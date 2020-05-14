Минфином внесены поправки в федеральные стандарты "Учетная политика"[1], "Запасы"[2] и "Основные средства«[3]. Рассмотрим их в статье.

Изменения в СГС «Учетная политика»

Поправки в стандарт внесены Приказом Минфина РФ от 19.12.2019 № 243н. Так, пункт 7 дополнен новым абзацем. Из него следует, что если полномочие по ведению бухгалтерского учета и (или) составлению и представлению бухгалтерской отчетности передано в соответствии с законодательством РФ другому государственному (муниципальному) органу и (или) учреждению (централизованной бухгалтерии), то совокупность способов ведения централизованной бухгалтерией бухгалтерского учета субъектов учета, в отношении которых она ведет бухгалтерский учет, составляет единую учетную политику при централизации учета. Единая учетная политика при централизации учета формируется централизованной бухгалтерией на основании положений стандарта, иных нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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Также внесены уточнения в п. 8: учетная политика формируется главным бухгалтером субъекта учета или иным физическим (юридическим) лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.

При этом акты, устанавливающие в целях организации и ведения бухгалтерского учета учетную политику субъекта учета, утверждаются руководителем субъекта учета, а в случае централизации учета — руководителем централизованной бухгалтерии, осуществляющей ведение бухгалтерского учета в соответствии с переданными полномочиями.

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Изменения в СГС «Запасы»

Изменения в этот стандарт внесены Приказом Минфина РФ от 19.12.2019 № 241н. Некоторые поправки носят общий характер, например, слова «организации государственного сектора» заменены на слова «организации бюджетной сферы».

Приведем наиболее значимые новшества в таблице.

Норма стандарта Новая редакция нормы Пункт 8 Единица бухгалтерского учета запасов выбирается субъектом учета самостоятельно с учетом положений, установленных в рамках формирования: — или учетной политики субъекта учета; — или единой учетной политики при централизации учета. Выбор должен быть сделан таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих запасах, в том числе для представления внешним пользователям, а также надлежащий контроль за их сохранностью и движением Пункт 16 Если обменная операция не является обменной операцией на коммерческих условиях или справедливую стоимость ни полученных активов, ни переданных активов невозможно надежно оценить, оценка первоначальной стоимости полученных запасов осуществляется на основании стоимости переданных взамен материальных запасов или остаточной стоимости переданных в результате обменной операции основных средств (нематериальных активов). Если данные о стоимости передаваемых взамен материальных запасов или об остаточной стоимости передаваемых взамен нефинансовых активов по каким-либо причинам недоступны, либо на дату передачи остаточная стоимость передаваемых взамен нефинансовых активов нулевая, субъектом учета отражаются приобретенные путем такой обменной операции запасы в условной оценке «один объект — 1 руб.» Пункт 27 Перевод материальных запасов в иную группу либо в иную категорию объектов бухгалтерского учета в связи с их реклассификацией не приводит к изменению их стоимости как в бухгалтерском учете, так и для целей оценки и раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности. При этом и не предусматривает уточнения показателей на счетах расчетов и счетах санкционирования, связанных со счетами обязательств по приобретению материальных запасов, которые реклассифицируются в результате новых условий их использования Пункт 28 Затраты, произведенные субъектом учета в результате реализации готовой продукции, в том числе в процессе ее продвижения на рынке, относятся к издержкам обращения от реализации. При этом они не включаются в себестоимость готовой продукции, работ (услуг) и отражаются в составе расходов, относимых на финансовый результат текущего периода Пункт 43 При выбытии запасов, которые не могут обычным образом заменять друг друга, их стоимость может оцениваться по стоимости каждой единицы таких запасов

Изменения в СГС «Основные средства»

Поправки внесены Приказом Минфина РФ от 25.12.2019 № 253н. Уточнен порядок признания в учете и оценки объектов ОС, их реклассификации и амортизации. Приведем в таблице основные изменения.

Норма стандарта Новая редакция нормы Пункт 8 Объекты основных средств, которые не приносят субъекту учета экономических выгод, не имеют полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод, учитываются на забалансовых счетах. Такие счета должны быть утверждены: — или в рамках учетной политики учреждения; — или единой учетной политикой при централизации учета. Обратите внимание: информация о данных объектах основных средств подлежит раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности Пункт 27 Если порядок эксплуатации объекта основных средств, являющегося комплексом конструктивно сочлененных предметов, требует замены отдельных составных частей, то затраты по такой замене, в том числе в ходе капитального ремонта, включаются в стоимость объекта основных средств в момент их возникновения. Эти случаи должны быть оговорены в учетной политике организации. Вместе с тем важно соблюдать критерии признания объекта основным средством, которые указаны в п. 8 стандарта. При возникновении такой ситуации стоимость объекта основных средств корректируется на документально подтвержденную стоимость заменяемых (выбываемых) частей. Обратите внимание: субъект учета должен закрепить в учетной политике применение в бухгалтерском учете положений п. 27 ФСБУ «Основные средства» в отношении групп основных средств Пункт 28 Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров, являющихся обязательным условием их эксплуатации, на предмет наличия дефектов, а также при проведении ремонта формируют объем произведенных капитальных вложений с дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств только при условии соблюдения критериев, указанных в п. 8 стандарта. В этом случае учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение аналогичного мероприятия подлежит списанию в расходы текущего периода (на уменьшение финансового результата) с учетом накопленной амортизации. Обратите внимание: учреждение должно закрепить в учетной политике применение п. 28 ФСБУ «Основные средства» при ведении учета основных средств, групп основных средств Пункт 31 Перевод объектов основных средств в группу «Инвестиционная недвижимость» или исключение их из нее должны осуществляться в отношении: 1) объектов недвижимости (части объекта недвижимости); 2) движимого имущества, составляющего с указанными объектами единые имущественные комплексы, используемые субъектом учета с целью получения платы за пользование имуществом (арендной платы) и (или) увеличения стоимости недвижимого имущества, в случае изменения назначения их использования. Например, в следующих ситуациях: — при завершении использования объектов основных средств в ходе осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию услуг либо для управленческих нужд в целях предоставления их по договору аренды либо по договору безвозмездного пользования; — при изменении функционального назначения объектов основных средств, учтенных в составе группы «Инвестиционная недвижимость», в целях их использования в ходе выполнения учреждением полномочий, осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию услуг либо для управленческих нужд Пункт 36 Метод начисления амортизации отражает предполагаемый способ получения будущих экономических выгод или полезного потенциала, заключенного в активе. Напомним, что амортизация начисляется на объект основных средств в соответствии с учетной политикой одним из следующих методов: — линейным методом; — методом уменьшаемого остатка; — пропорционально объему продукции (услуг). Линейный метод начисления амортизации применяется в случае эксплуатации объектов основных средств в ходе выполнения субъектом учета государственных (муниципальных) полномочий (функций) либо для управленческих нужд при осуществлении деятельности по выполнению работ, оказанию услуг или в иных случаях, предусмотренных учетной политикой

Все перечисленные новшества, внесенные в стандарты, вступили в силу 16.02.2020 и подлежат применению с этой даты.