Теперь можно купить лекарства не выходя из дома

Правительство РФ утвердило правила дистанционной продажи и доставки лекарств — онлайн можно будет приобрести безрецептурные препараты.

Кабмин подписал соответствующее постановление 16 мая. Им утверждаются порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю медикаментами, требования к аптекам, порядок торговли, а также доставки лекарств.

Как можно сделать заказ?

Можно через сайт, мобильное приложение (если оно есть), по телефону. Ваши данные аптечная организация обязана защищать в соответствии с законодательством РФ.

Аптека заключит с вами договор купли-продажи, в котором будут условия доставки, стоимость заказа и доставки, где вы будете получать — в аптеке или по месту жительства (или пребывания, или фактического нахождения), способ и место оплаты.

А препарат не вскроют по дороге?

В соответствии с постановлением Правительства, заказ должен быть в герметичной упаковке. Если в заказе несколько препаратов, требующих отдельного хранения, их разделят по разным упаковкам, а те лекарства, которые требуют особых температурных условий хранения, привезут в специальных сумках.

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Как я получу заказ?

Вам его передадут по адресу, указанному в договоре. Если вы не сможете, заказ могут принять ваши родственники или друзья, если они предъявят (возможно в электронном виде) квитанции или другой документ, подтверждающий оплату заказа или заключение договора на доставку.

Когда вам привезут заказ, обязательно проверьте целостность упаковки до того, как оплатить заказ.

Я могу отказаться от заказа?

Вы вправе отказаться от доставленного препарата надлежащего качества до оплаты заказа. В этом случае оплачивается только услуга по доставке. В случае доставки заказа ненадлежащего качества, вы можете вернуть заказ, не оплачивая ничего вообще, или потребовать надлежащее исполнение заказа.

В случае если доставка заказа произведена в установленные договором купли-продажи сроки, но заказ не был передан покупателю по его вине, последующая доставка производится в новые сроки, согласованные с покупателем.