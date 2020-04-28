Может ли ИП быть признан безработным и получать пособие

Режим самоизоляции, введенный из-за пандемии Covid-19, стал серьезным ударом по российской экономике. Более всего пострадал малый и средний бизнес, включая индивидуальных предпринимателей, занятых в производстве, торговле товарами не первой необходимости, оказании бытовых услуг, сфере культуры и досуга. Многие индивидуальные предприниматели остались не только с прекратившим работу бизнесом, но и буквально без средств к существованию. В статье объясняем, может ли ИП получить статус безработного и получать пособие.

Как мы знаем, государство ввело целый ряд мер для поддержки граждан, потерявших работу или более 30% дохода из-за пандемии коронавируса. Например, значительно облегчилась процедура постановки на учет в качестве безработного. Также был повышен размер пособий, которые выплачиваются гражданам в случае потери работы по причине пандемии коронавируса. Но как в данном случае быть индивидуальным предпринимателям? Могут ли они, оставшись без доходов, подать документы на регистрацию в качестве безработного и начать получать пособие?

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Увы, но разочарую представителей малого бизнеса: в Федеральном законе № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» четко прописано, что безработным признают лицо, являющееся трудоспособным и зарегистрированное в органах службы занятости населения с целью поиска подходящей работы. При этом лица, имеющие занятость или доход, безработными признаны быть не могут.

Индивидуальный предприниматель не может быть признан безработным, так как он рассматривается государством как трудящийся человек. Это прописано в статье 2 ФЗ-1032-1, в которой подчеркивается: граждане, зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, считаются занятыми.

Естественно, возникнет вопрос: а если ИП не получает доход, разве не может он рассматриваться как безработный? Нет и еще раз нет. Ведь сам статус индивидуального предпринимателя предполагает, что доход может быть получен в любое время. Сегодня покупателей в магазине нет, а завтра они появились. Поэтому орган занятости населения никогда не будет регистрировать человека, обладающего статусом индивидуального предпринимателя, в качестве безработного.

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Единственный шанс для индивидуального предпринимателя — встать на учет в качестве безработного — связан с отказом от статуса ИП.

То есть, сначала надо ликвидировать статус индивидуального предпринимателя, перестав быть ИП, и лишь затем уже в качестве обычного гражданина нужно вставать на учет в службу занятости населения.

Однако на практике индивидуальные предприниматели сталкиваются с серьезными проблемами при постановке на учет в службе занятости населения. Главная проблема — невозможность предоставить справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы. Многие индивидуальные предприниматели имели статус ИП годами и в качестве наемных работников были заняты последний раз очень давно, а в некоторых случаях и никогда не работали официально.

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Конечно, индивидуальный предприниматель рассчитывает, что органы занятности населения назначат ему высокое пособие по безработице, если он предоставит справку о своих доходах в качестве ИП в течение последнего времени. Но это совсем не так. Для органов занятости населения в этом случае имеет значение лишь справка о среднем заработке с последнего места работы в течение трех месяцев. Так что бывшему индивидуальному предпринимателю придется либо затребовать такой документ там, где он работал до получения статуса ИП, либо вставать на учет как гражданин, впервые ищущий работу, на основании паспорта и документа об образовании.

Но требование предоставления справки о среднем заработке для большинства индивидуальных предпринимателей бессмысленно, потому что они будут в любом случае приравнены к лицам, начинающим работу после длительного перерыва (год и более). В то же время, отказать в постановке на учет в качестве безработного, даже если у него нет такой справки, органы занятости населения не имеют права. Если происходит такой отказ, бывший ИП может смело обращаться в суд за защитой своих прав и суд встанет на его сторону.

Здесь есть еще один интересный нюанс. Согласно постановлению правительства РФ от 7 сентября 2012 года № 891, при поиске подходящей работы для безработного гражданина учитываются его пол, возраст, профессия, образование, квалификация, средний заработок по последнему месту работы, специальные навыки.

Но на лиц, прекративших деятельность индивидуального предпринимателя, это требование не распространяется. Государство считает, что для них подходит практически любая работа, поэтому и предлагать работу им будут на общих основаниях.

Приведем пример: в центр занятости населения обращается молодой мужчина 28 лет, имеющий среднее образование, прекративший свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Центром занятости населения может быть предложена ему вакансия грузчика в торговой сети.

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Если бывший индивидуальный предприниматель решает получить какую-либо новую квалификацию, он, как и другие граждане, имеет право на получение стипендии. Однако при расчете стипендии органы занятости будут руководствоваться двумя показателями. Если бывший ИП до получения статуса ИП работал по трудовому договору, то он приравнивается к лицам, ищущим работу после длительного перерыва. Если он до получения статуса ИП не работал, либо не может подтвердить факт своей работы по договору, то он приравнивается к лицам, впервые ищущим работу. Следовательно, и размер стипендии при обучении на новую специальность рассчитывается минимальный.

Таким образом, мы делаем следующие выводы:

1. Индивидуальный предприниматель может встать на учет в качестве безработного лишь после прекращения своей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и закрытия ИП. 2. Отказать в постановке на учет в качестве безработного ему не могут, если он закрыл ИП. Наличие или отсутствие справки о среднем заработке с последнего места работы значения не имеет. 3. Размер пособия по безработице будет рассчитываться в минимальном размере как лицу, впервые ищущему работу.

Бывшему индивидуальному предпринимателю будут предлагаться виды деятельности как лицу, впервые ищущему работу, на основании документа об образовании, пола и возраста.

Источник: Практический онлайн-журнал «Деловой мир»