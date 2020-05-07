Верховный Суд разъяснил, как исчислять сроки в период нерабочих дней

21 апреля Верховный Суд РФ утвердил обзор по Отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Обзору присвоен номер 1, что означает, что он будет не последним. Часть Обзора посвящена тому, как правильно исчислять сроки в период нерабочих дней. Разбираем ключевые позиции Суда.

Приостанавливаются ли сроки исполнения обязательств?

В соответствии с п. 1 ст. 314 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

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При этом ст. 193 ГК РФ устанавливает следующее правило: если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Однако, как указал Верховный Суд РФ в Обзоре от 21 апреля 2020 г., это общее правило неприменимо к нерабочим дням, объявленным Президентом РФ указами № 206 и 239 в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как отметил Суд, «нерабочие дни» в смысле, который придаёт этому понятию гражданское законодательство, — это выходные и нерабочие праздничные дни, предусмотренные статьями 111 и 112 Трудового кодекса РФ. Иное понимание, — заключил Суд, — «означало бы приостановление исполнения всех без исключения гражданских обязательств в течение длительного периода и существенное ограничение гражданского оборота в целом, что не соответствует цели названных Указов Президента Российской Федерации», коей является обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Таким образом, введенные Президентом РФ нерабочие дни не приостанавливают исполнения обязательств, которые должны быть исполнены в данный период.

Вместе с тем, если в результате введения государственными органами ограничительных мер исполнение обязательства в срок стало невозможным по объективным причинам, такие причины могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ) и служить основанием для освобождения от ответственности за неисполнение обязательства.

Приостанавливается ли течение сроков исковой давности? Может ли срок исковой давности быть восстановлен?

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Статья 202 ГК РФ предусматривает основания и порядок приостановления сроков исковой давности. В частности, течение срока исковой давности приостанавливается, если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

Если ограничительные меры, введенные государством в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, отвечают признакам обстоятельств непреодолимой силы и объективно препятствуют подаче иска, то течение срока исковой давности может быть приостановлено.

Однако здесь должен соблюдаться ряд дополнительных условий:

течение срока может быть приостановлено, если обстоятельства непреодолимой силы возникли или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока исковой давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев, в течение срока исковой давности;

со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления течения срока исковой давности, течение срока продолжается. Остающаяся часть срока исковой давности, если она составляет менее шести месяцев, удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев, до срока исковой давности;

исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре. Однако если ответчик (или третье лицо) сделали такое заявление, на лицо, предъявившее иск, возлагается бремя доказывания наличия обстоятельств, свидетельствующих о необходимости приостановления течения срока давности.

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Таким образом, течение срока исковой давности может быть приостановлено только в случае, если будет доказано, что подаче иска объективно препятствовали обстоятельства непреодолимой силы. В остальных случаях пандемия коронавируса и нерабочие дни не влияют на течение срока давности.

В отношении граждан предусмотрена также возможность(ст. 205 ГК РФ). Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев — в течение срока давности. Как разъяснил Верховный Суд, невозможность для граждан в условиях принимаемых ограничительных мер обратиться в суд с иском (режим самоизоляции, невозможность обращения в силу возраста, состояния здоровья или иных обстоятельств через интернет-приемную суда или через организацию почтовой связи) может рассматриваться в качестве уважительной причины пропуска срока исковой давности и основания для его восстановления.

Приостанавливается ли течение процессуальных сроков, установленных Гражданским процессуальным, Арбитражным процессуальным кодексами и Кодексом административного судопроизводства?

Согласно ч. 3 статьи 107 ГПК РФ, ч. 3 статьи 113 АПК РФ, ч. 2 статьи 92 КАС РФ в сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни, если иное не установлено названными кодексами. В соответствии с частью 2 статьи 108 ГПК РФ, частью 4 статьи 114 АПК РФ, частью 2 статьи 93 КАС РФ в случае, если последний день процессуального срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

Однако, как разъяснил Верховный Суд РФ, нерабочие дни, объявленные Указами Президента РФ № 206 и 239, не являются нерабочими в целях применения процессуального законодательства, поскольку суды как органы государственной власти продолжают работу. Таким образом, данные указы Президента не приостанавливают течение сроков, установленных названными кодексами, и не означают переноса сроков исполнения процессуальных действий на более поздний период.

В то же время, Суд указал, что ограничительные меры, установленные государством, в определенных случаях могут служить основанием для восстановления пропущенных процессуальных сроков. Для этого нужны уважительные причины.

К уважительным причинам пропуска срока относятся как обстоятельства, связанные с личностью заинтересованного лица (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), так и обстоятельства, объективно препятствовавшие лицу, добросовестно пользующемуся своими процессуальными правами, реализовать свое право в установленный законом срок (п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции», п. 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. № 29 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции»).

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Нерабочие дни включаются в процессуальные сроки и не являются основанием для переноса дня окончания процессуальных сроков.

Сроки совершения процессуальных действий лицами, участвующими в деле, пропущенные в связи с введенными мерами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (ограничение свободного перемещения граждан, их нахождения в общественных местах, государственных и иных учреждениях, изменения в работе органов и организаций), подлежат восстановлению в соответствии с процессуальным законодательством.

Таким образом, нерабочие дни включаются в процессуальные сроки и не являются основанием для переноса дня окончания процессуальных сроков на первый рабочий день, следующий за нерабочими. Однако ограничительные меры, если они препятствовали совершению процессуального действия в срок, могут служить основанием для восстановления срока по заявлению самого лица.