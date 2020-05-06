Когда сдавать отчеты и платить налоги фирмам, работающим в нерабочие дни

Объявленный Президентом РФ нерабочий период разделил все предприятия на работающие и неработающие в эти дни. А что если, компания по президентскому указу считается неработающей, но она продолжила работать удаленно? Какая она теперь — работающая или нет? Вопрос принципиальный: ведь от ответа на него зависит, будет ли у компании отсрочка по уплате налогов.

Какие организации считаются работающими, а какие — неработающими?

В связи с распространением эпидемии коронавируса и необходимостью максимально ограничить контакты людей введены нерабочие периоды указами Президента РФ:

от 25.03.2020 № 206 (с 30 марта по 3 апреля 2020);

от 03.04.2020 № 239 (с 4 по 30 апреля 2020);

от 28.04.2020 № 294 (с 6 по 8 мая 2020).

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Дополнительно подп. «б» п. 2 Указа № 239 наделил региональные органы власти полномочиями приостанавливать (ограничивать) деятельность:

организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности;

индивидуальных предпринимателей.

В нерабочие дни обязаны продолжить работу следующие организации (п. 2 Указа № 206, п. 4 Указа № 239, п. 3 Указа № 294):

непрерывно действующие (незакрытый перечень таких организаций приведен в Поручении Правительства от 26.03.2020);

медицинские и аптечные, имеющие лицензии на меддеятельность;

обеспечивающие население хотя бы одним наименованием продуктов питания и товаров первой необходимости (перечень таких наименований см. в Распоряжениях Правительства от 27.03.2020 № 762-р, от 10.04.2020 № 961-р, от 18.04.2020 № 1062-р);

выполняющие неотложные работы в условиях ЧС и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавируса в субъекте РФ.

📌 Реклама Отключить Это и есть так называемые «работающие» организации по указам Президента РФ — не просто кто работает в нерабочий период, а на кого этот период не распространяется.

Кто имеет право на отсрочку по уплате налогов и сдаче отчетности

Здесь нужно руководствоваться следующими правилами:

Вид отсрочки Те, на кого не распространяется нерабочий период по указам Президента Те, кто может не работать в нерабочий период Пострадавшие МСП Срок сдачи отчетности по Постановлению Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 Переносится Срок уплаты налогов и взносов по Постановлению Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 Не переносится Переносится Сроки уплаты налогов и взносов, приходящиеся на нерабочие «президентские» дни, по п. 7 ст. 6.1 НК РФ (перенос на первый рабочий день после нерабочих) Не переносится Переносится

Таким образом, на перенос сроков уплаты налогов и страховых взносов влияет не то, продолжила ли фактически работу организация, а распространяется ли на нее действие президентских указов о нерабочем периоде.

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Подводим итоги