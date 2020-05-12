Самым пострадавшим от коронавируса дадут безвозмездную финансовую помощь

Правительством России принято постановление от 24.04.2020 № 576 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
В чём суть документа?
Компаниям и предпринимателям из пострадавших отраслей предоставлена возможность получить средства из бюджета для частичной компенсации своих потерь. Субсидия рассчитывается исходя из численности работников и МРОТ. Приём заявок на выплату начался 1 мая.
Кто может рассчитывать на финансовую помощь?
Чтобы получить субсидию компании (ИП) нужно соответствовать ряду требований, а именно:
— находиться в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта;
— иметь согласно ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 марта основной код по ОКВЭД, который есть в правительственном перечне пострадавших отраслей. Если в перечне указан класс или подкласс, это означает, что все входящие в него группировки (группы, подгруппы, виды) также включены в перечень;
— не находиться в процессе ликвидации, в процедуре банкротства;
— в отношении получателя — организации не должно быть решения об исключении из ЕГРЮЛ;
— не иметь по состоянию на 1 марта недоимок по налогам и страховым взносам в сумме более 3 тыс. руб.;
— сохранить не менее чем 90% персонала по сравнению с численностью работников в марте. Чтобы ФНС смогла проверить численность персонала, СЗВ-М за апрель и май лучше подавать досрочно.
Как определить размер субсидии?
Чтобы определить сумму субсидии, нужно умножить 12 130 руб.:
— организациям — на количество работников в марте;
— ИП с работниками — на количество работников в марте, увеличенное на единицу.
Для ИП без работников размер субсидии составляет 12 130 руб.
Количество работников ФНС определит на основе сведений по форме СЗВ-М. Если выяснится, что получатель субсидии привел неверные данные в отчете, субсидию придётся вернуть.
На что можно потратить субсидию?
Потратить деньги можно на любые нужды, в том числе на выплату зарплаты.
Куда и в какой срок нужно подать заявление на субсидию?
Заявление в налоговую службу подается по ТКС, почте или через личный кабинет налогоплательщика в следующие сроки:
— с 1 мая до 1 июня — для получения субсидии за апрель;
— с 1 июня до 1 июля — для получения субсидии за май.
Есть ли вероятность, что откажут?
Это не исключено. Если получатель субсидии не соответствует утверждённым критериям или заявление подано с опозданием, налоговая служба направит сообщение об отказе в течение трёх рабочих дней, но не ранее 18 мая (по субсидиям за апрель) и 18 июня (по субсидиям за май).
Как проверить, положена ли субсидия?
В этом поможет специальный сервис, который запущен на сайте ФНС с 1 мая. С его помощью можно проверить, есть ли право на получение субсидии. Заявку на выплату можно оставить прямо на сайте службы или через личный кабинет юрлица, ИП https://lkip2.nalog.ru/ (раздел «Жизненные ситуации»).
Кто и в какой срок выплачивает субсидию?
Налоговая служба рассчитывает размер субсидии, формирует реестр из поданных заявлений и передает его в Федеральное казначейство.
Реестр передается в течение трёх рабочих дней с момента получения заявления, но не ранее 18 мая (по субсидиям за апрель) и 18 июня (по субсидиям за май).
В течение трёх рабочих дней после получения реестра Федеральное казначейство перечисляет субсидию.