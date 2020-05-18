Как выбрать подходящий способ ликвидации предприятия

Эпидемия рано или поздно пройдет. Часть бизнеса вряд ли сможет оправиться от потерь, понесенных во время вынужденного простоя. Поэтому, уже сейчас стоит задуматься о выборе способа ликвидации компании.

Добровольная ликвидация

Компаниям на УСН, где нет долгов перед контрагентами и госорганами, есть возможность получить в ПФР и ИФНС справки об отсутствии задолженности, и сдавалась отчетность (если нет — в принципе, ее всегда можно досдать), — рекомендована добровольная ликвидация. Такая процедура подходит потому что крайне мал риск открытия выездной проверки для таких компаний: по практике ИФНС практически никогда не проверяет компании на УСН.

Срок такой ликвидации обычно составляет от 5 до 7 месяцев, средняя стоимость по рынку около 30 000 рублей. Процедура возможна и с отметкой о недостоверности юридического адреса ( его можно поменять).

Банкротство

Компаниям, имеющим долговые обязательства, либо риски открытия выездной налоговой проверки (далее — ВНП) в связи с наличием разрывов, уплаченными не в полном объеме налогами и тд., либо уже открытой ВНП, подходит процедура банкротства.

📌 Реклама Отключить

ИФНС крайне редко открывают ВНП в отношении предприятий, где уже введена процедура банкротства потому что это негативно влияет на показатели статистики

Если ВНП уже начата — банкротство приостанавливает все проверки предприятия.

В случае же если компания имеет крупные долги перед контрагентами (тут может быть и арендодатель), сотрудниками, в том числе на основании уже имеющихся решений суда, — банкротство является единственным легальным способом закрытия компании в случае, если у такой компании нет возможности полностью или частично погасить эти долги, а профессионализм арбитражного управляющего поможет учредителю и директору решить проблему с возможной «субсидиаркой» и снизить риски привлечения к уголовной ответственности.

Такая процедура длится в среднем от 11 месяцев до нескольких лет, и стоимость начинается в среднем от 700 000 рублей.

📌 Реклама Отключить

Альтернативная ликвидация

Также следует рассказать про довольно популярные на рынке варианты альтернативной ликвидации компании в тч через продажу нерезидентам либо офшору. Такой способ используют, когда кто-то из состава руководства или учредителей попадает на госслужбу, и период времени, в течение которого компания должна быть переоформлена в ЕГРЮЛ, не должен превышать одного-двух месяцев.

Либо, когда задолженность невелика, и кредиторы неактивны в ее истребовании. Тут следует обратить внимание на тот факт, что переоформление компании не освобождает бывшего директора и учредителей от обязательств, возникших в период, пока компания еще была оформлена на них, и при неблагоприятном развитии событий, наступление этих обязательств может наступить даже после переоформления компании.