн до 2 млн рублей, срок лишения свободы — от трех до пяти лет. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Отсрочка штрафов за долги по ЖКХ

Законом предусмотрена возможность не взимать в этом году пени и штрафы в случае просрочки гражданами платежей по коммунальным услугам. Еще одна важнейшая поправка (принята в первом чтении) — отмена комиссии за оплату счетов за ЖКХ. Она запретит кредитным организациям, платежным агентам и операторам почтовой связи взимать такую комиссию.