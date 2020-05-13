Бизнес получил новые отсрочки и рассрочки по уплате налогов

Для кого продлены сроки уплаты страховых взносов?

Постановлением № 409 в «старой» редакции была предусмотрена возможность отсрочки по взносам только для микропредприятий из наиболее пострадавших отраслей. Страховые взносы, в том числе на травматизм, начисленные за период с марта по май, они могут заплатить на 6 месяцев позже, а за период с июня по июль — на 4 месяца позже. Теперь эта отсрочка распространяется на весь малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей.

Кто может получить отсрочку по налогам?

До 24 апреля индивидуальную отсрочку или рассрочку по допоснованиям могли получить любые организации и ИП из перечня пострадавших отраслей по любым налогам и авансам (кроме НДПИ и акцизов), а также по страховым взносам, если срок уплаты наступил в 2020 году. Теперь появились корректировки. Так, уплату страховых взносов, налогов и авансов (кроме НДПИ и акцизов) может отложить только ограниченный круг работодателей — те, кто включён в особый список, являющийся приложением к постановлению № 570. Это изменения не касаются тех, кто успел подать документы до 24 апреля. При рассмотрении данных документов инспекции будут руководствоваться прежними правилами.

Что нужно приложить к заявлению о предоставлении отсрочки?

Дополнительно в налоговую нужно направить:

— декларацию или расчёт, где исчислены суммы, по которым заявляется отсрочка или рассрочка;

— подтверждение снижения доходов или получения убытка. Это положение не действует для плательщиков УСН. Организации на общей системе подтверждают снижение доходов декларацией по налогу на прибыль, а доходов от реализации товаров, работ, услуг — декларацией по НДС.

Пока эти документы не получены, инспекция не начнёт рассматривать заявление.

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Когда посредники могут сдать НДС-отчётность?

Согласно новым правилам журналы учёта полученных и выставленных счетов-фактур за I квартал посредники могут сдать до 15 мая.