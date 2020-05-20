По уровню падения экономики в России 2020 год будет сравним с 1913-ым и 1991-ым

Этот год для российской экономики станет своеобразной точкой отсчета, а всеобщая экономия и бережливость — увы, не способствуют богатству и процветанию, а как раз наоборот — ведут к бедности. Рассуждения на этот счет приводит на своей странице в Facebook российский бизнесмен Сергей Васильев.

Про экономику

Падение российской экономики в 2020-м будет огромным и докризисный уровень ВВП (2019-го) задаст новый уровень отсчета, к которому мы будем стремиться ближайшие лет десять, а может и пятнадцать.

В нашей истории последнего столетия таких было два — 1913-й и 1991-й.

В истории советского времени мы все время отсчитывали рост или падение от 1913-го, до Первой Мировой войны.

Нужно сказать, что провал в экономике Российской империи и потом Советской России, связанный с началом мировой войны, революции и гражданской, удалось восстановить только к концу 30-х годов.

Более пятнадцати лет экономика перестраивалась, находила новые инструменты роста, что бы с помощью индустриализации и коллективизации восстановить довоенный уровень 1913-го года.

Вторая Мировая война опять откинула экономику вниз, и опять пришлось ставить ориентиром восстановления те самые цифры довоенной, ещё царской России.

В советских школьных учебниках мы отсчитывали ВВП СССР именно от 1913-го.

Следующей точкой отсчета стал 1991-й год, год развала СССР.

В 1992-м ВВП России упал на 14% и продолжал падение почти все 90-е годы. Только после дефолта, начиная с 1999-го, начался рост.

На уровень 1991-го, последнего советского года, мы вышли только в середине нулевых, где-то в 2006-2007-м.

Нам опять понадобилось почти пятнадцать лет, чтобы вернуться на докризисный уровень.

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И вот мы нашли новую точку отсчета — 2020-й.

Падение экономики в этом году будет не менее чем в 1913-м или 1991-м. А может и более.

И 2020-й год станет новой точкой отсчета, к которому мы будем потом долго и долго стремиться.

Про экономию

Принято считать, что бережливость, рачительность — есть добродетель, ведущая к богатству.

Если ты решил прекратить пустое мотовство, транжирство и решил жить более скромно, не тратить впустую ранее заработанное, то это сделает тебя более богатым. По крайней мере, даст тебе возможность быстро не обеднеть.

В частном случае конкретного человека такое утверждение вполне логично.

Но верно ли оно, если так будет поступать все общество? Если все одновременно решат жить бережливо, экономно, и остановят свои лишние траты?

Ответ на этот вопрос прост и очевиден. В отношении всего общества эта формула «бережливости» не работает.

Это можно увидеть прямо сейчас, после двух месяцев всеобщего карантина. Общество одновременно решило экономить, жить бережливо и покупать только самый минимум, отказаться от излишеств и перейти на «хлеб и воду».

Вот мы прожили два месяца во всеобщей бережливости и что?

Стали ли мы богаче? Или хотя бы менее бедны? Ответ очевиден — нет.

Вирус и макроэкономика преподнесла нам явственный урок — мы все обеднели!

И потому стало очевидно, что «бережливость» общества — совсем не добродетель и ведёт порой не к богатству, а наоборот, к бедности.

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И потому «бережливость, рачительность» государства, как инструмента общества — скорее зло, чем благодетель.

В моменты кризиса они ведут к бедности, а не процветанию.