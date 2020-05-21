Пять финансовых ошибок в кризис: как их избежать?

Ограничительные меры, введенные по причине распространения коронавируса, позволили сдержать взрывной рост заболеваемости, но привели к кризисным явлениям в экономике. Россия выходит из карантина с потерями. Многие люди оказались в вынужденном отпуске, кто-то потерял работу. При этом платежи по кредитам никто не отменял.

Самое время задуматься о составлении финансовой стратегии, об оптимизации бюджета. И самое главное — об избавлении от вредных потребительских привычек.

Итак, несколько простых рекомендаций, касающихся сохранения и улучшения финансового здоровья.

1. Не тратьте накопления на покупку вещей, которые не улучшают вашего качества жизни и уменьшают подушку безопасности

В марте со счетов банков вкладчики забрали 315 млрд рублей. В апреле и мае отток вкладов продолжился, хотя и не так интенсивно. Причем люди перекладывали на расчетные счета и начинали их тратить.

Кто-то «закупился» продуктами в огромном количестве на период самоизоляции. Кто-то в ожидании роста цен на электронику, из-за падения курса рубля и подорожания доллара поспешил купить айфон последней марки, обновить бытовую технику. Был зафиксирован и всплеск сделок на рынке недвижимости.

Были и такие вкладчики, кто, испугавшись слухов, что деньги в кризис «заморозят», предпочел их обналичить, даже ценой потери процентного дохода.

Огромный запас гречки и наличие нового гаджета вместо финансовой подушки безопасности — выбор сомнительный. Ни то, ни другое не поможет, если вдруг снизятся доходы, кто-то в семье заболеет.

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Совет — не спешить тратить деньги в кризис. Напротив, стоит начать вести личный бюджет, если раньше это не практиковалось. Сократить расходы, не делать спонтанных покупок.

Неприкосновенный запас можно «распечатать» только в крайнем случае, например, при потере работы или трудоспособности. НЗ в таком случае поможет продержаться на плаву и не накопить долгов. Даже покупка «лишней» недвижимости, которая в нашей стране считается «железобетонным» вложением, может обернуться финансовым бременем. Коммунальные платежи, пусть минимальные, в отсутствии жильцов, налоги придется оплачивать из личного бюджета. Но есть исключения, например, покупка квартиры для проживания собственной семьи вместо дорогостоящей аренды. Или покупка автомобиля для работы в такси. В первом случае можно будет экономить, во втором — зарабатывать.

2. Не берите на себя серьезных финансовых обязательств при нестабильном доходе

Бездумно брать кредит в надежде на авось в кризис — верх беспечности. По опыту, есть такая категория заемщиков, которая сильно надеется на государство. Они считают, что в случае финансовых затруднений им обязательно помогут. Долги спишут, кредиторов приструнят.

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Конечно, в случае серьезных экономических потрясений власти вводят определенные «опции». Например, на фоне распространения коронавируса были введены кредитные каникулы и для населения, и для бизнеса.

Но, во-первых, чтобы получить льготы, нужно вписаться в целый ряд требований, во-вторых, это вовсе не аттракцион неслыханная щедрость, ведь за период «отдыха» придется заплатить, хотя и позже. Общая переплата увеличивается.

В-третьих, каникулы короткие, пролетят — не заметишь. Но опять же есть исключения. Ипотечный кредит позволяет решить проблему с жильем и значит — улучшить качество жизни семьи. Платить хоть и придется с процентами, но за квартиру, которая однажды перейдет в собственность заемщика. Тогда как аренда не дает такой перспективы.

Небольшие кредиты на короткий срок и исключительно неотложные нужды тоже могут стать исключением. Но брать деньги под проценты для того, чтобы перекрыть другой заем, — это неграмотное поведение в кризис. Таким образом можно лишь увеличить долговую нагрузку и попасть в «кредитную спираль».

3. Не спешите покупать евро и доллары на пике стоимости, скупать золото и вкладывать в незнакомые активы

Еще одна частая ошибка в кризис — погоня за доходностью. Банковские депозиты сегодня не особенно радуют процентными ставками. Хотя в мае 2020 года средняя ставка ТОП-10 банков слегка подросла даже несмотря на очередное снижение ключевой ставки Центробанком и составила до 5,51% годовых против 5,36% в апреле, это не тот вариант, который позволяет заработать.

Речь идет только о сбережении средств. Но это не повод делать резкие движения, скупать иены, евро, доллары, юани, тугрики в надежде, что это принесет прибыль. Покупка валюты по высокому курсу приводит к убыткам.

Бросаться на биржу и пробовать себя в роли отважного спекулянта без специальных знаний тоже не советую. Спекулянты становятся инвесторами, как известно! Если и есть желание найти более доходный инструмент, нужно для начала изучить рынок, присмотреться к разным активам.

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Не инвестируйте кредитные деньги. Это вообще азбучные истины финансово грамотного поведения. И уж точно противопоказано вкладывать деньги в сомнительные ООО, которые ни в каких списках Банка России не значатся в качестве финансовых организаций. Пирамид финансовых и не очень на фоне кризиса становится все больше. Видели мы, как пирамидятся компании, обычные граждане, банки...

4. Не теряйте бдительности, любое предложение перепроверяйте, соблюдайте кибербезопасность

Сегодня вирусы могут подкосить и финансовое здоровье. Речь о компьютерных вирусах. В период пандемии увеличилось число мошенников. Рассылка зараженных писем с предложениями получить выплаты от Минфина, ПФР, Центра занятости, с обещаниями компенсаций от авиакомпаний набирает обороты.

У нас в стране даже при наличии закона и документа не сразу можно получить какую-то компенсацию. Такая навязчивая забота должна насторожить. Нужно помнить, что никакие госорганы не занимаются такой рассылкой. Если поступает звонок «от банка», то не стоит вступать в переговоры.

Единственно правильный выход — класть трубку и звонить в банк самостоятельно. Некоторые наши пожилые клиенты, чтобы отвадить звонить мошенников, кладут телефон под кастрюлю и бьют по ней половником. Мошенникам в гарнитурах сразу становится понятно!

Ни разговоры о том, что нужно срочно переложить деньги на безопасный счет, ни обещания увеличить процент по вкладу при «переброске» его под диктовку сотрудника на другой счет, не должны ни пугать, ни соблазнять.

Лучше всего на досуге ознакомиться с мошенническими «кейсами», чтобы иметь представление, какие сегодня в моде приемы и «разводы». Секретные данные никому нельзя диктовать. ПИН-коды, кодовые слова, коды из СМС-сообщений. Это нужно просто записать себе на подкорку. Стоит предупредить своих пожилых родственников об опасности.

У этой проблемы есть другая сторона. Вот воплотили мы оплату картой у нас на сайте, а пожилые люди всё равно идут в офис к давно знакомому специалисту. Так привычнее и надёжнее. Не переубедить!

5. Не превращайтесь в Скруджа Макдака. Тотальная экономия на всем может нанести вред здоровью

Мы говорили об экономии и избавлении спонтанных покупок, о ведении плана, бережном отношении к подушке безопасности. Но другая крайность — урезание всех расходов — тоже неправильная тактика в кризис. Так и до депрессии недалеко. А она, как известно, серьезно подрывает иммунитет.

Нужно знать меру. И небольшие радости в кризис — это то, что «доктор прописал». Главное не переборщить.

Оправданы инвестиции в самого себя. Иногда платное обучение помогает приобрести новые ценные навыки и компетенции. В таком случае кризис может стать поводом для прорыва, новых горизонтов, повышению финансовой стабильности в будущем.

Берегите себя, своих близких и свои деньги.