Бизнес получил новые отсрочки и рассрочки по уплате налогов
Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 570 приняты дополнительные меры поддержки бизнеса. Они касаются рассрочек и отсрочек по уплате налогов и страховых взносов. Соответствующие поправки внесены в постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».
Какие льготы введены по погашению отсроченных налоговых платежей?
Плательщикам, которые согласно постановлению № 409 имеют право на отсрочку по налогам или взносам, разрешили не гасить всю сумму разом по завершении отсрочки. Они вправе платить в течение года по 1/12 ежемесячно. Первый платёж нужно будет внести до конца месяца, следующего за месяцем, на который приходится срок уплаты.