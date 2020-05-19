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Соглашение о рассрочке арендной платы: образец

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру
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Одно из направлений поддержки арендаторов в сложной ситуации, связанной с распространением COVID-19, — возможность переноса сроков расчетов по договорам аренды имущества. Расскажем, как заключить дополнительное соглашение с арендодателями и приведем его образец.

Кому предоставляется отсрочка по арендным платежам

Условия отсрочки платежей по договорам аренды устанавливаются:

  • Распоряжением Правительства от 19.03.2020 № 670-р;
  • Постановлением Правительства от 03.04.2020 № 439;
  • Законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ.

В нормативных актах употребляется термин «отсрочка», означающий перенос платежа на более поздний срок. Однако в отношении региональной, муниципальной и частной собственности фактически предоставляется рассрочка, т. к. сумма задолженности по аренде не только переносится, но и погашается в несколько этапов равными платежами.

Аналогично различаются термины в п. 1 ст. 64 НК РФ:

  • отсрочка — изменение срока уплаты с единовременным погашением задолженности;
  • рассрочка — изменение срока с поэтапным погашением задолженности.

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Арендодатели не вправе отказать в изменении сроков уплаты аренды:

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Арендаторы, не входящие в данные категории, рассчитывать на гарантированное изменения порядка расчетов не могут.

Как получить рассрочку (отсрочку) по аренде

Отсрочка (рассрочка) по платежам не носит безусловный характер: для ее получения требуется письменное обращение к арендодателю с изложением обстоятельств, приведших к финансовым трудностям:

  • распространение новой коронавирусной инфекции;
  • введение режима повышенной готовности в регионах;
  • объявление Президентом периода с 30 марта по 11 мая 2020 года нерабочим при сохранении средней заработной платы.

Арендные платежи:

  • по федеральному имуществу подлежат отсрочке до 31.12.2021;
  • по региональному, местному или частному имуществу подлежат рассрочке, т. е. уплачиваются равными частями (но не более половины месячного платежа) каждый месяц с 01.01.2021 до 01.01.2023.

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Подробные условия приводятся в Распоряжении № 670-р, Законе № 98-ФЗ и Постановлении № 439.

Арендодателей обязали заключать дополнительные соглашения с арендаторами-субъектами МСП и занятыми в наиболее пострадавших отраслях, обратившимися с просьбой об изменении сроков платежей:

По федеральной собственности

С субъектами МСП — в течение 7 рабочих дней

 

 

С момента обращения

С субъектами МСП, оказывающими поддержку малому и среднему бизнесу в рамках Постановления Правительства от 21.08.2010 № 645, — в течение 3 рабочих дней

По региональной, муниципальной или частной собственности

В течение 30 дней

Образец соглашения о рассрочке арендной платы

Текстом допсоглашения к договору аренды имущества о предоставлении отсрочки (рассрочки) предусматриваются:

  • причины, по которым вводятся новые условия оплаты;
  • льготный период, арендная плата за который уплачивается с отсрочкой;
  • новые сроки и порядок расчетов по аренде за льготный период с учетом положений Распоряжения № 670-р и Постановления № 439 (если соглашение достигнуто между арендодателем и арендатором, не относящимся к льготным категориям, данные нормативные акты не учитываются).

Соглашение о рассрочке арендных платежей может выглядеть так:

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В нашем примере фактически ООО «Ваш бизнес» предоставляет ООО «Тренд» рассрочку. Но в дополнительном соглашении рекомендуем ссылаться на отсрочку по аналогии с нормативными актами.

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Образец соглашения о рассрочке арендной платы

Подводим итоги

  • Отсрочка (рассрочка) арендной платы доступна для субъектов МСП и занятых в наиболее пострадавших отраслях деятельности. Таким арендаторам нельзя отказать при их обращении за отсрочкой платежей.
  • Изменение сроков уплаты аренды для других категорий арендаторов допускается при достижении согласия с арендодателем.
  • Предоставление отсрочки арендных платежей оформляется дополнительным соглашением к договору аренды имущества.

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