Как отмечать в табеле дни карантина

Что ставить в табеле на время карантина? Этот вопрос в настоящий момент волнует многих кадровиков. Особенно на тех предприятиях, которые по указам президента находятся на вынужденных каникулах. Выясним в нашей статье, как в табеле отмечать карантин в случаях, когда организация продолжает функционировать и когда ее деятельность приостанавливается.

Тем, кто имеет право работать на «президентских каникулах»

Карантинные меры в виде нерабочих дней на такие организации не распространяются, поэтому их сотрудники, несмотря на опасность быть зараженными, продолжают выполнять свои служебные обязанности на рабочих местах.

От работодателей требуется свести к минимуму контакты между людьми, проводить санитарную обработку помещений, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, в первую очередь масками и перчатками.

У отдела кадров подобных организаций обычно не возникает сложностей с тем, как заполнить табель на время карантина. Ведь здесь фактически ведется деятельность в обычном режиме. Напротив фамилии каждого работника необходимо проставлять код «Я» или «01» и количество отработанных часов. Выходные дни (календарные или на основании графика) стандартно помечаются кодом «В» или «26». Последний код применим для соответствующих дней, если работники переводятся на удаленную работу или работодатель вводит простой.

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Сотрудники работают удаленно при карантине — что ставить в табеле

Достаточно распространенная в наше время ситуация — когда у работодателя имеется возможность перевести на дистанционную работу сотрудников, чтобы в рамках принятых мер сократить количество людей на своей территории. Какую букву ставить в табеле при карантине в таком случае?

Если сотрудник продолжает осуществлять трудовые функции, то в табель ему в обычном порядке проставляется буквенный код «Я» или цифровой «01». При указании количества отработанных часов достаточно ориентироваться на стандартную 40-часовую неделю, если это условие специально не оговорено в трудовом договоре или допсоглашении к нему.

Возможен ли простой при карантине и что поставить в табеле

В связи с резким падением продаж, недозагруженностью производства и другими факторами многие работодатели в период пандемии не в состоянии обеспечить людей работой в прежних объемах. В подобных обстоятельствах в организации можно объявить простой. Трудовой кодекс различает следующие его виды:

по вине работника;

по вине работодателя;

по не зависящим от сторон трудового договора причинам.

Для каждого вида предусмотрен свой код в табеле и минимальный размер оплаты.

В условиях борьбы с новой болезнью имеет смысл объявить простой по не зависящим причинам, хотя подчеркнем, что законодательство прямо не разрешает вводить простой на время карантина.

Простой нельзя ввести, если период «президентских каникул» для субъекта является нерабочим. Это будет считаться прямым нарушением трудового законодательства и президентских указов.

Оплата при простое, причины которого не зависят от сторон договора, производится в размере 2/3 оклада или тарифной ставки. В табель вносится код «НП» или «32».

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Для простоев по другим причинам предназначены другие коды:

«РП» или «31» — если организация простаивает из-за работодателя;

«ВП» или «33» — если из-за работника.

Организация уходит на карантин — что ставить в табеле на это время

Особая ситуация складывается с теми хозяйствующими субъектами, которые закрылись и приостановили деятельность на основании президентских указов. Как им в табеле обозначить дни карантина, не являющиеся ни выходными, ни праздничными? При этом глава государства обязал работодателей оплатить такие дни в полном размере.

В перечне кодов отсутствует подходящее по смыслу обозначение. Минтруд предлагает работодателям утвердить его самостоятельно и использовать на период нерабочих оплачиваемых дней.

Для выходных дней по календарю или по графику, входящих в период с 30 марта по 30 апреля, также можно ввести новое обозначение. Но не будет ошибкой и проставление в табеле обычных кодов «В» или «26».

Как в табеле обозначить карантин по больничному листу

В группе риска по коронавирусной инфекции находятся пожилые люди. Им крайне настойчиво рекомендуют оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Если лица старше 65 лет работают на предприятии, продолжающем функционировать в апреле 2020 года, то они вправе получить больничный лист, чтобы иметь основание не посещать рабочее место.

Обратите внимание! Карантинный лист нетрудоспособности не могут оформить те, кто был переведен на дистанционную работу или пребывает в оплачиваемом отпуске.

Больничный выдается с кодом 03 «Карантин». Процедуру оформления законодатели упростили — он выдается на основании реестра о сотрудниках, сформированного работодателем и переданного в ФСС. Пособие назначает и выплачивает соцстрах.

А как отмечать в табеле дни карантина по больничному листу сотрудникам старше 65 лет? Невыход на работу на основании листа нетрудоспособности помечается как «Б» или «19». Такие же коды нужно проставить, если карантинный больничный выдан сотруднику по прибытии им из страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.