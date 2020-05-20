Эмиссия ценных бумаг: Банк России упростил процедуру

21 апреля 2020 года Минюст зарегистрировал Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг». Положением утверждены новые стандарты эмиссии ценных бумаг. Оно вступило в силу 11 мая 2020 года.

Зачем обновили стандарты эмиссии ценных бумаг?

Обновление потребовалось в связи с тем, что с начала 2020 года начали действовать изменения, упростившие процедуру эмиссии ценных бумаг. Эти изменения внесены Федеральным законом от 27.12.2018 № 514-ФЗ. К примеру, с января этого года ушли в прошлое сертификаты, которые удостоверяли права владельцев на эмиссионные ценные бумаги документарной формы выпуска. Теперь по общему правилу регистрировать выпуск акций, которые должны размещаться при учреждении АО, можно через регистратора. Кроме того, документы для регистрации выпуска (допвыпуска) эмиссионных ценных бумаг можно подать в электронной форме.

📌 Реклама Отключить

В чём суть Положения ЦБ РФ?

В целом упрощена эмиссия и введена электронная регистрация выпусков ценных бумаг. По новым правилам из эмиссионных документов исключается избыточная и дублирующая информация. Также сокращён перечень документов, требующих утверждения органами управления эмитента. Теперь допускается составление и раскрытие эмитентом проспекта ценных бумаг без регистрации, а также разрешается подписывать эмиссионные документы не только первым лицом компании-эмитента. Кроме того, компания может представить в Банк России эмиссионные документы в электронном виде и получить электронную отметку об их регистрации.

Когда можно будет не регистрировать проспект ценных бумаг?

По новым правилам эмитент сможет представить в ЦБ РФ или биржу уведомление о составлении проспекта ценных бумаг (без его регистрации), если на дату подачи уведомления будет одновременно соблюдён ряд условий, в частности:

— эмитент создан не менее трёх лет назад;

— в отношении него не введена процедура банкротства;

— ценные бумаги, в отношении которых составлен проспект, не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, или облигациями субординированного облигационного займа;

— ЦБ РФ не направлял эмитенту в течение трёх последних завершённых отчётных лет предписание устранить нарушения, связанные, в частности, с порядком или сроком раскрытия информации из проспекта ценных бумаг.

📌 Реклама Отключить

Что нового для регистрирующих организаций?

Для регистраторов, бирж и центральных депозитариев теперь действует правило о сроках извещения ЦБ РФ о совершении ими регистрационных действий или получении уведомлений. Извещать нужно будет не позднее следующего рабочего дня с даты совершения соответствующих действий, поступления уведомлений.

Важно будет соблюдать и правила хранения документов, связанных с регистрацией выпусков (допвыпусков) ценных бумаг. Регистратору потребуется хранить, в частности, документы по каждому зарегистрированному им выпуску (допвыпуску) акций. Предусмотрены и другие правила хранения документов.

Что ещё изменилось в работе с эмиссионными документами?

Изменений много, отметим некоторые из них.

ЦБ РФ установил, как в зависимости от способа размещения, например, акций составлять документ, содержащий условия этой процедуры.

Для предварительного рассмотрения документов, необходимых для госрегистрации выпуска (допвыпуска) ценных бумаг, эмитенту нужно будет их подать в ЦБ РФ в одном экземпляре. Исключений из этого правила нет.

В новых стандартах не фигурирует такой документ, как анкета эмитента. По прежним стандартам её нужно представлять, в частности, для госрегистрации выпуска (допвыпуска) ценных бумаг. Для этой же процедуры больше не потребуется подавать, например, копию документа, подтверждающего госрегистрацию эмитента.

📌 Реклама Отключить

Впервые установлены правила для эмитентов, планирующих выпускать «зеленые», социальные и инфраструктурные облигации.

А если документы представлены эмитентом до 11 мая?

Банк России обращает внимание, что если эмитент представил документы до вступления в силу новых стандартов, они будут рассмотрены в соответствии с прежними требованиями и компаниям не придется переделывать документы и подавать их заново. Также отмечено, что новые стандарты не применяются к эмиссии ценных бумаг, выпуски которых зарегистрированы до 1 января 2020 года.