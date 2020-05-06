Поскольку к брачному договору многие по-прежнему относятся скептически, то в случае развода супругов все приобретенное ими в браке имущество делится пополам.

Это общее правило, которое известно практически всем. Вот только не всегда оно срабатывает на деле. Приведу несколько примеров, когда супруг может остаться без квартиры, даже купленной в браке.

1. Подарили устно

Вот уже несколько лет суды при разделе имущества супругов обращают внимание не только на то, когда оно покупалось (в браке или нет), но и на какие средства.

Делится пополам только то имущество, которое супруги приобретали на свои общие доходы. А деньги, подаренные одному супругу, являются его личным доходом.

Значит, то, что он купил на эти деньги, также признается его личным имуществом и не делится при разводе (п. 10 Обзора практики ВС РФ № 2 за 2017 год).

Предъявив договор дарения денежных средств от родственников, супруг может отсудить себе всю квартиру, если ее стоимость соразмерна сумме его личных вложений.

Но теперь практика идет еще дальше: позволяют доказывать факт дарения, даже если письменный договор не заключался.

Формально закон не признает ничтожным устное дарение на сумму свыше 10 тысяч рублей (ст. 161-162 ГК РФ). Его можно доказывать любыми средствами (запрещено лишь ссылаться на свидетельские показания).

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Поэтому в одном из споров суд признал квартиру личной собственностью мужа, даже при том, что она покупалась в браке.

Он доказал, что незадолго до покупки квартиры отец продал свою квартиру и передал эти деньги ему (Мосгорсуд, дело 4г/2-13767/18).

2. Не доказал, что сам заработал на квартиру

Приведенный пример с устным дарением теперь активно развивается в практике Верховного суда РФ. Недавно он отменил решения судов, которые признали квартиру общей собственностью супругов.

Одной из причин называлось то, что супруг не доказал наличие у него финансовой возможности приобрести спорную квартиру (ВС РФ, дело № 78-КГ19-63).

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Супруги приобрели в браке весьма дорогостоящее жилье — при том, что оба на тот момент не работали. Жена заявила, что деньги на квартиру подарили ее родители, которые были весьма состоятельными людьми (это подтверждалось их справками о доходах).

А муж не смог предоставить доказательств, что он или его родственники имели возможность вложиться в дорогую покупку.

По правилам гражданского процесса каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается. Жена обосновала свою позицию, а муж — нет.

Поэтому суд поставил под сомнение право общей собственности на квартиру и направил дело на пересмотр.

3. Мамин долг

Еще один случай также из практики Верховного суда РФ (дело № 18-КГ19-53). Муж с женой купили загородный дом за 1 млн 100 тысяч рублей. Но спустя некоторое время брак распался и начался раздел имущества.

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Суд разделил дом пополам, однако вскоре мужчина получил судебный иск от бывшей тещи.

Дело в том, что в свое время для покупки дома они занимали деньги у тещи (650 тысяч рублей). И муж дал расписку, что обязуется вернуть деньги теще по первому требованию.

После развода теща, разумеется, тут же потребовала деньги обратно. Поначалу суды признали долг супругов перед тещей общим и взыскали с ответчика лишь половину суммы (вторую часть долга переложили на жену).

Однако Верховный суд РФ с этим не согласился. Долг, который оформлен на одного супруга, признается общим и делится между ними поровну при одном условии:

— если супруг-должник доказал, что заемные средства были потрачены на нужды семьи.

Обязанность по доказыванию возлагается именно на должника. Если он не представил доказательств общего долга, то возвращать деньги придется только ему (второй супруг ничего не должен кредитору).

Поскольку в расписке ничего не говорилось о том, что заем берется в счет покупки дома, Верховный суд отказался признавать долг совместным.

Более того, поскольку расписка была выдана на сумму больше 100 тысяч рублей, заем признали возмездным и с зятя взыскали еще и проценты в пользу тещи. По сути, ему пришлось отдать свою половину дома в денежном эквиваленте.

Так что учитывайте все эти нюансы, когда оформляете дорогостоящие покупки, будучи в браке.