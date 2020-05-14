России легче запустить свою экономику, чем США или Европе. Мы беднее и нам легче

Российской экономике нужно гораздо меньше бюджетных вливаний, чем Западным странам, чтобы вытащить страну из рецессии и безработицы.

И вообще, государственные инвестиции и пособия лучше срабатывают в более бедных странах, чем в богатых.

Этому есть разумное объяснение, утверждает российский предприниматель Сергей Васильев. На своей странице в Facebook он приводит соответствующие расчеты.

Тут нужно прояснить азы.

Когда человек получает доход (это может быть его зарплата и иные источники его личных доходов) он тратит его на потребление и сбережения. Грубо говоря, определенную часть своего дохода он тратит на повседневные нужны, еду, одежду, оплату коммунальных и прочих расходов, на «потребление». И только часть своего дохода, излишки, он откладывает в «сбережения».

С ростом совокупного дохода, человек увеличивает и потребление, но начинает больше откладывать и в «сбережения». Причем, чем больше человек зарабатывает, тем бОльшую долю своего дохода он начинает откладывать в «сбережения». В макроэкономике это назвали особым психологическим Законом, когда с ростом совокупного дохода растет склонность человека к сбережениям.

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Из этого Закона следует один важный вывод. Более богатому обществу нужны бОльшие объемы первоначальных госинвестиций для запуска экономики, чем более бедному обществу.

Проясним подробнее.

Предположим в «бедном» обществе склонность к сбережению равна 10% от доходов, а в более «богатом» обществе норма сбережения — 20%. Рассмотрим, к чему приведут 100 млн государственных инвестиций в одном и в другом случае?

В «бедном» обществе из 100 млн. государственных средств люди потратят на потребление 90 млн., а 10 млн отложат в сбережения. Далее эти 90 млн руб., потраченных на потребление, в свою очередь попадут в руки других граждан и приведут к новым 81 млн расходов на потребление (90 Х 0.9) и к новым 9 млн сбережений и т.д. — будет запущен виток новых расходов/потребления.

Начинает работать так называемый инвестиционный мультипликатор, который запускает цепочку новых расходов, а значит нового спроса, запуска под это новых производств, найма сотрудников, что и приведет к увеличению занятости.

Первоначальные 100 млн. государственных инвестиций в результате приведут (при склонности населения к сбережениям в 10%) к десятикратному росту общих расходов населения, а значит и к десятикратному росту дополнительной занятости. Грубо говоря, при выдаче 100 млн рублей пособий в пользу 1 млн человек, это увеличит общее потребление на 1 млрд руб., и обеспечит суммарную новую занятость еще для 10 млн человек.

Теперь глянем на такой же процесс в более богатом обществе, где склонность к сбережениям уже 20% от совокупных доходов.

В таком обществе, инвестиционный мультипликатор будет не 10, а в два раза меньше — всего 5. Из первоначальных 100 мил. госинвестиций на потребление уйдет только 80 млн, а 20 млн. в сбережения. Из новых 80 млн. расходов люди потратят на потребление 64 млн (80Х0.8) и т.д.

Совокупно 100 млн инвестиций приведет в результате к 500 млн новых совокупных расходов на потребление и 5 млн. новых рабочих мест.

Это означает, что в более бедном обществе, которое склонно менее сберегать, нужно гораздо меньше первоначальных государственных инвестиций, чтобы запустить маховик роста и увеличить занятость.

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В общем, нам в России легче запустить свою экономику, чем в США или в Европе. Нам на это нужно гораздо меньше денег.

Нас не должны путать громадные, заоблачные цифры, в триллионы долларов, которые Правительство США и ФРС планирует запускать в свою экономику, для ее подъема. От озвучивания их цифр у кого угодно могут опуститься руки. Мол, у нас все равно нет таких денег, мы не можем их напечатать и потому легче вообще не ничего не начинать.

Но у них более богатое общество, с бОльшей склонностью к сбережениям и им нужно многократно больше денег, чтобы выбраться из рецессии.

Мы беднее и нам легче. Нам нужно гораздо меньше денег для запуска маховика.

Но эти деньги нужны, ведь если государственных инвестиций будет ноль, то на какой бы мультипликатор его не умножай...