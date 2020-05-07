Как получить ипотеку с господдержкой под 6,5%

Правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на жилье в новостройках. Разбираем, кому доступна такая ставка и какие есть ограничения и подводные камни.

Кто может взять ипотеку под 6,5% годовых

Практически сразу после выступления президента некоторые банки начали собирать заявки на такую ипотеку, хотя само поручение правительства и параметры субсидий появились лишь спустя неделю

Президент России Владимир Путин 16 апреля предложил запустить льготную ипотечную программу, по которой кредит на покупку жилья в новостройке можно было бы взять под 6,5%. Практически сразу после выступления президента некоторые банки начали собирать заявки на такую ипотеку, хотя само поручение правительства и параметры субсидий появились лишь спустя неделю.

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Разберем подробнее, кто может воспользоваться льготной ставкой и какие у программы есть ограничения.

Ограничения по заемщикам. Программа доступна максимально широкому кругу заемщиков. Единственное требование к потенциальному клиенту — наличие гражданства России. Постановление правительства не предусматривает каких-либо ограничений ни на семейное положение, ни на количество детей, ни на возраст или наличие других текущих или уже погашенных ипотечных кредитов. Разумеется, это не означает, что банк обязан выдавать ипотеку любому. Он все так же будет принимать решение на основе своей скоринговой модели, учитывая платежеспособность и надежность потенциального клиента.

Ограничения по недвижимости. В рамках программы возможно купить жилье в любом регионе России, но только в новостройке. Приобрести недвижимость можно лишь у юридического лица (кроме инвестиционных фондов и их управляющих компаний), по ДДУ, договору уступки права требования или купли-продажи. Квартира может быть еще на этапе котлована или уже готова к сдаче, главное, чтобы куплена была у застройщика. С какими девелоперами работает банк, нужно предварительно узнавать в самой кредитной организации. На апартаменты, недвижимость на вторичном рынке, частные дома и нежилые помещения программа не распространяется.

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Требования к кредиту. Правительство установило лимиты по сумме ипотеки с льготной ставкой. Так, под 6,5% годовых в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно взять максимум 8 млн рублей. В остальных регионах России — не более 3 млн рублей. Можно купить квартиру и дороже, если остаток заплатить из собственных средств или, например, за счет потребительского кредита.

Есть и требование к минимальному первоначальному взносу. Он должен быть не ниже 20% от стоимости недвижимости. Например, если квартира стоит 10 млн рублей, то первоначальный взнос составит как минимум 2 млн рублей, а остальные 8 млн можно взять в банке под 6,5%. И еще один момент: получить ипотечный кредит по льготной ставке можно только в рублях.

Ограничения по срокам. Программа ипотеки с льготной ставкой временная, взять такой кредит можно с 17 апреля по 1 ноября 2020 года. При этом ставка 6,5% будет действительна на всем сроке действия договора. Правительство уже принимало подобные меры в 2015–2016 годах. Тогда после резкого роста ключевой ставки до 17% льготную ипотеку выдавали под 12%.

Требования по документам. Каких-либо особых требований к предоставляемым документам в программе не прописано. Каждый банк самостоятельно устанавливает этот перечень.

Может ли банк повысить ставку?

В программе прописано два условия, при которых банк может поднять льготную ставку выше 6,5%:

1. Если заемщик не застраховал жилье и/или свою жизнь и здоровье. В таком случае ставка может быть увеличена максимум на 1 процентный пункт.

2. Ставка может быть повышенной на период с момента выдачи кредита и до конца того месяца, в котором заемщик уведомил кредитора о госрегистрации залога.

В целом на этих основаниях банк может повысить ставку до уровня ставки ЦБ плюс 3 п. п. То есть по состоянию на конец апреля максимум до 8,5% годовых.

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Где получить льготный кредит?

И некоторые кредитные организации готовы выдавать кредиты по ставке даже ниже 6,5%

Банки начали предлагать клиентам ипотеку с господдержкой еще до публикации постановления правительства. И некоторые кредитные организации готовы выдавать кредиты по ставке даже ниже 6,5%. Так, из топ-15 банков по ипотечному портфелю ставку 6,5% на момент публикации объявили ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Росбанк, Райффайзенбанк и банк «Санкт-Петербург». Сбербанк предлагает 6,4% годовых, РСХБ — 6,3%, «Открытие» и «Абсолют» (при условии наличия коллективной схемы страхования) — до 6,25%, Банк ДОМ.РФ — до 6,1% (при наличии выписки о доходах из ПФР), Промсвязьбанк — до 6% (при подаче заявки до 15 мая).

Можно ли ипотеку под 6,5% объединить с другими мерами поддержки?

Вместе с субсидируемой ипотечной ставкой можно использовать материнский капитал, который с этого года выдают и при появлении первенца, компенсацию 450 тыс. рублей при рождении третьего или последующего ребенка и региональные субсидии.

Так, на ипотеку под 6% годовых могут рассчитывать только родители, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года появится второй или последующий ребенок

При этом никто не отменял и программы льготной семейной, дальневосточной и сельской ипотеки. Однако по ним гораздо больше ограничений. Так, на ипотеку под 6% годовых могут рассчитывать только родители, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года появится второй или последующий ребенок. Такой кредит также нельзя взять на вторичное жилье или недвижимость дороже 6 млн рублей (для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — дороже 12 млн рублей).

Ипотека под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке действует для супругов в возрасте до 35 лет включительно, состоящих в браке минимум год, и неполных семей, в которых один молодой родитель воспитывает ребенка.

Сколько выделили на программу?

Государство субсидирует часть недополученных процентов, то есть доплачивает банку разницу между льготной ставкой и ключевой ставкой, увеличенной на 3 п. п. То есть на момент публикации — между 6,5% и 8,5%.

Правительство выделило Минфину на программу ипотеки с господдержкой 6 млрд рублей из Резервного фонда

Правительство выделило Минфину на программу ипотеки с господдержкой 6 млрд рублей из Резервного фонда. Деньги будут распределяться через АО «ДОМ.РФ». По оценке оператора программы, по льготной ставке будет выдано порядка 250–300 тыс. ипотечных кредитов, что создаст дополнительный спрос на жилье общей площадью около 15 млн кв. м. При этом не исключено, что спрос на льготную ипотеку превысит заложенные на эти целы госсубсидии. В таком случае программу могут завершить раньше, если государство не будет готово к дополнительным расходам.