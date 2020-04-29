Коронавирусные поправки в НК: дайджест

Принят Федеральный закон от 22.04.2020 № 121-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

В чём суть документа?

Поправки нацелены в том числе на реализацию предложенных Президентом России мер поддержки медперсонала, а также малого и среднего бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Документ будет способствовать обеспечению населения необходимыми средствами защиты и профилактики, снижению издержек налогоплательщиков, обусловленных борьбой с коронавирусом.

Какие меры поддержки приняты в отношении медперсонала?

Перечень не облагаемых НДФЛ доходов дополнен новым пунктом. Не нужно удерживать налог со стимулирующей выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, которые оказывают помощь гражданам с выявленным коронавирусом. Речь идёт о выплате, которая финансируется за счёт федерального бюджета. Действие нормы распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

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Как поддержали малый и средний бизнес?

Установлено, что в доходах при расчёте налога на прибыль не учитываются субсидии, полученные из федерального бюджета в связи с распространением коронавируса. Эти же субсидии не облагаются НДФЛ. Нормы касаются тех налогоплательщиков, кто по состоянию на 1 марта включен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и работает в пострадавших отраслях.

Расходы, которые произведены за счёт этих субсидий, также не учитываются в базе по налогу на прибыль. Кроме того, если покупка оплачена за счет таких средств, налогоплательщик вправе принять НДС к вычету и не восстанавливать.

Обратите внимание, что если налогоплательщик применяет УСН, то подобные субсидии также не нужно отражать ни в доходах, ни в расходах.

Нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

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Что изменилось в учёте затрат на профилактические мероприятия?

Согласно новым положениям, если организация проводит дезинфекцию помещений либо покупает приборы, лабораторное оборудование, спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, чтобы выполнить все установленные требования в связи с эпидемией коронавируса, то соответствующие расходы она может учесть в базе по налогу на прибыль. Аналогичные положения появились для налогоплательщиков, которые применяют ЕСХН и УСН.

Кроме того, в базе по налогу на прибыль разрешено учесть затраты на приобретение медизделий для диагностики и лечения коронавируса, а также на сооружение, изготовление, доставку и доведение изделий до пригодного к использованию состояния. Перечень таких изделий должно утвердить правительство. Причем из амортизируемого имущества эти объекты исключаются, т.е. списать расходы можно будет единовременно.

Действие всех этих норм также распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Каковы новшества по части «прибыльных» авансов?

Что касается авансовых платежей по налогу на прибыль, то здесь предусмотрены две поправки:

— во-первых, максимальный размер доходов от реализации, при котором организация может платить авансы по налогу на прибыль поквартально, на период 2020 года повышен с 15 млн до 25 млн руб. за каждый квартал из четырех предыдущих.

— во-вторых, налогоплательщик вправе перейти на ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли начиная с отчётного периода четыре месяца, пять месяцев и так далее до окончания календарного года. Для этого нужно скорректировать учётную политику и уведомить инспекцию по месту своего учёта не позднее 20-го числа последнего месяца отчётного периода, начиная с которого организация переходит на авансы из фактической прибыли. Если она хочет это сделать уже с отчётного периода четыре месяца, то уведомить налоговиков нужно не позднее 8 мая.

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Когда Закон № 121-ФЗ вступает в силу?

Документ вступил в силу 22 апреля 2020 года.