Обзор Верховного суда по коронавирусу: перевод с юридического языка на человеческий

Сначала был государственный посыл. Потом законодатель, а теперь и Верховный суд перевели его на юридический.

А Центр структурирования бизнеса и налоговой безопасности taxCOACH для вас перевел на человеческий.

Чем обусловлена такая ожидаемость разъяснений Верховного суда?

Как мы уже писали, в подобных теперешним обстоятельствах, когда бизнес нуждается в глотке определенности, вместо понятных правил игры нас всех словно нарочно бросают еще и в правовую неопределенность, перекладывая обязательства только на граждан, бизнес и усмотрение суда. Без встречных — со стороны государства.

Разъяснения Верховного суда только укрепили нас в этом мнении.

«Нерабочие дни» вовсе не нерабочие, форс-мажор только для изобретательных, мораторий на банкротства только для избранных, а новая административная и уголовная ответственность — на усмотрение.

Обзор состоит из 5 разделов по темам и построен в стиле ЧаВо — ответов на 26 вопросов, которые могут возникнуть у потенциальных правоприменителей, от судов до граждан.

Первый раздел (вопросы 1-4), сугубо процессуальный, мы опустим. С ним юристы разберутся и без нас.

1. Обязательства, сроки, форс-мажор.

2. Законодательство о банкротстве.

3. Уголовная ответственность.

4. Административная ответственность.

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Поехали.

Обязательства, сроки, форс-мажор

1. Смысл термина «нерабочий день» для гражданского оборота?

Как известно, Указом Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 и от 2 апреля 2020 г. № 239 введена новая категория, прежде законодательству неизвестная. Минтруд дал оценку термину в трудовом смысле, очередь за гражданско-правовым.

Так вот, эти «критические» для бизнеса дни не могут считаться нерабочими днями в смысле, придаваемом этому понятию ГК РФ (под которым понимаются выходные и нерабочие праздничные дни). Иное «означало бы приостановление исполнения всех без исключения гражданских обязательств в течение длительного периода и существенное ограничение гражданского оборота в целом».

Итого, «нерабочие дни» основанием для переноса срока исполнения обязательства по ст. 193 ГК РФ не являются.



2. Возможно ли восстановление сроков исковои? давности или их приостановление в связи с ограничительными мероприятиями по борьбе с COVID-19?

Только если в вашем конкретном случае конкретные меры ограничительного характера конкретно коснулись вас (обстоятельства непреодолимой силы), что повлияло на совершение вами действий, ограниченных сроком исковой давности. Никакого автоматизма. Бремя доказывания на вас. См. далее.



3. Так форс-мажор или нет?

И в оригинале. «Возможно ли признание эпидемиологическои? обстановки, ограничительных мер или режима самоизоляции обстоятельствами непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401 ГК РФ) или основанием прекращения обязательства в связи с невозможностью его исполнения (статья 416 ГК РФ), в том числе в связи с актом государственного органа (статья 417 ГК РФ), а если возможно — то при каких условиях?».

Для всех должников скопом — конечно, нет. В этом разница с режимом чрезвычайной ситуации.

Признание распространения коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы потребует от вас, как стороны по договору, доказательств по четырем пунктам.

а) самого наличия и продолжительность этих обстоятельств, что зависит от:

типа вашей деятельности;

условий ее осуществления;

региона, в котором действует организация;

как следствие, принимаемых в этом регионе ограничительных мер (установление обязательных правил поведения при введении режима повышенной готовности, запрет на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения физических лиц, приостановление деятельности предприятий и учреждений, отмена и перенос массовых мероприятий, введение режима самоизоляции граждан и т.п.)

б) наличия причинно-следственной связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью исполнить обязательства (совсем или в установленный в договоре срок).

в) вашей непричастности к созданию обстоятельств непреодолимой силы (условно, могли работать на «удаленке», но вы от отчаяния всех людей отправили в неоплачиваемый отпуск, полностью сорвав тем самым исполнение своих обязательств)

г) вашей добросовестности, в том смысле, что вы сможете явить документальные свидетельства того, как отчаянно пытались спасти ситуацию и вырулить на дорожку своевременного исполнения обязательств в будущем.

Иными словами, хлопнуть дверью, закрывая офис, а через три месяца неплатежей по аренде ссылаться на форс-мажор, не получится.

Подчеркиваем — именно документальные свидетельства, в судебном процессе именуемые доказательствами. В любом виде, лишь бы не на словах.

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Справка ТПП («заключения, свидетельства, выданные уполномоченными на то органами или организациями» в тексте Верховного суда) во внимание принимаются, но практическая ценность их лишь в том, что ваш спор может рассматриваться спустя продолжительный период времени, когда очевидность происходящего в сознании рассматривающего спор судьи подернется дымкой.

В остальном, в первую очередь на вас работают конкретные государственные и муниципальные акты, переписка с контрагентами (любая переписка, но ни в коем случае не перезвонка), причем в обе стороны — поставщики и покупатели/заказчики.

И мы все еще говорим лишь о снятии ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств! А не о прощении их неисполнения! Ни в коем случае.

При этом имейте ввиду, что отсутствие у должника «необходимых денежных средств...не является основанием для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств».

Но может быть признано таковым в суде (и только в суде), если отсутствие денег на исполнение обязательств вызвано установленными ограничительными мерами (запретом определенной деятельности, установлением режима самоизоляции и т.п.), но только если ВЫ ДОКАЖЕТЕ, что невозможно было избежать финансовой катастрофы (например, в случае значительного снижения размера прибыли по причине принудительного закрытия предприятия общественного питания для открытого посещения).

Делать это надо на примере «разумного и осмотрительного участника гражданского оборота, осуществляющего аналогичную деятельность». Очень важно сейчас сохранить внутрицеховую солидарность и подтверждать друг другу справками с конкретными финансовыми цифрами, что накрыло в вашей отрасли всех.

Плохая новость. Даже если вы все перечисленное доказали и не отвечаете за нарушение сроков исполнения своих обязательств, кредитор все равно вправе отказаться от договора, если вследствие вашей просрочки он утратил интерес. И это может очень больно ударить по вам, в связи с чем есть смысл ранжировать ваши обязательства не только по сроку, но и по чувствительности к срокам (в том числе и по данному критерию).

Хорошая новость. Отказавшись от договора, кредитор не может «повесить» на вас убытки.

Ну, и наконец.

Если перечисленные выше обстоятельства (среди которых акты об ограничительных мерах) привели к полной или частичной объективной невозможности исполнения обязательства, имеющей неустранимый характер, тогда (и только тогда) обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

Но! Статья 417 Гражданского кодекса, на которую ссылается Верховный суд, честно говоря ничего не знает о «режимах повышенной готовности», выражениях «временно приостановить», «ограничить» и т.п., которыми изобилуют региональные ограничительные акты по всей стране. Поэтому на нее рассчитывать не рекомендуем. Так и было задумано.

Рассчитывайте только на свою изобретательность и ст. 416 ГК, ссылаясь на «доказанные обстоятельства».

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Законодательство о банкротстве

Как известно, Правительство получило право на введения моратория на банкротства. И 3 апреля 2020 года воспользовалось таким полномочием.

Был введен мораторий на банкротство:

субъектов из «пострадавших» отраслей (на текущий момент их 11);

для системообразующих предприятий (Минпромторг России 21.04.20г. внес 246 компаний из 15 отраслей в список системообразующих предприятий страны);

стратегически важных предприятий.

До 3 октября заявления на банкротство таких субъектов судами не будут приниматься.



1. Достаточно ли того, что моя компания попала в одну из трех перечисленных категорий, чтобы меня не могли обанкротить?

Все верно. Заявление кредитора в отношении такой компании до 3 октября 2020 года будут возвращаться судом. По какой причине появилась конечная задолженность перед кредитором — судом не исследуются и в расчет не принимается.

В общем-то и заявление кредитора в Федресурсе о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве такой компании не должно приниматься. Но сами знаете, за всем в нашей стране не уследишь. Следите сами.

2. Если в отношении компании-должника я не успел получить исполнительный лист до введения моратория. Сейчас это возможно?

Возможно, если это касается обеспечительных мер. Должникам в этом конкретном случае — не позавидуешь.

3. А если из-за моратория я, кредитор, пропущу процессуальные сроки? Их восстановят?

Зависит от вас, необходимо доказать, как конкретно вам препятствовал мораторий. «Восстановление сроков...производится с учетом фактических обстоятельства каждого конкретного дела».

Уголовная ответственность

Напомним, с 1 апреля начали действовать две уголовные статьи, предусматривающие серьезную ответственность за распространение недостоверной информации.

Одна из них предусматривает ответственность только при наступлении тяжких последствий (на планете юристов это называется «материальный состав преступления»). Другая — позволяет наказать уже сам факт публикации заведомо ложных сведений (по-юридически — «формальный состав»).

Статья с формальным составом «включается», когда речь идет о фейках в обстоятельствах, представляющим угрозу жизни и безопасности граждан. Но при этом в КоАПе уже есть (с прошлого года) административная ответственности по сути за то же самое: за недостоверные связи, нацеленные на нарушение правопорядка и безопасности, создание помех деятельности организаций, имеющих важное социально-экономическое значение.

В итоге появились вопросы и ВС РФ их разъяснил (или не очень):

1. ВС РФ подтвердил, то что многие подозревали: пандемия относится к «угрожающим» обстоятельствам.

2. Чем статьи в КоАП отличаются от УК РФ?

По уголовной статье привлекут, если действия представляют реальную опасность для общества (правопорядка). При этом будут учтены мотивы и цели такого поведения.

Хм... следуя такой логике КоАП штрафует за неопасное создание помех функционирования ключевых объектов и угрозу безопасности. Такое бывает?

Фактически ВС РФ отменяет действие ч. 9 и 10 ст. 13.15 КоАП или, что вероятнее, создает очередную неопределенность, которая предоставляет широкие возможности для «людей на местах» решать, кого по какой статье привлекать.

3. Когда начинают работать уголовные статьи?

Представим, блогер «репостил» ложные сведения уже с начала марта. Его посадят?

Да, если он не удалил фейки со своей страницы 1 апреля. А при одновременном наличии тяжких последствий, наступивших также после 1 апреля, такой интернет-пользователь будет привлечён по «материальной» статье (207.2), которая подразумевает более суровое наказание.

4. Чем отличается «материальная» статья (207.2) от «формальной» (ст. 207.1) кроме наличия последствий?

Ст. 207.2 УК РФ шире. Она подразумевает искажение любой общественно полезной информации, а не только об обстоятельствах, представляющих угрозу.

5. В КоАПе есть ч. 10.1 и 10.2 ст. 13.15, которые практически полностью дублируют ст. 207.1 и 207.2 УК РФ.

Отличие заключается в том, что по КоАП’у к ответственности привлекаются только юридические лица, по УК РФ только физические.

То есть, если журналист опубликует что-то не соответствующее истине, то он может «сесть» по УК РФ, а СМИ одновременно получит миллионный штраф.

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Административная ответственность

Практически весь раздел Обзора об «административке» ВС РФ посвятил особенностям новой ст. 20.6.1 КоАП РФ и ее отличиям от «старой» ст. 6.3 КоАП РФ в новой редакции.

Вот он пример текущей государственной политики. СМИ пестрят заголовками: усиливается ответственность за нарушение мер по борьбе с эпидемией. Но как наказывать за нарушение того, чего нет у нас? Открываем поправки в КОАП. Чтобы держать граждан в узде и сдернуть штраф, к режиму ЧС будет приравниваться некое "возникновение угрозы распространения заболевания, представляющее опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина)«.(ст. 6.3 КОАП)

Из всего этого многословия только термин «карантин» определен юридически в ст. 31 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» . Важно — к большинству ограничительных мероприятий, введенных в регионах, «карантин» вообще не имеет никакого отношения.

Новый пункт в ст. 20.6 КоАП: «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации...»

Правил, понимаете? Ну что это за чехарда с терминологией? Какие еще правила? Вероятно, имеется в виду «самоизоляция» и «режим повышенной готовности»? Почему не внести ясность и не назвать вещи своими именами?

Итак, что ВС РФ думает по этому поводу.

1. За что привлекут по ст. 20.6.1 КоАП РФ?

По сути по этой статье граждане и организации привлекаются за нарушение нормативно-правовых актов ВСЕХ органов государственной власти кроме Роспотребнадзора.

Речь идет прежде всего о законах субъектов РФ и указов губернаторов о самоизоляции.

За нарушение санитарно-эпидемиологических предписаний накажут по ст. 6.3 КоАП РФ. Ослушаться санитарных врачей «стоит» чуть дороже, чем губернаторов — штрафы примерно в полтора раз больше. За нарушение режима самоизоляции (ст. 20.6.1 КоАП РФ) можно вовсе отделаться предупреждением.

Ч. 2 ст. 6.3 КоАП «автоматически» распространяется на больных «короновирусом» или подозреваемых в этом, так как карантинные меры в отношении таких лиц предусмотрены законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии.

2. Сроки давности привлечения за неисполнение требования Роспотребнадзора (ст. 6.3 КоАП РФ) больше — 1 год против 3 месяцев по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

3. Кто оформляет протоколы?

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Так как ст. 20.6.1 КоАП «защищает» больший перечень актов, то и привлекать к ответственности по ней вправе намного больше чиновников: от сотрудников полиции, МЧС и росгвардейцев до сотрудников Роскосмоса.

По ст. 6.3 КоАП РФ — только полиция и санэпиднадзор.

4. Сроки вступления в силу постановлений о привлечении к ответственности.

В конце ВС РФ рутинно отметил, что нерабочие дни — они не совсем «нерабочие» — и на сроки обжалования и вступления постановлений о привлечении к ответственности в силу никак не влияют. Как обычно, «в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления», если оно не было обжаловано.