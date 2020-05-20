Клерк.Ру

Грязная конкуренция аутсорсеров. Тема недели на форуме «Клерка»

Тема субсидий малому бизнесу по-прежнему волнует форум «Клерка».

Однако не одним коронавирусом озабочены бухгалтеры. Многих волнует тема грязной конкуренции со стороны аутсорсинга. В последнее время в их рекламе постоянно говорится о том, что штатные бухгалтеры работают плохо.

Но самая неожиданная тема недели вообще не про бухгалтерию Я хочу сделать забег и с призом 10 тыс руб за первое место. У человека есть деньги и он хочет их потратить таким странным образом.

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Ну, и конечно, традиционные коронавирусные вопросы:

Эти темы остались, увы, без ответа. Помогите коллегам найти решение:

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