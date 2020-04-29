«Нерабочие» рабочие недели привели к странному эффекту. Все как бы работают, но как бы и нет

Рассматривая разнообразные бизнесы вокруг, я вижу, что все в основном работают. Именно - работают. Никто не остановился, хотя власти и назвали текущее время с формальной, юридической, точки зрения «нерабочими» днями.

Если ты решил что-либо купить, получить услугу, привезти или отправить, то тебе все продают, привозят и отправляют.

Реальный жёсткий «нерабочий» карантин длился на мой взгляд только первую, максимум вторую неделю апреля. Далее, все уже возобновили свою работу.

Скажем у меня была заказана какая-то мебель, которую должны были сделать и привезти. Компания остановилась на неделю, но потом все сделала и привезла. Я заказывал сложное оборудование для нашей домашней фермы. Аналогичная история. Задержали лишь на неделю, но потом все привезли.

Я не остановился домашнюю стройку, на которой мне нужна черепица, польского и немецкого производства. На мой вопрос, могу ли я это заказать? Мне ответили, что - да. И срок изготовления и поставки тот же, что был и раньше - 30 раб. дней.

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Про еду я даже не говорю, в продовольственных магазинах все есть. Даже деликатесы, типа дальневосточных устриц, которые ведь нужно оттуда самолетом привезти - все привозят. На рынке все есть, и поставляют с тем же режимом, что и раньше.

Мы живем сейчас в странное формальное «неформальное» время. С юридической точки зрения нам сказали, что мы не работаем, но по факту работают почти все. По крайней мере, если есть заказ и спрос - все продолжат работать.

Парикмахеры стригут на дому, цветочницы делают букеты и привозят, если вам нужно.

По-сути закрылись лишь общественные места, магазины в торговых центрах, парикмахерские в спа-салонах, фитнес-клубы, кинотеатры.

Но и эти компании, доставят вам еду, одежду, проведут он-Лайн тренировку, если вы захотите.

По сути - все продолжают работать, только дико упал спрос. Люди меньше покупают одежды, меньше потребляют услуг и прочего.

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Бизнес не остановился в своей работе, он продолжает работать, хоть на очень малых оборотах. И пытается понять, как на этих оборотил жить/выживать?

Формальное объявление властями, которое все как бы очень ждут, об отмене карантинов - мало что изменит.

Ожидание быстрого восстановления, возобновление прежней жизни - наивность. И дело даже не в том, что вирус быстро не уйдёт, что вакцины ещё не будет.

А дело в том, что общество кратно снизило потребление и за эти месяцы настроилось так жить. В покупательском спросе есть такой эффект - он может быстро падать, но растет он всегда медленно.

Восстановителей рост, гораздо медленнее предыдущего падения, и потому, в ситуации такого кратного снижения объема потребления - нам теперь жить долго.

Мы сегодня мало потребляем не потому что, формально «не работаем», ведь по факту все работают.

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Просто мы теперь будем меньше потреблять и с этим надо как-то свыкнуться и жить.