Самым пострадавшим от коронавируса дадут безвозмездную финансовую помощь

Правительством России принято постановление от 24.04.2020 № 576 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

В чём суть документа?

Компаниям и предпринимателям из пострадавших отраслей предоставлена возможность получить средства из бюджета для частичной компенсации своих потерь. Субсидия рассчитывается исходя из численности работников и МРОТ. Приём заявок на выплату начался 1 мая.

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Кто может рассчитывать на финансовую помощь?

Чтобы получить субсидию компании (ИП) нужно соответствовать ряду требований, а именно:

— находиться в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта;

— иметь согласно ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 марта основной код по ОКВЭД, который есть в правительственном перечне пострадавших отраслей. Если в перечне указан класс или подкласс, это означает, что все входящие в него группировки (группы, подгруппы, виды) также включены в перечень;

— не находиться в процессе ликвидации, в процедуре банкротства;

— в отношении получателя — организации не должно быть решения об исключении из ЕГРЮЛ;

— не иметь по состоянию на 1 марта недоимок по налогам и страховым взносам в сумме более 3 тыс. руб.;

— сохранить не менее чем 90% персонала по сравнению с численностью работников в марте. Чтобы ФНС смогла проверить численность персонала, СЗВ-М за апрель и май лучше подавать досрочно.

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Как определить размер субсидии?

Чтобы определить сумму субсидии, нужно умножить 12 130 руб.:

— организациям — на количество работников в марте;

— ИП с работниками — на количество работников в марте, увеличенное на единицу.

Для ИП без работников размер субсидии составляет 12 130 руб.

Количество работников ФНС определит на основе сведений по форме СЗВ-М. Если выяснится, что получатель субсидии привел неверные данные в отчете, субсидию придётся вернуть.

На что можно потратить субсидию?

Потратить деньги можно на любые нужды, в том числе на выплату зарплаты.

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Куда и в какой срок нужно подать заявление на субсидию?

Заявление в налоговую службу подается по ТКС, почте или через личный кабинет налогоплательщика в следующие сроки:

— с 1 мая до 1 июня — для получения субсидии за апрель;

— с 1 июня до 1 июля — для получения субсидии за май.

Есть ли вероятность, что откажут?

Это не исключено. Если получатель субсидии не соответствует утверждённым критериям или заявление подано с опозданием, налоговая служба направит сообщение об отказе в течение трёх рабочих дней, но не ранее 18 мая (по субсидиям за апрель) и 18 июня (по субсидиям за май).

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Как проверить, положена ли субсидия?

В этом поможет специальный сервис, который запущен на сайте ФНС с 1 мая. С его помощью можно проверить, есть ли право на получение субсидии. Заявку на выплату можно оставить прямо на сайте службы или через личный кабинет юрлица, ИП https://lkip2.nalog.ru/ (раздел «Жизненные ситуации»).

Кто и в какой срок выплачивает субсидию?

Налоговая служба рассчитывает размер субсидии, формирует реестр из поданных заявлений и передает его в Федеральное казначейство.

Реестр передается в течение трёх рабочих дней с момента получения заявления, но не ранее 18 мая (по субсидиям за апрель) и 18 июня (по субсидиям за май).

В течение трёх рабочих дней после получения реестра Федеральное казначейство перечисляет субсидию.