Как закрыть банковскую карту во время самоизоляции

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, предписывают как можно меньше находиться в местах скопления людей. Разбираемся, можно ли закрыть ненужную банковскую карту, если в отделение идти рискованно, а платить комиссии за ее обслуживание и прочие сервисы не хочется.

Поводов для закрытия банковской карты может быть предостаточно: например, вы перестали ею пользоваться и не хотите платить комиссию за обслуживание и прочие сервисы. Или потеряли работу, и требуется побыстрее закрыть зарплатную карту, ибо ее тариф сменится с зарплатного на общий тариф для физлиц и за нее опять-таки придется платить. Однако в условиях самоизоляции рекомендуется как можно реже покидать дом и выходить только по серьезной необходимости. Как быть?

Подготовительные процедуры

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Если на счете есть ваши собственные деньги, их нужно снять в банкомате, перевести на другую карту или оплатить ими какую-либо услугу — например, услуги сотовой связи. Если это кредитная карта, необходимо полностью погасить задолженность. Также не забудьте отключить все платные сервисы: СМС-уведомления, страховки и так далее. Важно быть уверенным в том, что никто никому не должен: ни банк клиенту, ни клиент банку.

Следует помнить, что банк не закроет счет одномоментно. Обычно между подачей заявления и фактическим закрытием счета карты может пройти до 60 дней — в зависимости от банка. Это время нужно для того, чтобы исключить возможность прихода отложенных комиссий или платежей. Если такие комиссии появятся, их тоже нужно будет оплатить.

Самый привычный способ закрыть карту — это прийти в отделении кредитной организации. Там нужно написать заявление на закрытие карты и счета и сдать саму карту. Как правило, операционист в присутствии клиента должен ее разрезать ножницами. Это формальность, которую далеко не все банки соблюдают.

Могут ли банки закрывать карточные счета физлиц удаленно?

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Такая возможность у кредитных организаций есть. Банк России требует от банков проводить полную обязательную идентификацию новых клиентов — например, при открытии вклада или оформлении карты. В каких-то финансовых учреждениях для этого необходимо прийти с документами в отделение, в каких-то представитель банка приедет на встречу с будущим клиентом и проведет его идентификацию самостоятельно.

«Проще говоря, ЦБ предписывает банкам идентифицировать клиента один раз. А дальше кредитные организации вольны в выборе способов контакта с ним, — объясняет глава юридического департамента СДМ-Банка Александр Голубев. — Они могут открывать ему дистанционно счета или любые другие банковские продукты. Соответственно, и возможность (юридическая) дистанционного закрытия счетов уже идентифицированному клиенту по его заявлению тоже у банков есть. Каким образом? Все зависит от функционала и правил в каждой отдельно взятой кредитной организации».

То есть право и возможность закрыть дистанционно карту и счет у банков есть. Но насколько это реализуемо в настоящий момент?

Закрытие счета онлайн

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Например, о такой возможности рассказывают в Сбербанке: подать заявление на закрытие карты можно как в отделении, так и в чате мобильного приложения или веб-версии «Сбербанк Онлайн». Безусловно, есть такая возможность и у клиентов онлайнового Тинькофф Банка. «Чтобы закрыть счет, нужно вывести остаток денег и обратиться в поддержку банка (в чате, по электронной почте или по телефону), чтобы расторгнуть договор, — сообщили в кредитной организации. — Схожую процедуру по закрытию счета производит и держатель кредитной карты, но только после полного погашения задолженности».

Однако такую возможность предлагают далеко не все банки: у многих по-прежнему для того, чтобы закрыть счет, клиент должен прийти с паспортом в отделение. Объясняется это несколькими причинами. «У части банков пока просто отсутствует техническая возможность для этого, то есть не реализован процесс удаленного закрытия счетов, — отмечает директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая. — При этом часть банков, несомненно, всегда использует посещение клиентом офиса при закрытии продукта в качестве еще одной возможности его «удержать».

Если вы клиент такого банка и, несмотря на самоизоляцию, вам придется идти в банковский офис — уточните перед визитом режим работы и время, когда в этом конкретном отделении бывает меньше всего посетителей. В некоторых банках на прием к операционисту можно записаться на определенный час.

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Кстати, многие банки предоставляют возможность дистанционного закрытия счетов виртуальных карт, у которых нет физического пластикового носителя.

Зарплатные карты: читайте условия договора

К сожалению, сейчас многие люди теряют работу. При этом у них на руках остаются банковские карты, полученные в рамках зарплатного проекта. Это могут быть довольно дорогие в обслуживании карты, которые «зарплатникам» обходятся бесплатно. Но если человек лишился работы, он будет переведен с корпоративного тарифа на тариф для физлиц, и ему придется платить за такую карту по полной программе. Всегда ли это так? И следует ли спешно бежать в отделение ее закрывать?

Не стоит торопиться, необходимо уточнить условия, на которых выдавалась эта карта.

Как объяснила Марина Дембицкая из РГС Банка, кредитная организация вправе перевести клиента на другой тарифный план, но только при наличии соответствующего пункта в его заявлении на открытие продукта. У некоторых банков подобный пункт включен в анкету — заявление на оформление зарплатной карты. Поэтому клиенту, увольняясь из организации, следует внимательно изучить свой тариф и условия анкеты-заявления, уточнить у сотрудника банка в офисе или контакт-центре, будет ли изменен тариф по карте. При необходимости человек может отключить дополнительные услуги, позвонив в контакт-центр или через дистанционное банковское обслуживание, а карту заблокировать и закрыть счет в отделении банка.

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«Также стоит отметить, что на практике далеко не все банки отслеживают уход сотрудников из той или иной компании и имеют возможность вовремя и оперативно перевести клиента дистанционно на другой тариф, поэтому многие клиенты спокойно пользуются зарплатными картами на тех же условиях и до истечения срока действия зарплатного пластика», — указала она.

Блокировка карты — выход ли это?

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Вне зависимости от того, может банк дистанционно закрыть карту и ее счет или нет, у любой уважающей себя розничной кредитной организации есть возможность заблокировать карту удаленно — по телефону, а также в интернет- или мобильном банке. Может ли это быть выходом для тех, кто хочет избавиться от своей карты, но не может пойти в отделение, а удаленной возможности сделать это банк не предоставляет?

Прежде всего необходимо уточнить, что при блокировке карты банк ее именно блокирует, но при этом ее счет не закрывается и остается активным. То есть блокировка и закрытие — это далеко не одно и то же.

Также надо понимать, что условия блокировки у каждого банка свои собственные. Некоторые кредитные организации при осуществлении блокировки приостанавливают взимание комиссии за обслуживание (допустим, если она помесячная) и прочие платные сервисы (например, за СМС-уведомления). Некоторые — только частично. Есть и такие, которые, невзирая на блокировку, продолжают начислять все комиссии. Поэтому блокировка карты может стать неким временным решением до возможности пойти в отделение и закрыть ее совсем, но только при условии, что при этом не придется тратить на нее деньги.