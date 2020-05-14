России легче запустить свою экономику, чем США или Европе. Мы беднее и нам легче

Российской экономике нужно гораздо меньше бюджетных вливаний, чем Западным странам, чтобы вытащить страну из рецессии и безработицы.
И вообще, государственные инвестиции и пособия лучше срабатывают в более бедных странах, чем в богатых.
Этому есть разумное объяснение, утверждает российский предприниматель Сергей Васильев. На своей странице в Facebook он приводит соответствующие расчеты.
Тут нужно прояснить азы.
Когда человек получает доход (это может быть его зарплата и иные источники его личных доходов) он тратит его на потребление и сбережения. Грубо говоря, определенную часть своего дохода он тратит на повседневные нужны, еду, одежду, оплату коммунальных и прочих расходов, на «потребление». И только часть своего дохода, излишки, он откладывает в «сбережения».
С ростом совокупного дохода, человек увеличивает и потребление, но начинает больше откладывать и в «сбережения». Причем, чем больше человек зарабатывает, тем бОльшую долю своего дохода он начинает откладывать в «сбережения». В макроэкономике это назвали особым психологическим Законом, когда с ростом совокупного дохода растет склонность человека к сбережениям.
Из этого Закона следует один важный вывод. Более богатому обществу нужны бОльшие объемы первоначальных госинвестиций для запуска экономики, чем более бедному обществу.
Проясним подробнее.
Предположим в «бедном» обществе склонность к сбережению равна 10% от доходов, а в более «богатом» обществе норма сбережения — 20%. Рассмотрим, к чему приведут 100 млн государственных инвестиций в одном и в другом случае?
В «бедном» обществе из 100 млн. государственных средств люди потратят на потребление 90 млн., а 10 млн отложат в сбережения. Далее эти 90 млн руб., потраченных на потребление, в свою очередь попадут в руки других граждан и приведут к новым 81 млн расходов на потребление (90 Х 0.9) и к новым 9 млн сбережений и т.д. — будет запущен виток новых расходов/потребления.
Начинает работать так называемый инвестиционный мультипликатор, который запускает цепочку новых расходов, а значит нового спроса, запуска под это новых производств, найма сотрудников, что и приведет к увеличению занятости.
Первоначальные 100 млн. государственных инвестиций в результате приведут (при склонности населения к сбережениям в 10%) к десятикратному росту общих расходов населения, а значит и к десятикратному росту дополнительной занятости. Грубо говоря, при выдаче 100 млн рублей пособий в пользу 1 млн человек, это увеличит общее потребление на 1 млрд руб., и обеспечит суммарную новую занятость еще для 10 млн человек.
Теперь глянем на такой же процесс в более богатом обществе, где склонность к сбережениям уже 20% от совокупных доходов.
В таком обществе, инвестиционный мультипликатор будет не 10, а в два раза меньше — всего 5. Из первоначальных 100 мил. госинвестиций на потребление уйдет только 80 млн, а 20 млн. в сбережения. Из новых 80 млн. расходов люди потратят на потребление 64 млн (80Х0.8) и т.д.
Совокупно 100 млн инвестиций приведет в результате к 500 млн новых совокупных расходов на потребление и 5 млн. новых рабочих мест.
Это означает, что в более бедном обществе, которое склонно менее сберегать, нужно гораздо меньше первоначальных государственных инвестиций, чтобы запустить маховик роста и увеличить занятость.
В общем, нам в России легче запустить свою экономику, чем в США или в Европе. Нам на это нужно гораздо меньше денег.
Нас не должны путать громадные, заоблачные цифры, в триллионы долларов, которые Правительство США и ФРС планирует запускать в свою экономику, для ее подъема. От озвучивания их цифр у кого угодно могут опуститься руки. Мол, у нас все равно нет таких денег, мы не можем их напечатать и потому легче вообще не ничего не начинать.
Но у них более богатое общество, с бОльшей склонностью к сбережениям и им нужно многократно больше денег, чтобы выбраться из рецессии.
Мы беднее и нам легче. Нам нужно гораздо меньше денег для запуска маховика.
Но эти деньги нужны, ведь если государственных инвестиций будет ноль, то на какой бы мультипликатор его не умножай...
Все равно будет ноль.