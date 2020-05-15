Учет канцтоваров: справочник бухгалтера-бюджетника

Как отразить в бухгалтерском учете расходы на приобретение канцелярских принадлежностей? На какие КВР и коды КОСГУ они относятся? Как учитываются указанные объекты: в составе основных средств или материальных запасов? Ответы на эти вопросы — в статье.
Основные средства или материалы?
Отнесение материальных ценностей к соответствующей группе нефинансовых активов (основные средства или материальные запасы) входит в компетенцию образовательного учреждения, которое самостоятельно принимает решение исходя из установленных в учетной политике способов ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, функциональной и экономической направленности производимых расходов, принимая во внимание положения инструкций №157н[1], 162н[2], 174н[3], 183н[4], СГС "Основные средства"[5] и СГС "Запасы«[6].
Главным критерием в данном случае будет срок полезного использования. Если он превышает 12 месяцев, то канцелярские принадлежности включаются в состав основных средств, если нет — в состав материальных запасов.
Особенности учета канцтоваров
Учет в составе основных средств
Канцтовары, отнесенные к основным средствам (калькуляторы, дыроколы, брошюровщики, переплетчики бумаги, ножницы, лотки для бумаги, подставки для канцелярских мелочей и другие аналогичные принадлежности, которые используются более года), учитываются на счете 0 101 06 000 «Инвентарь производственный и хозяйственный» (п. 53 Инструкции №157н).
Формирование первоначальной стоимости канцтоваров осуществляется на счете 0 106 01 000 «Вложения в основные средства» (п. 130 Инструкции №157н).
Расходы на их приобретение отражаются по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в увязке со статьей 310 «Увеличение стоимости основных средств» КОСГУ (п. 48.2.4.4 Порядка №85н[7], 11.1 Порядка №209н[8]).
Канцтовары, стоимость которых не превышает 10 000 руб., при выдаче их в эксплуатацию списываются с балансового учета и отражаются на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации» (п. 39 СГС «Основные средства», п. 50, 373 Инструкции №157н). Принятие таких объектов к забалансовому учету осуществляется на основании ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) либо накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102) одним из следующих способов:
— в условной оценке «один объект — один рубль»;
— по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта, если такой способ оценки предусмотрели в учетной политике.
На канцтовары стоимостью от 10 000 до 100 000 руб. начисляется амортизация в размере 100 % балансовой стоимости при выдаче их в эксплуатацию (п. 39 СГС «Основные средства», п. 92 Инструкции №157н). Внутреннее перемещение этих объектов в учреждении оформляется требованием-накладной (ф. 0315006).
Выбытие канцтоваров как с балансового, так и с забалансового учета производится на основании акта приема-передачи объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) либо акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104).
За счет субсидии на выполнение государственного задания образовательное учреждение (является автономным) приобрело у сторонней организации брошюровщик на сумму 8 000 руб. Оплата товара произведена с лицевого счета, открытого учреждению в ОФК. Комиссией по поступлению и выбытию активов принято решение учитывать брошюровщик в составе основных средств (код 330.28.99.11 ОКОФ). Он используется в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС.
Согласно Инструкции №183н в бухгалтерском учете данные операции отразятся следующим образом:
Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Отражены вложения в объект основных средств — брошюровщик
4 106 31 310
4 302 31 734
8 000
Погашена задолженность перед сторонней организацией
4 302 31 834
4 201 11 610
Забалансовый счет 18
8 000
Принят к учету брошюровщик
4 101 36 310
4 106 31 310
8 000
Выдан брошюровщик в эксплуатацию
4 109 80 271*
4 101 36 410
8 000
Отражено увеличение забалансового счета
Забалансовый счет 21
1
* Предусмотрен учетной политикой учреждения.
Учет в составе материалов
Канцтовары, отнесенные к материальным запасам (бумага, ручки, карандаши, стержни, папки, скрепки и иные материалы, которые используются 12 месяцев и меньше), учитываются на счете 0 105 06 000 «Прочие материальные запасы» (п. 118 Инструкции №157н).
Для учета вложений в объеме фактических затрат учреждения в материальные ценности (канцтовары) при их приобретении используется счет 0 106 04 000 «Вложения в материальные запасы» (п. 133 Инструкции №157н).
Расходы на их покупку отражаются по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в увязке с подстатьей 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» КОСГУ (п. 48.2.4.4 Порядка №85н, п. 11.4.6 Порядка №209н).
В зависимости от порядка приобретения и (или) использования канцтовары можно учитывать (п. 8 СГС «Запасы», Письмо Минфина РФ от 01.08.2019 №02-07-07/58075):
— в номенклатурных (реестровых) единицах;
— партиями, однородными (реестровыми) группами запасов.
Номенклатурную единицу целесообразно применять в случае необходимости ведения раздельного аналитического учета однородных материальных запасов, выпущенных разными производителями, имеющих разные артикулы, торговые марки, размеры, сорт.
Учетпартиями ведется при массовых продажах. К уникальным товарам данная единица учета не применяется.
Однородная группа материальных запасов позволяет оптимизировать учетные процедуры, уменьшить затраты, связанные с ведением учета. Например, бумагу для офисной техники разных торговых марок при совпадении количества листов в пачках и формата можно учитывать по однородной группе «Бумага для офисной техники формата A4».
Выбранный способ учета канцтоваров следует закрепить в учетной политике учреждения.
Аналитический учет канцтоваров ведется по группам (видам), наименованиям, сортам и количеству в разрезе материально ответственных лиц и (или) мест хранения в карточках количественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041) (п. 119 Инструкции №157н).
В целях перемещения канцелярских товаров внутри учреждения оформляется требование-накладная (ф. 0504204).
Списание канцтоваров с балансового учета при выдаче в эксплуатацию осуществляется по фактической стоимости каждой единицы или по средней фактической стоимости на основании ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) или акта о списании материальных запасов (ф. 0504230). Способ списания закрепляется в учетной политике учреждения.
Казенное дошкольное образовательное учреждение приобрело через подотчетное лицо канцтовары (бумагу, папки-скоросшиватели, ручки, блокноты). Подотчетные средства в размере 5 000 руб. были зачислены на банковскую карту учреждения, выданную работнику. Работник снял с карты наличные деньги через банкомат и приобрел канцтовары на сумму 4 950 руб. Неиспользованные денежные средства в сумме 50 руб. внесены работником на карту через банкомат и в этот же операционный день зачислены на лицевой счет учреждения. На основании авансового отчета канцтовары были приняты к учету, а потом выданы в пользование сотрудникам учреждения.
В соответствии с Инструкцией №162н в бюджетном учете отразятся следующие записи:
Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Перечислена на банковскую карту учреждения подотчетная сумма на покупку канцтоваров
1 210 03 561
Забалансовый счет 17
1 304 05 346
5 000
Получена работником подотчетная сумма через банкомат
1 208 34 567
1 210 03 661
Забалансовый счет 18
5 000
Приняты к учету канцтовары на основании авансового отчета
1 105 36 346
1 208 34 667
4 950
Внесен неиспользованный остаток подотчетной суммы на банковскую карту
1 201 23 510
Забалансовый счет 17
1 208 34 667
50
Зачислены неиспользованные денежные средства на лицевой счет учреждения
1 304 05 346
1 201 23 610
Забалансовый счет 18
50
Списаны на расходы выданные канцтовары
1 401 20 272
1 105 36 446
4 950
* * *
Отнесение канцтоваров к соответствующей группе нефинансовых активов (основные средства или материальные запасы) входит в компетенцию образовательного учреждения, которое принимает решение по данному вопросу в соответствии с положениями действующих нормативных правовых актов по ведению учета и несет ответственность за правильность принятого им решения.
Канцелярские принадлежности, которые планируется использовать в деятельности учреждения более года, учитываются в составе основных средств на счете 0 101 06000, расходы на их приобретение отражаются по КВР 244 и статье 310 КОСГУ. Принадлежности со сроком использования менее года — в составе материальных запасов на счете 0 105 06 000 с отнесением расходов на их приобретение на КВР 244 и подстатью 346 КОСГУ.
[1] Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н.
[2] Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утв. Приказом Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н.
[3]Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н.
[4]Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н.
[5] Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утв. Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 № 257н.
[6] Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Запасы», утв. Приказом Минфина РФ от 07.12.2018 № 256н.
[7] Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ,
утв. Приказом Минфина РФ от 06.06.2019 № 85н.
[8] Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, утв. Приказом Минфина РФ от 29.11.2017 № 209н.