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Какие платежи можно перенести?

Подпунктом «а» п. 2 Правил определено, что отсрочка (рассрочка) применяется в отношении налогов (за исключением акцизов, НДПИ), авансовых платежей по таким налогам, страховых взносов, срок уплаты которых наступил в 2020 году (с 01.01.2020 по 31.12.2020 включительно согласно абз. 1 п. 3 ст. 4 НК РФ), — для заинтересованных лиц, указанных в абз. 1 п. 1 Правил и осуществляющих отдельные виды экономической деятельности согласно приложению.

Особый список (по приложению) с перечислением кодов ОКВЭД включает в себя следующие (видимо, самые пострадавшие) сферы деятельности:

1) авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;

2) культура, организация досуга и развлечений;

3) физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

4) деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;

5) гостиничный бизнес;

6) общественное питание;

7) деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;

8) деятельность по организации конференций и выставок;

9) деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

В подпункте «б» п. 2 Правил говорится об отсрочке (рассрочке) в отношении налогов (за исключением НДС, акцизов, НДПИ, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья — НДД), авансовых платежей по таким налогам, срок уплаты которых наступил в 2020 году, — для заинтересованных лиц, указанных в абз. 1 и 2 п. 1 Правил.

Обобщим в таблице сказанное о видах платежа, которые можно перенести.

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Заинтересованное лицо — заявитель Платеж, который можно перенести Организации и ИП из особого списка Налоги и авансовые платежи по ним (за исключением акцизов, НДПИ) Страховые взносы Организации и ИП из перечня пострадавших отраслей, но не включенные в особый список Налоги и авансовые платежи по ним (за исключением НДС, акцизов, НДПИ, НДД)

Как видим, получить отсрочку (рассрочку) по НДС по «кризисным» правилам смогут только организации и ИП из особого списка, разумеется, если таковые являются плательщиком данного налога (см. также Письмо Минфина России от 08.04.2020 №03-07-14/27871).

При каких обстоятельствах можно переносить платежи?

Заинтересованное лицо имеет право на отсрочку или рассрочку по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов при наличии у него одного из следующих показателей (п. 3 Правил):

снижение доходов более чем на 10%;

снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более чем на 10%;

снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) по операциям, облагаемым НДС по ставке 0%, более чем на 10%;

получение убытка по данным налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций за отчетные периоды 2020 года при условии, что за 2019 год убыток отсутствовал.

Как определить размер доходов (убытков)?

Размер доходов определяется в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах (п. 4 Правил).

Размер доходов для организаций на ОСНО определяется на основании данных декларации по налогу на прибыль организаций за соответствующий налоговый (отчетный) период, размер доходов от реализации товаров (работ, услуг) — на основании данных декларации по НДС за соответствующий налоговый период.

Наличие убытка устанавливается на основании данных декларации по налогу на прибыль организаций за отчетный период, предшествующий кварталу, в котором подается заявление об отсрочке или рассрочке по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов (далее — заявление).

Как рассчитать снижение доходов?

Снижение размера доходов рассчитывается на основании показателей за квартал, предшествующий кварталу, в котором подается заявление. Эти данные сравниваются с показателями за аналогичный период 2019 года.

По заявлениям, поданным во II квартале 2020 года, заинтересованное лицо вправе указать на необходимость их рассмотрения с учетом показателей, предусмотренных п. 3 Правил, за этот квартал в пределах сумм, названных в представленных декларациях и (или) расчетах.

Если организация создана (физическое лицо зарегистрировано в качестве ИП) в 2019 году, показатели рассчитываются на основании сравнения данных за два квартала, предшествующие кварталу, в котором подается заявление.

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Показатель снижения доходов от реализации товаров (работ, услуг), облагаемой НДС по ставке 0%, рассчитывается, если объем такой реализации составляет более 50% общего объема реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав.

Кто принимает решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) платежа?

Решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов (в том числе по региональным и местным налогам) принимает налоговый орган по месту нахождения (месту жительства) заинтересованного лица, а для организаций, относящихся к категории крупнейших налогоплательщиков, — налоговый орган по месту их учета в качестве крупнейших налогоплательщиков (п. 6 Правил).

Когда представляют заявление и какие документы к нему прикладывают?

В пункте 7 Правил сказано, что заявление в налоговый орган нужно подать до 01.12.2020.

Вместе с заявлением и обязательством для получения отсрочки (рассрочки) подается также предполагаемый график погашения долга и информация об обеспечении, если заявитель претендует на рассрочку на срок более шести месяцев (п. 9 Правил).

Обратите внимание Документы, предусмотренные пп. 3 — 5, 7 п. 5, п. 5.1 ст. 64 НК РФ (справки из банков, перечень контрагентов-должников с указанием цен договоров и др.), не подаются.

Отсрочка (рассрочка) на срок, превышающий шесть месяцев, предоставляется при условии передачи в залог недвижимого имущества, кадастровая стоимость которого превышает сумму налогов или страховых взносов, включаемых в график погашения задолженности, либо поручительства или банковской гарантии, соответствующих требованиям, определенным ст. 74, 74.1 и п. 2.1 ст. 176.1 НК РФ (абз. 2 п. 9 Правил).

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Если срок уплаты наступил, а срок подачи декларации еще нет, то подавать заявление преждевременно, ведь срок рассмотрения заявления исчисляется со дня представления всех необходимых деклараций и (или) расчетов.

Иными словами, заявление можно подать вместе с декларацией (расчетом).

Обратите внимание Подтверждать снижение доходов или получение убытка «упрощенцу», претендующему на отсрочку (рассрочку) платежа, не нужно. То есть заявитель, применяющий УСНО, подает заявление с показателями, установленными п. 3 Правил, без представления подтверждающих документов. Проверка показателей за соответствующий квартал проводится налоговым органом после подачи налоговой декларации за 2020 год на основании содержащихся в ней данных.

С момента подачи заявления до момента принятия решения по нему налоговым органом не применяются меры по взысканию задолженности. В указанном случае приостанавливается течение сроков, установленных ст. 46 и 70 НК РФ для направления требований об уплате налогов, авансов по ним и страховых взносов, а также для принятия решений по их взысканию.

Пени не начисляются со дня, предусмотренного законодательством о налогах и сборах для их уплаты (п. 8 Правил).

С какого момента предоставляется отсрочка (рассрочка)?

Отсрочка (рассрочка) предоставляется с календарной даты, установленной соответствующими положениями НК РФ, законодательства субъектов РФ о налогах и сборах и нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований о местных налогах и сборах для исполнения обязанности по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов.

На какие сроки предоставляется отсрочка (рассрочка)?

Сроки предоставления отсрочек (рассрочек) начинают течь с момента вынесения соответствующего решения и зависят от определенных условий, о которых сказано в п. 11 (об отсрочке) и п. 12 (о рассрочке) Правил.

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Отсрочка платежа

Критерии для предоставления отсрочки* Срок отсрочки** Снижение доходов более чем на 50% Год Наличие убытков при одновременном снижении доходов более чем на 30% Снижение доходов стратегических, системообразующих, градообразующих организаций или организаций, реализующих социально значимые товары (услуги), или организаций, относящихся к категории крупнейших налогоплательщиков, более чем на 30% Снижение доходов более чем на 30% Девять месяцев Наличие убытков при одновременном снижении доходов более чем на 20% Снижение доходов стратегических, системообразующих, градообразующих организаций или организаций, реализующих социально значимые товары (услуги), или организаций, относящихся к крупнейшим налогоплательщикам, более чем на 20% Снижение доходов более чем на 20% Шесть месяцев Снижение доходов стратегических, системообразующих, градообразующих организаций или организаций, реализующих социально значимые товары (услуги), или организаций, относящихся к крупнейшим налогоплательщикам, более чем на 10% Другие случаи Три месяца

* При наличии одного из перечисленных критериев.

** При условии, что в заявлении не указан меньший срок.

Стоит отметить, что для целей применения п. 11 и 12 Правил к социально значимым относятся организации, у которых за последние два налоговых периода сумма реализации товаров (услуг) по ставке НДС 10% (п. 2 ст. 164 НК РФ) составляет более 30% совокупной суммы реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав.

Стратегические организации — организации, обеспечивающие реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, включенные в перечень, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 №1226-р.

Системообразующие организации — организации, перечень которых утвержден Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики;

Градообразующие организации — организации, у которых среднее количество застрахованных лиц согласно данным расчетов по страховым взносам за последние четыре отчетных периода составляет более 5 000 человек.

Рассрочка платежа

Условия предоставления рассрочки (п. 12 Правил) Срок рассрочки* Снижение доходов стратегических, системообразующих, градообразующих организаций или организаций, относящихся к крупнейшим налогоплательщикам, более чем на 50% Пять лет Снижение доходов стратегических, системообразующих, градообразующих организаций или организаций, относящихся к крупнейшим налогоплательщикам, более чем на 30% Три года Для иных организации при наличии одного из следующих критериев: — снижение доходов более чем на 50%; — наличие убытков при одновременном снижении доходов более чем на 30% Три года

* На условиях их уплаты ежемесячно равными долями начиная с месяца, следующего за месяцем принятия решения о предоставлении рассрочки (при условии, если меньший срок не указан в заявлении заинтересованного лица).

Когда решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) может быть отменено?

В случае если в результате представления «уточненки» заинтересованным лицом либо по результатам мероприятий налогового контроля будет установлено несоответствие условиям, предусмотренным п. 1 и 3 Правил, решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) отменяется с начислением пеней со дня, предусмотренного законодательством о налогах и сборах для их уплаты.

Предоставляется ли отсрочка (рассрочка) повторно?

В пункте 14 Правил сказано, что повторное предоставление отсрочки (рассрочки), в отношении которой вынесено решение в соответствии с этими правилами, не допускается.

Однако если в заявлении был указан меньший срок, то заинтересованное лицо вправе до окончания срока действия отсрочки (рассрочки) подать заявление о его продлении в пределах оставшегося срока. Но помните, что при превышении шести месяцев совокупного срока отсрочки продление допускается при условии предоставления обеспечения исполнения.

И еще: в случае если в отношении налогов, авансов по ним и страховых взносов было вынесено решение о предоставлении отсрочки, заявитель вправе до окончания срока ее действия в отношении таких платежей подать заявление о предоставлении рассрочки. Общий срок, на который изменяется срок платежей, не должен превышать сроки, установленные п. 12 Правил.

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В статье рассмотрены обновленные, действующие с 24.04.2020 правила предоставления отсрочки (рассрочки) платежа по налогам, авансам и страховым взносам в условиях распространения коронавируса.

Изменения не касаются тех, кто успел подать документы до указанной даты. В этом случае при рассмотрении документов инспекции должны руководствоваться прежними правилами.