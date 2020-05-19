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Учет в бюджетном учреждении: утилизация мебели

Учреждение списывает компьютерный стол, который пришел в негодность. Надо ли его утилизировать?

Правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья содержатся в Федеральном законе от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее — Федеральный закон № 89-ФЗ). Этим законом установлено, что отходы производства и потребления (далее — отходы) — вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ.

Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду делятся в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на пять классов опасности (ст. 4.1 Федерального закона №89-ФЗ):

— I класс — чрезвычайно опасные отходы;

— II класс — высокоопасные отходы;

— II класс — умеренно опасные отходы;

— IV класс — малоопасные отходы;

— V класс — практически неопасные отходы.

Юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы I — V классов опасности, обязаны осуществить отнесение соответствующих отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. Подтверждение отнесения отходов I — V классов опасности к конкретному классу опасности осуществляется уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (ст. 14 Федерального закона №89-ФЗ).

Юридические лица, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, осуществляют обращение с данными отходами самостоятельно при наличии в собственности или на ином законном основании объектов обезвреживания и (или) размещения отходов I и II классов опасности. В иных случаях они передают данные отходы федеральному оператору в соответствии с договорами на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности.

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Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 утвержден Федеральный классификационный каталог отходов. В блоке 4 указаны следующие виды отходов:

4 90 000 00 00 0

ПРОЧИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ

4 92 111 11 72 4

отходы мебели деревянной офисной

4 92 111 21 72 5

отходы мебели деревянной офисной (содержание недревесных материалов не более 10%)

4 92 111 81 52 4

отходы мебели из разнородных материалов

В Письме Росприроднадзора от 03.09.2014 №ВК-03-04-36/13543 даны разъяснения по содержанию структуры кода отхода. В частности, в нем сказано, что код каждого вида отходов имеет 11-значную структуру. Первые 8 знаков кода используются для кодирования происхождения вида отходов и их состава. Для кодирования агрегатного состояния и физической формы вида отходов используются 9-й и 10-й знаки кода; 11-й знак кода — для кодирования класса опасности вида отходов в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду. Из приведенных выше кодов следует, что отходы мебели:

— деревянной офисной (код 4 92 111 11 72 4) относятся к IV классу опасности — малоопасные отходы;

— деревянной офисной (содержание недревесных материалов не более 10%) (код 4 92 111 21 72 5) относятся к V классу опасности — практически неопасные отходы.

Согласно нормам ст. 9 Федерального закона № 89-ФЗ лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» с учетом положений настоящего Федерального закона №89-ФЗ. В этой же статье сказано, что юридическое лицо не вправе осуществлять деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности на конкретном объекте обезвреживания отходов и (или) объекте размещения отходов I — IV классов опасности, если на этом объекте уже осуществляется деятельность по обезвреживанию и (или) размещению отходов I — IV классов опасности другим индивидуальным предпринимателем или другим юридическим лицом, имеющими лицензию на указанную деятельность.

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Отсюда вытекает, что отходы, образовавшиеся в результате деятельности учреждения и отнесенные к I — IV классу опасности, следует утилизировать посредством привлечения специализированной организации, имеющей на этот вид деятельности лицензию.

Если списываемому столу можно присвоить код 4 92 111 11 72 4, то этот вид отходов относится к IV классу опасности и его нужно утилизировать. Для утилизации необходимо заключить договор со специализированной организацией, которая имеет такую лицензию. Передавать стол на утилизацию надлежит по акту приема-передачи в произвольной форме и при наличии у акта всех обязательных для первичного документа реквизитов (см. п. 25 СГС «Концептуальные основы», ст. 9 Закона о бухгалтерском учете). Организация, занимающаяся утилизацией, передаст учреждению, в свою очередь, акт об утилизации (акт выполненных работ) (он также будет составлен в произвольной форме, но будет содержать обязательные для первичного документа реквизиты, перечень которых приведен в ст. 9 Закона о бухгалтерском учете).

В случае если списываемый стол относится к V классу опасности, учреждение вправе его списать, не утилизируя.

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