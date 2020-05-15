Учет канцтоваров: справочник бухгалтера-бюджетника

Как отразить в бухгалтерском учете расходы на приобретение канцелярских принадлежностей? На какие КВР и коды КОСГУ они относятся? Как учитываются указанные объекты: в составе основных средств или материальных запасов? Ответы на эти вопросы — в статье.

Основные средства или материалы?

Отнесение материальных ценностей к соответствующей группе нефинансовых активов (основные средства или материальные запасы) входит в компетенцию образовательного учреждения, которое самостоятельно принимает решение исходя из установленных в учетной политике способов ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, функциональной и экономической направленности производимых расходов, принимая во внимание положения инструкций №157н[1], 162н[2], 174н[3], 183н[4], СГС "Основные средства"[5] и СГС "Запасы«[6].

Главным критерием в данном случае будет срок полезного использования. Если он превышает 12 месяцев, то канцелярские принадлежности включаются в состав основных средств, если нет — в состав материальных запасов.

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Особенности учета канцтоваров

Учет в составе основных средств

Канцтовары, отнесенные к основным средствам (калькуляторы, дыроколы, брошюровщики, переплетчики бумаги, ножницы, лотки для бумаги, подставки для канцелярских мелочей и другие аналогичные принадлежности, которые используются более года), учитываются на счете 0 101 06 000 «Инвентарь производственный и хозяйственный» (п. 53 Инструкции №157н).

Формирование первоначальной стоимости канцтоваров осуществляется на счете 0 106 01 000 «Вложения в основные средства» (п. 130 Инструкции №157н).

Расходы на их приобретение отражаются по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в увязке со статьей 310 «Увеличение стоимости основных средств» КОСГУ (п. 48.2.4.4 Порядка №85н[7], 11.1 Порядка №209н[8]).

Канцтовары, стоимость которых не превышает 10 000 руб., при выдаче их в эксплуатацию списываются с балансового учета и отражаются на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации» (п. 39 СГС «Основные средства», п. 50, 373 Инструкции №157н). Принятие таких объектов к забалансовому учету осуществляется на основании ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) либо накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102) одним из следующих способов:

— в условной оценке «один объект — один рубль»;

— по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта, если такой способ оценки предусмотрели в учетной политике.

На канцтовары стоимостью от 10 000 до 100 000 руб. начисляется амортизация в размере 100 % балансовой стоимости при выдаче их в эксплуатацию (п. 39 СГС «Основные средства», п. 92 Инструкции №157н). Внутреннее перемещение этих объектов в учреждении оформляется требованием-накладной (ф. 0315006).

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Выбытие канцтоваров как с балансового, так и с забалансового учета производится на основании акта приема-передачи объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) либо акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104).

За счет субсидии на выполнение государственного задания образовательное учреждение (является автономным) приобрело у сторонней организации брошюровщик на сумму 8 000 руб. Оплата товара произведена с лицевого счета, открытого учреждению в ОФК. Комиссией по поступлению и выбытию активов принято решение учитывать брошюровщик в составе основных средств (код 330.28.99.11 ОКОФ). Он используется в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС.

Согласно Инструкции №183н в бухгалтерском учете данные операции отразятся следующим образом:

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. Отражены вложения в объект основных средств — брошюровщик 4 106 31 310 4 302 31 734 8 000 Погашена задолженность перед сторонней организацией 4 302 31 834 4 201 11 610 Забалансовый счет 18 8 000 Принят к учету брошюровщик 4 101 36 310 4 106 31 310 8 000 Выдан брошюровщик в эксплуатацию 4 109 80 271* 4 101 36 410 8 000 Отражено увеличение забалансового счета Забалансовый счет 21 1

* Предусмотрен учетной политикой учреждения.

Учет в составе материалов

Канцтовары, отнесенные к материальным запасам (бумага, ручки, карандаши, стержни, папки, скрепки и иные материалы, которые используются 12 месяцев и меньше), учитываются на счете 0 105 06 000 «Прочие материальные запасы» (п. 118 Инструкции №157н).

Для учета вложений в объеме фактических затрат учреждения в материальные ценности (канцтовары) при их приобретении используется счет 0 106 04 000 «Вложения в материальные запасы» (п. 133 Инструкции №157н).

Расходы на их покупку отражаются по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в увязке с подстатьей 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» КОСГУ (п. 48.2.4.4 Порядка №85н, п. 11.4.6 Порядка №209н).

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В зависимости от порядка приобретения и (или) использования канцтовары можно учитывать (п. 8 СГС «Запасы», Письмо Минфина РФ от 01.08.2019 №02-07-07/58075):

— в номенклатурных (реестровых) единицах;

— партиями, однородными (реестровыми) группами запасов.

Номенклатурную единицу целесообразно применять в случае необходимости ведения раздельного аналитического учета однородных материальных запасов, выпущенных разными производителями, имеющих разные артикулы, торговые марки, размеры, сорт.

Учетпартиями ведется при массовых продажах. К уникальным товарам данная единица учета не применяется.

Однородная группа материальных запасов позволяет оптимизировать учетные процедуры, уменьшить затраты, связанные с ведением учета. Например, бумагу для офисной техники разных торговых марок при совпадении количества листов в пачках и формата можно учитывать по однородной группе «Бумага для офисной техники формата A4».

Выбранный способ учета канцтоваров следует закрепить в учетной политике учреждения.

Аналитический учет канцтоваров ведется по группам (видам), наименованиям, сортам и количеству в разрезе материально ответственных лиц и (или) мест хранения в карточках количественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041) (п. 119 Инструкции №157н).

В целях перемещения канцелярских товаров внутри учреждения оформляется требование-накладная (ф. 0504204).

Списание канцтоваров с балансового учета при выдаче в эксплуатацию осуществляется по фактической стоимости каждой единицы или по средней фактической стоимости на основании ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) или акта о списании материальных запасов (ф. 0504230). Способ списания закрепляется в учетной политике учреждения.

Казенное дошкольное образовательное учреждение приобрело через подотчетное лицо канцтовары (бумагу, папки-скоросшиватели, ручки, блокноты). Подотчетные средства в размере 5 000 руб. были зачислены на банковскую карту учреждения, выданную работнику. Работник снял с карты наличные деньги через банкомат и приобрел канцтовары на сумму 4 950 руб. Неиспользованные денежные средства в сумме 50 руб. внесены работником на карту через банкомат и в этот же операционный день зачислены на лицевой счет учреждения. На основании авансового отчета канцтовары были приняты к учету, а потом выданы в пользование сотрудникам учреждения.

В соответствии с Инструкцией №162н в бюджетном учете отразятся следующие записи:

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. Перечислена на банковскую карту учреждения подотчетная сумма на покупку канцтоваров 1 210 03 561 Забалансовый счет 17 1 304 05 346 5 000 Получена работником подотчетная сумма через банкомат 1 208 34 567 1 210 03 661 Забалансовый счет 18 5 000 Приняты к учету канцтовары на основании авансового отчета 1 105 36 346 1 208 34 667 4 950 Внесен неиспользованный остаток подотчетной суммы на банковскую карту 1 201 23 510 Забалансовый счет 17 1 208 34 667 50 Зачислены неиспользованные денежные средства на лицевой счет учреждения 1 304 05 346 1 201 23 610 Забалансовый счет 18 50 Списаны на расходы выданные канцтовары 1 401 20 272 1 105 36 446 4 950

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Отнесение канцтоваров к соответствующей группе нефинансовых активов (основные средства или материальные запасы) входит в компетенцию образовательного учреждения, которое принимает решение по данному вопросу в соответствии с положениями действующих нормативных правовых актов по ведению учета и несет ответственность за правильность принятого им решения.

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Канцелярские принадлежности, которые планируется использовать в деятельности учреждения более года, учитываются в составе основных средств на счете 0 101 06000, расходы на их приобретение отражаются по КВР 244 и статье 310 КОСГУ. Принадлежности со сроком использования менее года — в составе материальных запасов на счете 0 105 06 000 с отнесением расходов на их приобретение на КВР 244 и подстатью 346 КОСГУ.