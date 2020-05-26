Что такое единый регистр сведений о населении и зачем он необходим: разъяснение от Госдумы

Зачем необходим единый регистр сведений о населении, как информация в нем будет защищена, кто будет иметь к нему доступ — на эти и многие другие вопросы отвечает Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Государственная Дума 21 мая приняла закон, предусматривающий создание единого федерального информационного регистра. Он будет содержать конкретные сведения о гражданине: Ф.И.О., дату и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение. Вести ресурс будет Федеральная налоговая служба на основании имеющихся у нее данных, а также данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов. Налоговая служба также будет обязана обеспечить защиту всех имеющихся сведений.

Закон предполагается ввести в действие с 1 января 2022 года. Некоторые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года и с 1 января 2025 года. Также предусмотрен переходный период до 31 декабря 2025 года. Кроме того, до 2023 года нормативные правовые акты РФ не смогут устанавливать требование об использовании регистра в качестве единственного и обязательного источника получения сведений.

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На вопросы читателей официального сайта и социальных сетей ГД отвечает Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Государство будет собирать еще больше сведений о гражданах?

Нет. Все сведения, которые поступают в эту базу, — это общие данные, которыми государство и так сегодня располагает, но они не соединены воедино.

Грубо говоря, мы предлагаем не срывать яблоки по одному и носить их, а складывать их в корзину. Наши оппоненты говорят о том, что по одному яблоки можно срывать, а в корзину класть нельзя. Но они уже и так сорваны.

Важно, что в этой базе не будет сведений ни о налогах, ни о доходах, ни о размерах пенсии. Нет в этой базе никаких данных о состоянии здоровья, QR-кодов, никакой биометрии.

Какая польза от этого регистра?

Государство сможет более четко прогнозировать развитие страны, оперативно администрировать процессы. Для граждан в первую очередь это удобно, потому что им не потребуется по кругу носить документы в случае каких?либо изменений, скажем, смены паспорта.

Сегодня после того, как ты меняешь паспорт, везде, где есть данные о нем, ты должен снова представить сведения о паспорте. После вступления закона в силу это будет происходить в автоматическом режиме.

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Как будут защищены данные?

Они будут находиться в центре обработки данных, проверенном и протестированном на безопасность уполномоченными на это органами, в первую очередь ФСБ.

Из Федеральной налоговой службы ни разу за всю ее историю сведения не утекли, что говорит о достаточно высоком уровне защищенности.

Внутри этой базы будет еще одна внутренняя база, связанная с деятельностью силовых структур.

Кто будет иметь доступ к регистру?

Государственные органы, каждый — в части своей компетенции. Иными словами, если кто?то работает в системе образования, он не сможет посмотреть данные, связанные, скажем, с номером ОМС.

А нотариусы?

Нотариусы не будут иметь доступа к этой базе данных, но при совершении нотариальных действий обязаны будут сверяться с этими данными, отправив запрос. Это нужно для того, чтобы все нотариальные действия совершали, удостоверившись в подлинности представленных документов, сведений.

Зачем нужна еще одна база, если есть Госуслуги?

Госуслуги это не база, это портал обратной связи государства и граждан. Здесь другой формат.

Сегодня государство старается выработать алгоритмы, при которых оно идет к гражданину с поддержкой, а не люди должны бегать за ним.

В частности, когда мы говорим о выплатах на детей. Президент обозначил, что не нужно людям самим ходить со справками. Например, известно, что у человека есть второй ребенок, и он должен получить меры поддержки. Когда в этой базе будут собраны данные, там будут видны и люди наиболее нуждающиеся.

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Что делать, если я не хочу, чтобы данные обо мне собирали в этом регистре?

Человек в любом случае получил паспорт, свидетельство о рождении или регистрации брака, этими данными уже государство располагает. Сейчас они просто будут собраны в единый ресурс. Удаляться записи из регистра не могут.

А что делать, если там ошибка?

Важно, что человек получит право проверить сведения о себе, и в случае если он увидит ошибку (такое возможно, например, паспорт был выдан с неправильной датой рождения), закон определяет порядок, по которому изменения в регистр могут вноситься по его заявлению.

Почему ФНС станет оператором единого регистра?

Федеральная налоговая служба — самое продвинутое цифровое ведомство в стране, которое работает с большим количеством баз, даже тех, которые не относятся к его деятельности, — например, с базой данных ЗАГС.

Мы понимаем, что ФНС — это орган, который сегодня в состоянии не только разработать эту систему, но и эффективно ее вести и сопровождать