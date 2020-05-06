Какой бизнес не выживет из-за вируса

Уникальный кризис перекроит структуру экономики: убьет одни сегменты и создаст другие. Какие бизнесы и профессии будут востребованны в новом мире и какие окажутся под угрозой исчезновения?

Уникальный кризис

Глубину падения мировой экономики вследствие пандемии коронавируса еще предстоит оценить. Главы государств один за другим повторяют, что их страны ожидает сильнейший кризис после окончания Второй мировой войны, а руководитель МВФ Кристалина Георгиева недавно заявила, что падение глобальной экономики станет крупнейшим за последние 100 лет, со времен Великой депрессии.

Кризис подобного рода мы видим впервые, говорит директор по макроэкономике «Эксперт РА» Антон Табах. «Это не кризис производства, а рукотворный кризис, вызванный остановкой экономики одновременно во многих странах, — уточняет эксперт. — Последний похожий кризис — кризис нефтяных цен — был в 1970-х годах, а в России нечто похожее наблюдалось также и в 1990–1994 годах при развале СССР. «Однако и в том и в другом случаях были высокая инфляция и высокие ставки, — поясняет Табах. — Сейчас ставки нулевые, и в такой ситуации мы впервые».

«100 лет назад Джон Кейнс назвал это „эвтаназией рантье“, когда происходило дестимулирование сбережений, — продолжает Табах. — Только во времена Кейнса это реализовывалось через инфляцию, а сейчас — через нулевые ставки». И по всей вероятности, жить при них нам придется долго. Государства будут пытаться стимулировать национальные экономики, каждое на свой лад. «Но общее в экономической политике всех стран — это логика военного времени: все для фронта, все для победы. Нет внешнего врага, нет физических разрушений, но все усилия направлены на спасение экономики, бизнеса и населения. Цена вопроса в данный момент не важна».

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Денег нет и не будет

«170 из 180 стран — членов МВФ ожидает снижение доходов на душу населения, главными проблемами для всех стран мира станет рост безработицы (до 50% в некоторых регионах) и нищеты», — предупреждает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. На днях старший экономический советник президента США Кевин Хассетт сказал, что к июню безработица в стране может достичь 16–20%. Это будет самый высокий уровень безработицы со времен Великой депрессии: тогда максимальный показатель достиг в 1933 году 25%. В других странах складывается похожая картина.

«Средний класс, как опора развитой экономики, может исчезнуть, разница между самыми богатыми и самыми бедными вырастет еще больше, чем сейчас», — говорит Сигал. «Рост нищеты неизбежно приведет к росту внутриполитической нестабильности во многих странах, — полагает управляющий директор ИК «Алго-Капитал» Михаил Ханов. — Мы уже видим, что многие государства спешно принимают масштабные программы социальной поддержки населения. Но в каких-то странах сложившаяся ситуация станет стимулом для усиления государственной диктатуры и «закручивания гаек».

Из коронакризиса страны будут выходить с разной скоростью и с разными потерями. «Коронавирус разобщил европейские страны — рвутся экономические цепочки, однородных мер поддержки нет, так что выход из кризиса для Европы простым не будет, — говорит управляющий партнер Raison Asset Management Андрей Березин. — В США можно ожидать более резвое восстановление экономики, чем в Европе и тем более в России. Американское правительство щедро поддерживает граждан и бизнес прямой раздачей денег, стимулирует потребительский спрос». Скорость и эффективность восстановления будет зависеть не только от страны, но даже от модели бизнеса отдельной корпорации. Директор департамента риск-менеджмента «Ай Кью Джи Управление Активами» Александр Баранов напоминает про крах старейшей глобальной туристической компании Thomas Cook Group, который произошел пару лет назад. «Вероятно, коронакризис ускорит те изменения в бизнесе, которые происходили последние 20 лет», — предполагает эксперт. Возможно, некоторым моделям бизнеса просто не останется места в новом посткарантинном мире.

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Еще одной причиной будущих перемен станет то, что за время карантина у людей изменится модель потребления. «Самое любопытное явление, которое мы сейчас наблюдаем, — это резкое снижение потребностей у людей, причем не только в России, — говорит вице-президент компании „Анкор“ Алексей Миронов. — Карантин наглядно продемонстрировал, без какого количества товаров и услуг мы можем спокойно существовать. И это осознание окажет влияние на экономику в целом. Потребление сократится и по причине падения доходов у населения, и по причине переосмысления трат. Это относится ко всем странам, которых затронула пандемия и кризис».

Посмотрим на конкретные сегменты и отрасли экономики, которые проиграют или выиграют на выходе из кризиса.

В минусе

Малый и средний бизнес

Если говорить о размере бизнеса, то в первую очередь под ударом окажутся компании малого и среднего бизнеса — практически в любых отраслях. «Малый и средний бизнес ждут массовые банкротства: у них не будет денег ни на зарплаты, ни на налоги и расчеты с поставщиками», — прогнозирует Андрей Березин. «По прогнозам ТПП, в результате кризиса закроются более 3 миллионов предпринимателей, это 75% от имеющихся в России на конец 2019 года (4 миллиона предпринимателей). С ними работу потеряют более 8,6 миллиона человек», — добавляет глава SF Education Александр Вальцев.

Автопроизводители и автодилеры

Первое время продажи автомобилей могут даже подскочить, поскольку будет реализован отложенный спрос, но это будет краткосрочный эффект: впереди автомобильную отрасль ожидают тяжелые времена. Снижение доходов и ожидаемое сокращение выдачи кредитов поставят под удар автопроизводителей и автосалоны.

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«Уровень этих проблем будет зависеть от глубины падения за время простоя и от разрушения логистических цепочек в поставках как автомобильных комплектующих, так и готовых автомобилей, — говорит гендиректор федерального агрегатора эвакуации и техпомощи „МЭТР“ Виталий Овчинников. — Если карантинные меры затянутся надолго, нельзя исключать банкротства дилеров, дистрибьюторов и производителей, что повлечет за собой передел рынков».

Проблемы ждут не только автопроизводителей и дилеров, но и другие сегменты автоиндустрии. Например, каршеринг и прокат. «Каршеринговый бизнес уже сейчас практически полностью остановился, а после отмены запретов его восстановление, вероятно, окажется под вопросом, — полагает Овчинников. — Причем сразу по нескольким причинам — как из-за падения платежеспособного спроса, так и главным образом из-за опасений подхватить коронавирус при пользовании автомобилем после других водителей и пассажиров». В меньшей степени это относится к традиционному автопрокату, так как в этом случае есть возможность продезинфицировать машину перед передачей следующему клиенту. «Но прокат может столкнуться с общим уменьшением потока клиентов в результате сокращения количества путешествующих и командированных», — добавляет Овчинников.

Кстати, снижение числа командировок в связи с увеличением доли дистанционной работы, а также снижение доли путешествий из-за падения доходов существенно снизят нагрузку и на общественный транспорт, в том числе на поезда. Это поставит в трудное положение всю транспортную отрасль.

Металлургия

Снижение спроса на автомобили, самолеты, вагоны вызовет спад в металлургическом секторе. «Многие секторы промышленности, которые рядом экономистов преподносились как стержневые в реальном секторе экономики, оказались под сильным ударом, — говорит Александр Баранов. — Восстановление спроса в этих секторах экономики, наверное, будет происходить совсем не по V-образному сценарию и даже, возможно, не по U-образному. На мой взгляд, восстановление спроса в этих отраслях экономики будет происходить гораздо медленнее, чем падение, то есть на падение потребовалось 2–3 месяца, а восстановление будет происходить год-два».

Нефтедобыча и нефтепереработка

«В этой отрасли из-за коронавируса и карантинов резко упал спрос на сырую нефть и нефтепродукты, в результате чего образовался примерно 25—30-процентный дисбаланс спроса и предложения, — указывает Александр Баранов. — Со столь значительным дисбалансом в этой отрасли мировая экономика еще не сталкивалась со времен Второй мировой войны». Как ожидается, в мае — июне этот дисбаланс сократится до 10%, однако даже в этих условиях рынок нефти надолго превратился в рынок покупателя, который будет диктовать цену и выбирать поставщика. Общий спад в реальных секторах экономики также не будет способствовать росту потребления электроэнергии.

Развлечения, рестораны, туризм

Не все игроки индустрии развлечений в принципе выживут после карантина. «Компаниям, которые были напрямую закрыты в период кризиса и не могли продавать товары и оказывать услуги, придется тяжелее всего, — считает глава PANTEY Consult Сергей Скавронский. — Фитнес-клубы, кинотеатры могут не вернуться к докризисным значениям еще долгое время. В том числе это обусловлено тем, что многие за это время стали пользователями онлайн-кинотеатров, онлайн-тренировок, купили домашние кинотеатры и тренажеры».

Потребительский спрос отличается эластичностью. «Если необходимая, но отложенная по какой-то причине покупка холодильника все равно осуществится, то в сфере развлечений или ресторанного бизнеса отложенный спрос обычно не реализуется, — говорит эксперт по фондовому рынку „БКС Брокер“ Михаил Зельцер. — К тому же даже после купирования эпидемии поведенческая модель еще долго может отличаться закономерной мнимостью, ограничивая восстановление компаний сферы услуг. Вероятно, какой-то период будет наблюдаться стагнация туристического кластера. Сопутствующая отрасль гражданских авиаперевозок также потребует поддержки».

На ресторанный и туристический секторы будет давить еще и то, что после окончания пандемии у большинства россиян не останется сбережений, чтобы обеспечить необходимый спрос на рестораны и путешествия, добавляет Андрей Березин. «Маловероятно, что отрасли, находящиеся сейчас под самым большим ударом, в течение одного года вернутся к прежним показателям», — говорит гендиректор краудлендинговой платформы «Город денег» Армен Минасян.

Организация мероприятий

«Вероятно, мир стоит на пороге отказа от массовых мероприятий, привязанных к одному месту, таких как конференции, конгрессы, форумы, концерты и различные массовые развлекательные мероприятия, — полагает Александр Баранов. — Эти услуги все больше и больше будут замещать дистанционные мероприятия. Можно сразу сказать, что такие изменения ударят по гостиничному бизнесу, авиаперевозчикам и организаторам массовых мероприятий в том виде, в котором они существовали до недавнего времени». Об Интернете как главной площадке для бизнес-мероприятий и о диджитал-сервисах для оптимизации предпринимательства говорит и глава инвестиционной платформы Money Friends Тимур Ксёнз.

Стартапы в сфере высоких технологий

Британский стартап, обещавший покрыть всю планету дешевым спутниковым Интернетом, не смог привлечь необходимое финансирование в условиях нестабильности рынков из-за коронавируса и подал заявку на банкротство. И вероятно, за ним последуют другие, считает Павел Сигал. «В первую очередь сейчас будут умирать направления в сфере высоких технологий, особенно стартапы, — предполагает Сигал. — Сейчас большая перестройка началась в Силиконовой долине: IT-стартапы, которые заявлялись как технологически прорывные, остаются без финансирования и закрываются. По большому счету, можно констатировать, что переход в постиндустриальную эпоху не состоялся — мир откатывается к системе 50-х годов прошлого века».

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В плюсе

Экономсегмент

Кризис, падение доходов и безработица безошибочно указывают на ценовой сегмент, который окажется наиболее востребованным в новых реалиях. «Объективно можно прогнозировать рост и быстрое восстановление индустрии в эконом- и так называемом нижнем среднем сегменте, — говорит глава агрегатора ломбардов Zalogoff.com Сергей Земелькин. — Речь идет о товарах, необходимых для базового комфорта (продукты питания, бензин, бытовая техника, стройматериалы, автозапчасти). В сфере услуг это, например, парикмахерские, автосервисы, медицинские и стоматологические услуги экономкласса». Особенно быстро восстановится строительный ретейл, по мнению Антона Табаха. «Многие в этом году не поедут в отпуск, а будут на даче», — поясняет он.

А что же остальной ретейл? Он в целом, даже с поправкой на ценовые сегменты, окажется в числе быстрорастущих секторов, считает основатель компании Briskly Глеб Харитонов. В качестве примера он приводит Китай, где уже открывшиеся магазины испытывают огромный наплыв покупателей.

«В самоизоляции люди покупали в среднем на 30% меньше товаров онлайн, чем обычно в магазинах, — говорит Харитонов. — Причина: им важен тактильный и эмоциональный опыт, который они получают, рассматривая товары в магазине. Не стоит забывать, что шопинг — это развлечение». В качестве примера он приводит магазины Hermes, которые в первый день работы после карантина заработали 2,7 млн долларов.

Автоматизация и удаленные продажи

Карантин изменил привычки людей — и потребительские, и рабочие. После окончания периода самоизоляции доставка станет одним из лидирующих направлений бизнеса. Соответственно, козырь будет у тех компаний, кто успел развить доставку и завоевать лояльность запертых в домах потребителей. Но одновременно выиграют все профессии и направления, которые поддерживают удаленный бизнес. «Это и айтишники, и постановщики задач по автоматизации, и специалисты по дистанционным продажам, и прочие, — перечисляет Александр Баранов. — Можно ожидать дальнейший рост электронных продаж, широкополосного Интернета и тому подобного». Все бизнесы, занимающиеся автоматизацией, будут развиваться семимильными шагами, соглашается Михаил Ханов.

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Автосервис и новые формы проката

Если производство и продажа автомобилей окажутся в кризисе, то сфера, связанная с авторемонтом и техобслуживанием, восстановится быстро. Ведь если сломался автомобиль, от которого зависит бизнес или качество жизни семьи, то его придется ремонтировать. Более того, на фоне снижения продаж новых автомобилей сфера авторемонта может получить дополнительный стимул для роста. Кроме того, если говорить об эвакуации и выездном автосервисе, то этот сегмент пострадал в наименьшей сфере во всей автоиндустрии, поскольку этот бизнес устроен так, что текущие расходы минимальны или вовсе отсутствуют, говорит Виталий Овчинников.

«Определенные трудности тут могут возникнут с запчастями, сфера поставок и продаж которых пострадала от карантина в числе первых, — уточняет Овчинников. — Однако отрасль изготовления автомобильных компонентов гораздо более гибкая, чем производство самих автомобилей, и даже в случае банкротств отдельных поставщиков альтернативы им найдутся относительно быстро».

Кроме того, не исключен рост в таком пока экзотическом для нас секторе, как предоставление автомобилей по подписке, полагает Овчинников. Это новая форма проката автомобиля на долгий срок (на месяцы и годы), в стоимость которого включены все сопутствующие расходы, например страхование, в последние годы эта форма проката активно развивается в Италии. «Такая услуга может стать неплохой альтернативой и обычному прокату, и продажам в собственность», — считает эксперт. Правда, состояние этого сектора зависит от платежеспособного спроса, а его уровень пока предсказать невозможно, уточняет Овчинников.

МФО и ломбарды

Банковскую отрасль ожидают трудные времена: в условиях кризиса и возросших рисков банки будут проявлять осторожность в выдаче кредитов. А это значит, что тяжелые времена наступят и у тех, кому нужно заемное финансирование. «Более 60% граждан России, по данным НАФИ, не имеет никаких сбережений, а внушительное число из оставшихся 40% потратят накопления в течение шести месяцев при потере работы, — говорит Сергей Земелькин. — Такая ситуация гарантированно закрывает возможность для банковского кредитования». На этом фоне дополнительные возможности роста получают небанковские финансовые организации.

Так, по мнению Земелькина, ожидается рост в сегменте ломбардных займов. «С апреля мы наблюдаем, что ломбарды в некоторых регионах, например в Свердловской области, стали активно нанимать новых сотрудников, расширять штат, — рассказывает Земелькин. — Это также свидетельствует о том, что в сегменте ожидается рост».

К небанковскому сектору придется прибегнуть и предприятиям малого и среднего бизнеса. «Выдачи банковских кредитов малому и среднему бизнесу уменьшатся, ставка станет выше, при этом количество запросов на кредит или заем возрастет, — прогнозирует Армен Минасян. — В этой связи продажи МФО и краудлендинговых площадок в среднесрочной перспективе не просто вернутся на прежние показатели, но станут больше». Малый бизнес может также показать интерес к ломбардным займам, например к автоломбардам, считает Земелькин.

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Телекоммуникации

Среди других отраслей, которые ожидает рост, эксперты называют телекоммуникации. Наряду с производством товаров первой необходимости и жилищно-коммунальным хозяйством эта отрасль выступает защитной в текущем кризисе, полагает Михаил Зельцер. «Телекоммуникационные компании, расширив контент, попытаются захватить часть покупательного спроса сферы развлечений — онлайн-кинотеатры, музыка, книжные магазины, — поясняет он. — Люди не перестанут пользоваться телефонами и ожидаемо увеличат траты на сопутствующие услуги операторов. Устойчивость телекомов — ПАО „Ростелеком“, МТС — не вызывает вопросов».

Медицина

«На примере коронавируса мир столкнулся с угрозой, к которой, как оказалось, был не готов, — говорит Александр Баранов. — Неслучайно многие страны из топ-списка лучшего здравоохранения оказались в лидерах и по числу заболевших коронавирусом на один миллион человек, и по смертности». Ожидаемо, что опыт пандемии, обрушившей системы здравоохранения во многих странах, изменит подход к медицине и вернет ей первоначальные функции. «В современной рыночной экономике медицина представляет собой отрасль, которая прямо или подспудно должна окупаться и даже приносить прибыль, — говорит Михаил Ханов. — В такой коммерциализированной медицине есть более или менее оплачиваемые сегменты. В процессе борьбы с коронавирусом вполне вероятно, что медицина начнет возвращаться к своей первоначальной функции — спасению жизней, профилактике заболеваний и сохранению здоровья. Можно ожидать некоторого увеличения размера оплаты труда в соответствующих специализациях».

Что будут делать государства в этой связи? «Наученные горьким опытом, некоторые развитые страны постараются пересмотреть свою политику в области соцстрахования граждан», — говорит Михаил Зельцер. Вероятно, периметр бесплатной медицины будет расширен. «Возможно, появится лекарственное страхование, которое сделает качественные препараты доступными представителям разных социальных групп», — надеется совладелец федерального медконсьержа «Этнамед» Андрей Барсуков.

Однако главный рост ожидается в другом направлении — медицинской безопасности. «Пандемия продемонстрировала проблему в области обеспечения лекарствами и медицинскими товарами, о которой ранее не задумывались так масштабно, — говорит Тимур Ксёнз. — Производство масок, санитайзеров и прочих необходимых медтоваров сильно локализовано: большая часть приходится на Китай, первым пострадавший от вируса. Закрытие границ и перебои с поставками привели к катастрофическим последствиям, показавшим сбой и несовершенство системы глобального обмена».

«Очевидно, что будут расти все направления бизнеса, связанные с медицинской и санитарной безопасностью: средства индивидуальной защиты, санитария, одноразовые средства и так далее, — полагает Антон Табах. — Коронавирус — это новый Бен Ладен. Люди запуганы, и тот, кто придумает, как монетизировать страх, заработает миллиарды, как это уже было с монетизацией защиты от террористов. Посмотрите, угрозы террористов в прежнем масштабе уже давно нет. И мы не знаем, по какой именно причине: может быть, им перекрыли финансирование, может быть, разворошили их гнездо, однако те нормы безопасности, что были созданы почти 20 лет назад, например все эти многочисленные проверки в аэропорту, существуют и сегодня. Аналогичная ситуация может быть и с коронавирусом».

Какую именно форму примет медицинская безопасность, пока сказать сложно. Она может коснуться самых разных сфер. Например, пассажирских авиаперевозок. «Возможно, люди будут летать по тем же правилам, по которым сегодня летают собачки, — говорит Антон Табах. — Ведь для перевозки животного не достаточно купить билет, нужно еще собрать кучу справок, подтверждающих его здоровье».