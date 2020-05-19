Соглашение о рассрочке арендной платы: образец

Одно из направлений поддержки арендаторов в сложной ситуации, связанной с распространением COVID-19, — возможность переноса сроков расчетов по договорам аренды имущества. Расскажем, как заключить дополнительное соглашение с арендодателями и приведем его образец.
Кому предоставляется отсрочка по арендным платежам
Условия отсрочки платежей по договорам аренды устанавливаются:
- Распоряжением Правительства от 19.03.2020 № 670-р;
- Постановлением Правительства от 03.04.2020 № 439;
- Законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ.
В нормативных актах употребляется термин «отсрочка», означающий перенос платежа на более поздний срок. Однако в отношении региональной, муниципальной и частной собственности фактически предоставляется рассрочка, т. к. сумма задолженности по аренде не только переносится, но и погашается в несколько этапов равными платежами.
Аналогично различаются термины в п. 1 ст. 64 НК РФ:
- отсрочка — изменение срока уплаты с единовременным погашением задолженности;
- рассрочка — изменение срока с поэтапным погашением задолженности.
Арендодатели не вправе отказать в изменении сроков уплаты аренды:
Арендаторы, не входящие в данные категории, рассчитывать на гарантированное изменения порядка расчетов не могут.
Как получить рассрочку (отсрочку) по аренде
Отсрочка (рассрочка) по платежам не носит безусловный характер: для ее получения требуется письменное обращение к арендодателю с изложением обстоятельств, приведших к финансовым трудностям:
- распространение новой коронавирусной инфекции;
- введение режима повышенной готовности в регионах;
- объявление Президентом периода с 30 марта по 11 мая 2020 года нерабочим при сохранении средней заработной платы.
Арендные платежи:
- по федеральному имуществу подлежат отсрочке до 31.12.2021;
- по региональному, местному или частному имуществу подлежат рассрочке, т. е. уплачиваются равными частями (но не более половины месячного платежа) каждый месяц с 01.01.2021 до 01.01.2023.
Арендодателей обязали заключать дополнительные соглашения с арендаторами-субъектами МСП и занятыми в наиболее пострадавших отраслях, обратившимися с просьбой об изменении сроков платежей:
По федеральной собственности
С субъектами МСП — в течение 7 рабочих дней
С момента обращения
С субъектами МСП, оказывающими поддержку малому и среднему бизнесу в рамках Постановления Правительства от 21.08.2010 № 645, — в течение 3 рабочих дней
По региональной, муниципальной или частной собственности
В течение 30 дней
Образец соглашения о рассрочке арендной платы
Текстом допсоглашения к договору аренды имущества о предоставлении отсрочки (рассрочки) предусматриваются:
- причины, по которым вводятся новые условия оплаты;
- льготный период, арендная плата за который уплачивается с отсрочкой;
- новые сроки и порядок расчетов по аренде за льготный период с учетом положений Распоряжения № 670-р и Постановления № 439 (если соглашение достигнуто между арендодателем и арендатором, не относящимся к льготным категориям, данные нормативные акты не учитываются).
Соглашение о рассрочке арендных платежей может выглядеть так:
В нашем примере фактически ООО «Ваш бизнес» предоставляет ООО «Тренд» рассрочку. Но в дополнительном соглашении рекомендуем ссылаться на отсрочку по аналогии с нормативными актами.
Подводим итоги
- Отсрочка (рассрочка) арендной платы доступна для субъектов МСП и занятых в наиболее пострадавших отраслях деятельности. Таким арендаторам нельзя отказать при их обращении за отсрочкой платежей.
- Изменение сроков уплаты аренды для других категорий арендаторов допускается при достижении согласия с арендодателем.
- Предоставление отсрочки арендных платежей оформляется дополнительным соглашением к договору аренды имущества.