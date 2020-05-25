Что нужно знать о новых «противовирусных» кредитах для бизнеса

Принято постановление Правительства РФ от 16.05.2020 № 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности».

В чём суть документа?

Постановлением утверждены Правила предоставления федеральных субсидий банкам для возмещения недополученных ими доходов по льготным кредитам, выданным в 2020 году юрлицам и ИП на возобновление деятельности (далее — Правила). Документ содержит информацию о требованиях к заёмщикам, особенностях заключения кредитного договора, правилах погашения и списания льготного кредита. Одно из ключевых положений — если сохранить 90% персонала, то деньги возвращать не надо. Программа стартует 1 июня.

С какой целью предоставляются субсидии?

Субсидии являются источником возмещения следующих затрат банка: предоставление кредита по льготной ставке в установленном Правилами размере; списание задолженности по кредитному договору, произведённое в установленном Правилами порядке и размере.

Каким требованиям должен соответствовать банк?

Требования к банкам — получателям субсидии изложены в пункте 7 Правил. В частности, банк должен обладать определённым кредитным рейтингом, соблюдать установленные ЦБ РФ обязательные нормативы, не иметь просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет субсидий и бюджетных инвестиций.

Какие требования предъявляются к заёмщику?

Кредит может получить как юрлицо, так и ИП, но только с работниками.

Заёмщик должен работать в пострадавших отраслях либо в отраслях, требующих поддержки для возобновления деятельности согласно приложению № 2 к Правилам. Обратите внимание: если заёмщик — субъект малого предпринимательства, то требуемый код по ОКВЭД может быть у него как основным, так и дополнительным. У остальных заёмщиков во внимание берётся только основной код. Он должен быть внесён в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 года.

📌 Реклама Отключить

Кроме того, заёмщик не должен находиться в стадии банкротства, его деятельность не должна быть приостановлена, а заёмщик-ИП не должен прекратить свою деятельность.

На какие цели выдаётся кредит?

Кредит выдаётся для покрытия любых документально подтверждённых расходов на предпринимательскую деятельность. К ним в том числе относится выплата зарплаты, а также оплата ранее полученных кредитов по программе «8,5 процентов» и кредитов на поддержку и сохранение занятости. Кредитные средства нельзя тратить на выплату дивидендов, выкуп собственных акций и долей в уставном капитале, на благотворительность.

Когда и на какую сумму можно заключить кредитный договор?

Кредитный договор можно заключить с 1 июня по 1 ноября. Чем скорее это сделать, тем больше будет сумма кредита. Чтобы узнать максимальную сумму кредита, нужно перемножить следующие показатели:

— расчётный размер оплаты труда — МРОТ с учётом районных коэффициентов, процентных надбавок, а также страховых взносов в размере 30%;

— численность работников на 1 июня;

— базовый период, который равен периоду с даты заключения договора до 1 декабря.

Выдача средств заёмщику после заключения договора лимитирована. Лимит средств, которые можно получить за один раз, рассчитывается так: (расчётный размер оплаты труда) * 2 * (численность работников организации).

Оставшуюся часть кредита банк будет перечислять раз в месяц в пределах этого лимита.

Каковы правила погашения и списания кредита?

Условия кредита зависят от периодов, в течение которых действует договор. Правила предусматривают три периода:

— обязательный базовый период, который длится до 1 декабря 2020 года;

— необязательный период наблюдения. Наступает, если заёмщик продолжает свою деятельность и сохранил персонал в установленных Правилами пределах. Длится с 1 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года;

📌 Реклама Отключить

— необязательный трёхмесячный период погашения. Может наступать как после базового периода, так и после периода наблюдения. Не наступает, если есть условия для списания кредита.

Чем характерен базовый период действия кредитного договора?

Обязательный базовый период действует до 1 декабря 2020 года. В это время:

— заёмщик ничего не платит банку;

— для заёмщика действует конечная ставка не выше 2% годовых;

— начисляемые за базовый период проценты переносятся в основной долг на дату окончания базового периода.

По окончании этого периода есть два варианта развития событий.

Вариант 1. По итогам хотя бы одного месяца базового периода число работников заёмщика сократилось более чем на 20% по сравнению с численностью на 1 июня. В этом случае наступает период погашения и заёмщик должен вернуть кредит тремя равными платежами. В период погашения действует не льготная, а стандартная ставка. Период погашения также наступает, если не позднее 25 ноября введена процедура банкротства, приостановлена деятельность либо заёмщик-ИП прекратил свою деятельность.

Вариант 2. Если нет обстоятельств, указанных в предыдущем варианте, начинается период наблюдения.

Что произойдёт в период наблюдения по кредитному договору?

Этот период наступает, если заёмщик продолжает свою деятельность и сохранил персонал в установленных Правилами пределах. Длится с 1 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. В это время:

— заёмщик ничего не платит банку;

— для заёмщика действует конечная ставка не выше 2% годовых;

— начисляемые проценты переносятся в основной долг на дату окончания периода наблюдения.

При каких условиях долг по кредиту будет списан?

Весь долг по кредиту, включая проценты, спишут полностью, если:

— по состоянию на 1 марта 2021 года число работников составит не менее 90% от штата по состоянию на 1 июня 2020 года. При этом на конец каждого отчётного месяца число работников не должно опускаться ниже 80% от указанного штата;

📌 Реклама Отключить

— не введена процедура банкротства заёмщика, заёмщик-ИП не прекратил свою деятельность;

— средняя зарплата одного работника в период наблюдения была не ниже МРОТ.

Если численность работников по итогам каждого месяца в период наблюдения не будет опускаться ниже 80%, кредит спишут наполовину. На каких условиях заёмщик выплачивает вторую половину долга, в Правилах не уточняется.

Как возвращать долг в период погашения?

Необязательный трёхмесячный период погашения по кредитному договору может наступать как после базового периода, так и после периода наблюдения. В этом случае заёмщик должен оплатить основной долг, включая перенесённые платежи процентов по кредитному договору ежемесячно равными долями:

28 декабря 2020 г., 28 января и 1 марта 2021 г. — в случае, если по кредитному договору не был осуществлён переход на период наблюдения;

30 апреля, 30 мая и 30 июня 2021 г. — в случае, если по кредитному договору осуществлён переход на период наблюдения, но не принято решение о списании кредита.

В период погашения действует не льготная, а стандартная ставка по договору.