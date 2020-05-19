Учет в бюджетном учреждении: утилизация мебели

Учреждение списывает компьютерный стол, который пришел в негодность. Надо ли его утилизировать?

Правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья содержатся в Федеральном законе от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее — Федеральный закон № 89-ФЗ). Этим законом установлено, что отходы производства и потребления (далее — отходы) — вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ.

Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду делятся в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на пять классов опасности (ст. 4.1 Федерального закона №89-ФЗ):

— I класс — чрезвычайно опасные отходы; — II класс — высокоопасные отходы; — II класс — умеренно опасные отходы; — IV класс — малоопасные отходы; — V класс — практически неопасные отходы.

Юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы I — V классов опасности, обязаны осуществить отнесение соответствующих отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. Подтверждение отнесения отходов I — V классов опасности к конкретному классу опасности осуществляется уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (ст. 14 Федерального закона №89-ФЗ).

Юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, осуществляют обращение с данными отходами самостоятельно при наличии в собственности или на ином законном основании объектов обезвреживания и (или) размещения отходов I и II классов опасности. В иных случаях они передают данные отходы федеральному оператору в соответствии с договорами на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности.