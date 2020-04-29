18 апреля 2020 года Президент России подписал два указа: № 274 и № 275.

В чём суть указов?

Указами введены временные меры в сфере миграции, направленные на борьбу с эпидемией коронавируса. Указ № 274 позволит многим работникам-иностранцам продолжать трудиться в России, несмотря на истечение сроков их разрешительных документов. Указ № 275 адресован гражданам России. Для них продлены сроки замены просроченных паспортов и водительских удостоверений.

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Какие послабления предоставили работникам-иностранцам?

Согласно Указу № 274 иностранным работникам в период с 15 марта по 15 июня 2020 года не нужно продлевать документы с истёкшим (или истекающим) сроком действия, в том числе: визу; разрешение на временное проживание; вид на жительство; разрешение на работу; патент.

Также приостановлены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания в РФ иностранных работников, которые могут истекать в период с 15 марта по 15 июня. То же касается сроков, на которые иностранцы и лица без гражданства поставлены на учёт по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства.

Что разрешили работодателям?

В период с 15 марта по 15 июня 2020 года работодатели, которые соблюдают правила, принятые в связи с коронавирусом, вправе привлекать к труду: «визовых» иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих разрешений на работу в РФ (при наличии у организации разрешения на привлечение и использование иностранных работников); иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в Россию в безвизовом порядке и не имеющих патентов. Также работодателям в указанный период разрешено не переоформлять разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

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Какие изменения затронули граждан России?

В соответствии с Указом № 275 для граждан РФ, у которых срок действия внутреннего паспорта или российского национального водительского удостоверения истёк или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, замена этих документов не требуется. Такие документы признаются действительными до 15 июля 2020 года. Получение каких-либо дополнительных справок в этот период не требуется.

Также до 15 июля 2020 года отложен срок получения паспорта для несовершеннолетних лиц, достигших 14-летнего возраста. Это касается детей родившихся в первом полугодии 2006 года. Документом, удостоверяющим их личность, будет продолжать являться свидетельство о рождении или ранее выданный заграничный паспорт.

Что делать, если всё-таки требуется получить паспорт?

В своём информационном сообщении МВД России отмечает, что несмотря на продление сроков замены просроченных паспортов, возможность получения паспорта сохраняется за всеми гражданами. В этом случае министерство просит руководствоваться следующими рекомендациями. При необходимости замены паспорта, срок которого истекает или истёк, либо выдачи нового паспорта взамен утраченного (похищенного, испорченного), либо достижения возраста 14 лет, гражданам необходимо записаться на приём по телефонам, указанным на официальных сайтах территориальных органов МВД России (порядковый номер субъекта Российской Федерации mvd.ru, например: 77.mvd.ru), либо через Единый портал госуслуг (gosuslugi.ru). Также сообщается, что в настоящее время прорабатываются сроки замены и порядок выдачи паспортов после завершения карантинных мероприятий, о чём будет дополнительно объявлено.

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А если нужно получить или обменять водительское удостоверение?

МВД информирует, что несмотря на продление срока действия водительских удостоверений, процесс их выдачи и обмена не остановлен. В случае, если в регионе проживания продолжают работать медицинские комиссии и у гражданина имеются в наличии все необходимые документы, то заменить водительское удостоверение возможно, предварительно записавшись через Единый портал государственных и муниципальных услуг.