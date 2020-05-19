Правила финансовой гигиены: как использовать деньги во время пандемии

Наличные могут стать источником различных заболеваний, особенно опасны ветхие купюры. Пластиковые карты и терминалы тоже не стерильны. Эксперты NBJ: Арсений Поярков, президент аналитического агентства БизнесДром, вице-президент по аналитике и аудиту Национальной Ассоциации Цифровой Экономики (НАЦЭ) и Павел Самиев, заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром», председатель комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по финансовым рынкам объясняют несложные правила личной гигиены во время пандемии. Как пользоваться наличностью, картами и платежными сервисами, чтобы снизить риск заражения.

Наличные — это хорошая среда для размножения микроорганизмов, и это не новость. На банкнотах можно встретить золотистый стафилококк, сальмонеллу, менингококки, туберкулезную палочку. Коронавирус, который способен жить на бумажных и пластиковых поверхностях, по разным оценкам, от 30 минут до 7 дней, лишь пополнил этот список.

Надо отметить, чтобы деньги не становились для людей источником заражения опасными болезнями, в России приняты определенные меры.

Так, целлюлозный материал, использующийся при изготовлении купюр, добавляют специальные добавки, обладающие антисептическими свойствами. Наличные деньги держат «в изоляции» 14 суток, прежде чем они снова поступят в обращение. Распространение коронавируса стало толчком для введения новых рекомендаций и правил.

Банк России рекомендовал финансовым организациям ограничить выдачу наличных через банкоматы с функцией «кеш-ресайклинга», то есть с возможностью и положить, и снять деньги в одном устройстве. Когда один человек кладет деньги в терминал, а второй — их же получает без какой-либо обработки, риск заражения в разы увеличивается. Банкам рекомендовано помещать деньги «на карантин» на 3-4 дня перед выдачей из устройства такого типа, либо вообще «развести» людские потоки так, чтобы один терминал деньги только выдавал, а второй — только принимал банкноты. Плюс — проводить регулярную обработку терминалов антисептическими растворами.

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Такое впечатление, что россияне услышали только «ограничение выдачи наличных» и... поспешили снять деньги со счетов. По итогам марта зафиксирован рост наличных в обращении 700 млрд рублей. Возможно, так проявилась тревога людей перед лицом кризисных явлений в экономике. Но в условиях самоизоляции, когда большинство товаров и услуг доступны исключительно с оплатой онлайн или картой через переносной, мобильный терминал, «затариваться» наличными — не логично.

В любом случае, самое время вспомнить правила гигиены при использовании наличных денег. Они не сложные: каждый раз после того, как наличные деньги побывали в руках, необходимо вымыть руки с мылом и обработать дезинфицирующим раствором. Только после этого можно дотрагиваться до лица, касаться других людей, гладить кота, брать в руки смартфон и так далее.

Но самый главный совет — сократить расчеты наличными, перейти по максимуму на безналичную, бесконтактную оплату. Пользоваться интернет-банком, мобильным приложением, онлайн-переводами.

Что касается пластиковых карт, они менее опасны, так как посторонние люди к ним не прикасаются. Но все равно пластик не стерилен, ведь карту приходится прикладывать к терминалу, при этом нужно набирать пин-код на клавиатуре, к которой прикасалось множество людей. Конечно, не стоит тереть карту спиртом после каждой покупки, так недолго ее испортить. Совет все тот же — тщательно обрабатывать руки после каждой транзакции, несмотря на то, что риски в случае с расчетами налом меньше.

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Можно посоветовать увеличить лимит расчетов без использования пин-кода. В обычной жизни предосторожность с установкой лимита оправдана. Шопинг в супермаркете предполагает, что вокруг много людей, при потере карты кто-то может ею воспользоваться, и без пин-кода тут же купить дорогостоящую вещь, потратив все средства с карты. Еще до того, как владелец ее заблокирует. Но сегодня, когда большинство товаров курьеры доставляют на дом, а ходить за покупками можно только в ближайший продуктовый магазин и аптеку, вряд ли эта функция необходима. Уменьшить или отменить лимит — и гораздо реже придется набирать пин-код на терминале.

Для тех, кто привык рассчитываться смартфоном, используя функцию Apple Pay, Google Pay и т.п., прикладывая к терминалу устройство, совет — еще больше цифровизироваться и перейти на переводы с помощью мобильных приложений.

Совет касается не только покупок в магазинах, но и пользования различными сервисами.

Страховые, инвестиционные компании сегодня также предлагают использовать онлайн-каналы продаж. Важно также взять под опеку старшее поколение, нынешняя эпидемия для них — серьезное испытание. И не только потому, что коронавирус опаснее для людей в возрасте, но и причине ухода многих привычных вещей из офлайна в онлайн. Сегодня элементарные навыки дистанционных платежей, заказов услуг, общения в мессенджерах и так далее — не роскошь, а средство для выживания.

Для многих наших мам и пап, дедушек и бабушек это новый мир, приходится в нем осваиваться, это трудная задача. Более молодые родственники должны позаботиться о пожилых близких. Возможно, обучить их каким-то простым действиям в интернете: заказать лекарство в онлайн-аптеке, вызвать врача через дистанционный сервис, созвониться с родными по скайпу. И конечно, объяснить, насколько более удобно и гигиенично использование оналайн-платежей и переводов, по сравнению с наличными расчетами.