Исправление ошибок: как отразить в учете бухгалтеру-бюджетнику

В статье расскажем, как квалифицируются ошибки в бухгалтерском учете, каков порядок их исправления в регистрах бухгалтерского учете в зависимости от периода их обнаружения, как в связи с исправлением ошибок прошлых лет осуществляется ретроспективный пересчет бухгалтерской отчетности, какие показатели отчетности нужно корректировать, а какие нет.
Правила исправления ошибок, обнаруженных в бухгалтерком учете учреждения, регламентированы в п. 18 Инструкции № 157н[1] и разд. V СГС "Учетная политика«[2]. Разъяснения по применению данного стандарта даны в Письме Минфина РФ от 31.08.2018 № −02-06-07/62480.
Согласно п. 14 указанного письма ошибки отчетного периода в бухгалтерском учете квалифицируются в зависимости от периода, в котором они были допущены:
— ошибка отчетного года — ошибка, допущенная в периоде (в году), за который учреждение не сформировало бухгалтерскую (финансовую) отчетность (промежуточную или годовую), либо в периоде, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована, но не утверждена (осуществляются мероприятия по ее камеральной проверке, внутреннему финансовому контролю, внешнему финансовому контролю, а также внутреннему контролю или внутреннему финансовому аудиту);
— ошибка прошлых лет — ошибка, допущенная в периоде, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность утверждена (завершены мероприятия по внешнему финансовому контролю).
По общим правилам при обнаружении ошибки текущего года или прошлых лет исправления в регистры бухгалтерского учета вносятся на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833) путем отражения:
— дополнительной бухгалтерской записи;
— бухгалтерской записи, оформленной способом «красное сторно», и дополнительной бухгалтерской записи.
Бухгалтерская справка (ф. 0504833) в этом случае должна содержать:
— обоснование внесения исправлений;
— наименование исправляемого регистра бухучета (журнала операций), его номер (при наличии);
— период, за который составлен регистр;
— период, в котором были выявлены ошибки.
Исправление ошибок в электронном регистре бухгалтерского учета осуществляется лицами, ответственными за его ведение.
Порядок исправления ошибок будет различным в зависимости от периода их обнаружения.
Порядок исправления ошибок в зависимости от периода их обнаружения
Период обнаружения ошибки
Порядок исправления
Ошибка отчетного периода (квартала), выявленная в ходе осуществления внутреннего контроля до представления квартальной отчетности
Исправляется путем внесения записей по счетам бухгалтерского учета на дату совершения хозяйственной операции, по которой обнаружена ошибка
Ошибка отчетного периода, выявленная в ходе осуществления внутреннего контроля после даты подписания бухгалтерской отчетности*, но до предельной даты ее представления**
Исправляется:
— путем отражения записей по счетам бухгалтерского учета последней датой отчетного периода;
— путем формирования бухгалтерской отчетности, содержащей уточненные показатели, с учетом выявленных и исправленных ошибок (п. 29 СГС «Учетная политика»)
Ошибка отчетного периода, выявленная в ходе камеральной проверки бухгалтерской отчетности после предельной даты ее представления, но до даты ее принятия уполномоченным органом***
Исправляется по решению уполномоченного органа исходя из существенности выявленной ошибки:
— путем выполнения записей по счетам бухгалтерского учета на конец отчетного периода;
— путем формирования уточненной отчетности.
Уточненная отчетность повторно направляется уполномоченному органу, а также иным пользователям, которым была представлена первоначальная отчетность. В пояснениях к ней приводится информация об изменениях первоначально представленной отчетности (с указанием причин внесения исправлений и их содержания) (п. 30 СГС «Учетная политика»)
Ошибка отчетного периода, выявленная в ходе осуществления внутреннего финансового контроля, внешнего финансового контроля, а также внутреннего финансового аудита после даты принятия бухгалтерской отчетности, но до даты ее утверждения****
Ошибка отчетного периода, выявленная после даты утверждения квартальной бухгалтерской отчетности
Исправляется:
а) путем отражения записей по счетам бухгалтерского учета в период (на дату) обнаружения ошибки;
б) путем раскрытия в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о существенных ошибках, выявленных в отчетном периоде, с описанием ошибки (содержания и суммы), а также указанием суммовых значений выполненных корректировок бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 32 СГС «Учетная политика»)
Ошибка отчетного периода, выявленная после даты утверждения годовой бухгалтерской отчетности (ошибка прошлых лет)
Исправляется:
— путем выполнения записей по счетам бухгалтерского учета в период (на дату) обнаружения ошибки;
— путем ретроспективного пересчета показателей бухгалтерской отчетности*****. Корректировке подлежат сравнительные показатели, раскрываемые в бухгалтерской отчетности за отчетный год, начиная с того предшествующего года, в котором была допущена ошибка, за исключением случаев, когда это практически невозможно. Скорректированные сравнительные показатели предшествующего года (годов) приводятся в отчетности отчетного года обособенно с отметкой «Пересчитано» (п. 33 СГС «Учетная политика»)
* Датой подписания бухгалтерской отчетности считается дата подписания в установленном порядке полного комплекта бухгалтерской (финансовой) отчетности.
** Предельной датой представления бухгалтерской отчетности признается последний рабочий день установленного срока направления ее органу, уполномоченному принимать бухгалтерскую отчетность и (или) формировать консолидированную бухгалтерскую отчетность.
*** Датой принятия бухгалтерской отчетности уполномоченным органом считается дата проставления им отметки (направления уведомления) о принятии отчетности по результатам проведения камеральной проверки.
**** Датой утверждения бухгалтерской отчетности является дата утверждения отчета об исполнении бюджета соответствующего публично-правового образования или дата утверждения бухгалтерской отчетности в соответствии с бюджетным законодательством.
***** Ретроспективный пересчет бухгалтерской (финансовой) отчетности не представляется возможным в случаях, если оценка в денежном измерении (стоимостном выражении) последствий такого изменения:
— не может быть произведена в связи с недостаточностью (отсутствием) информации за соответствующий предшествующий год;
— требует использования оценочных значений, основанных на информации, которая не была доступна на дату представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий год.
Исправление ошибок прошлых лет в бухгалтерском учете
Ошибки прошлых лет отражаются в бухгалтерском учете обособленно (п. 18 Инструкции № 157н).
Исправления по таким ошибкам вносятся в регистры бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде на дату обнаружения ошибки с применением следующих счетов:
— 401 18 000, 401 19 000 (в части бухгалтерских записей по ошибкам, корректирующих показатель доходов по финансовому году, предшествующему отчетному, по иным прошлым финансовым годам соответственно);
— 401 28 000, 401 29 000 (в части бухгалтерских записей по ошибкам, корректирующих показатель расходов по финансовому году, предшествующему отчетному, по иным прошлым финансовым годам соответственно);
— 304 84 000, 304 94 000 (в части расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением по финансовому году, предшествующему отчетному, по иным прошлым финансовым годам соответственно);
— 04 86 000, 304 96 000 (по иным расчетам года, предшествующего отчетному, по иным прошлым финансовым годам соответственно).
Данные исправительные операции отражаются в отдельном журнале по прочим операциям (ф. 0504071) с признаком «Исправление ошибок прошлых лет».
Информация из указанного журнала операций отражается в оборотах главной книги (ф. 0504072) (в момент обнаружения ошибки прошлых лет и осуществления корректировочных записей).
В конце года закрытие показателей счетов бухгалтерского учета по отражению ошибок прошлых лет (счета0 401 18 000, 0 401 19 000, 0 401 28 000, 0 401 29 000, 304 84 000, 304 94 000, 304 86 000, 304 96 000) осуществляется в общеустановленном порядке (с применением счета 0 401 30 000).
Операции по закрытию счетов, на которых обособлена информация по исправлению ошибок прошлых лет, отражаются также в журнале по прочим операциям (ф. 0504071) с признаком «Исправление ошибок прошлых лет».
В автономном учреждении спорта в текущем (2020) году проводилась проверка финансово-хозяйственной деятельности. Ревизоры выявили ошибку.
В марте 2019 года учреждение за счет приносящей доход деятельности приобрело мультимедийный проектор стоимостью 250 000 руб. При принятии к бухгалтерскому учету по данному объекту был ошибочно определен срок полезного использования — 2 года. Согласно ОК 013 2014
«Общероссийский классификатор основных фондов» (СНС 2008) (далее — ОКОФ) данный объект относится к коду 330.26.70.16 «Кинопроекторы; проекторы для слайдов; прочие проекторы изображений». В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» объекты основных средств по данному коду ОКОФ относятся к III амортизационной группе со сроком полезного использования от 3 до 5 лет.
Ошибка была обнаружена в марте 2020 года. Отчетность за прошлый год сдана и утверждена.
В бухгалтерском учете на момент обнаружения ошибки по данному объекту норма аморизационных отчислений составляла 10 416,67 руб. в месяц (250 000 руб. /24 мес).
За 2019 год по данному объекту была начислена амортизация в сумме 104 166,7 руб. (10 416,67 руб. х 10 мес.).
В текущем году — в сумме 20 833,34 руб. (10 416,67 руб. х 2 мес.).
Произведем пересчет амортизации в соответствии с правильно определенным кодом ОКОФ по данному объекту и сроком полезного использования 5 лет (60 месяцев).
Норма амортизационных отчислений составит 4 166,67 руб. ежемесячно (250 000 руб. / 60 мес.)
Таким образом, за прошлый год необходимо было начислить амортизацию в размере 41 666,7 руб. (4 166,67 руб. х 10 мес.).
В текущем году — в сумме 8 333,34 руб. (4 166,67 руб. х 2 мес.).
В бухгалтерском учете будут отражены следующие операции:
Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Исправление ошибки прошлых лет (на дату обнаружения ошибки)
Сторнирована ошибочно начисленная амортизация в прошлом отчетном периоде
2 401 28 271
2 104 34 411
(-104 166,70)
Начислена амортизация за прошлый отчетный период
2 401 28 271
2 104 34 411
41 666,70
Исправление ошибки текущего финансового года (на дату совешения операции)
Сторнирована ошибочно начисленная амортизация за январь
2 109 80 271
2 104 34 411
(-10 416,67)
Насислена амортизация за январь
2 109 80 271
2 104 34 411
4 166,67
Сторнирована ошибочно начисленная амортизация за февраль
2 109 80 271
2 104 34 411
(-10 416,67)
Насислена амортизация за ферваль
2 109 80 271
2 104 34 411
4 166,67
По окончании финансового года счет 2 401 28 271 будет закрыт в установленном порядке:
Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Закрыты расходы отчетного периода на финансовый результат
(104 166,7 — 41 666,7) руб.
2 401 30 000
2 401 28 271
(-62 500)
Отражение ошибок прошлых лет в бухгалтерской отчетности
В соответствии с п. 17 Письма Минфина РФ № 02-06-07/62480 исправление ошибки прошлых лет осуществляется в зависимости от периода ее обнаружения (факторов, выявивших такую ошибку) по решению учреждения или уполномоченного органа с формированием бухгалтерской отчетности, содержащей ретроспективный пересчет.
Ретроспективный пересчет бухгалтерской отчетности — исправление ошибки предшествующего года (годов) путем корректировки сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за предшествующий год (годы) таким образом, как если бы ошибка не была допущена.
К сравнительным показателям, раскрываемым в отчетности, относятся, в частности:
— показатели на начало отчетного периода (начало года, предшествующего отчетному периоду (году);
— показатели на конец отчетного периода (месяца, квартала, полугодия, 9 месяцев) года, предшествующего отчетному периоду (году);
— обороты по показателям за отчетный период года, предшествующего отчетному периоду (году).
В целях раскрытия информации об исправлении учреждением ошибок прошлых лет в бухгалтерском учете и (или) пересчета показателей отчетности в связи с выявлением таких ошибок, за финансовые годы, предшествующие текущему финансовому году, в течение отчетного периода (на нерегулярной основе) составляются сведения (ф. 0503773) (п. 72 Инструкции № 33н[3]).
Информация в данных сведениях формируется в разд. 2 «Изменения (пересчеты)» по коду причины 03 на основе данных журнала по прочим операциям (ф. 0504071) с признаком «Исправление ошибок прошлых лет».
На основании сведений (ф. 0503773) при составлении бухгалтерской отчетности за отчетный период, в котором были обнаружены ошибки прошлых лет, показатели в других формах отчетности формируются исходя из следующих положений Инструкции № 33н:
— входящие остатки в графах «На начало года» баланса (ф. 0503730) и в графе 4 разд. 1 «Нефинансовые активы» и 2 «Недвижимое и особо ценное имущество учреждения» сведений (ф. 0503768) отражаются с учетом данных по исправлению ошибок прошлых отчетных периодов (п. 15, 68 Инструкции № 33н);
— показатели справки (ф. 0503710), отчета (ф. 0503721) и показатели, формируемые в графах 5 — 10 разд. 1 «Нефинансовые активы» и 2 «Недвижимое и особо ценное имущество учреждения» сведений (ф. 0503768), указываются без учета бухгалтерских записей по исправлению ошибок прошлых лет (п. 31, 52, 68 Инструкции № 33н).
Таким образом, при формировании бухгалтерской отчетности за отчетный период, в котором были обнаружены и исправлены ошибки, в вышеуказанных формах корректируются только входящие остатки. Показатели оборотов по счетам (увеличения, уменьшения объектов учета), доходов, расходов, отражаемые в бухгалтерской отчетности, формируются на основании данных соответствующих регистров бухгалтерского учета без учета оборотов по исправлению ошибок прошлых лет — как если бы выявленные ошибки прошлых лет были исправлены в момент их допущения.
В случае ретроспективного пересчета показателей бухгалтерской отчетности утвержденная отчетность за предшествующий год (годы) не подлежит пересмотру, замене и повторному представлению пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 33 СГС «Учетная политика»).
Кроме того, информация об ошибках прошлых лет и об изменении показателей бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503760), а именно указывается следующая информация (п. 34 СГС «Учетная политика»):
— ошибка (описание);
— сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в отчетности раскрываются сравнительные показатели;
— общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для которого в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели;
— причины, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможной, а также способ отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления.
[1] Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н.
[2] Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утв. Приказом Минфина РФ от 30.12.2017 № 274н.
[3] Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н.