Исправление ошибок: как отразить в учете бухгалтеру-бюджетнику

В статье расскажем, как квалифицируются ошибки в бухгалтерском учете, каков порядок их исправления в регистрах бухгалтерского учете в зависимости от периода их обнаружения, как в связи с исправлением ошибок прошлых лет осуществляется ретроспективный пересчет бухгалтерской отчетности, какие показатели отчетности нужно корректировать, а какие нет.

Правила исправления ошибок, обнаруженных в бухгалтерком учете учреждения, регламентированы в п. 18 Инструкции № 157н[1] и разд. V СГС "Учетная политика«[2]. Разъяснения по применению данного стандарта даны в Письме Минфина РФ от 31.08.2018 № −02-06-07/62480.

Согласно п. 14 указанного письма ошибки отчетного периода в бухгалтерском учете квалифицируются в зависимости от периода, в котором они были допущены:

— ошибка отчетного года — ошибка, допущенная в периоде (в году), за который учреждение не сформировало бухгалтерскую (финансовую) отчетность (промежуточную или годовую), либо в периоде, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована, но не утверждена (осуществляются мероприятия по ее камеральной проверке, внутреннему финансовому контролю, внешнему финансовому контролю, а также внутреннему контролю или внутреннему финансовому аудиту);

— ошибка прошлых лет — ошибка, допущенная в периоде, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность утверждена (завершены мероприятия по внешнему финансовому контролю).

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По общим правилам при обнаружении ошибки текущего года или прошлых лет исправления в регистры бухгалтерского учета вносятся на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833) путем отражения:

— дополнительной бухгалтерской записи;

— бухгалтерской записи, оформленной способом «красное сторно», и дополнительной бухгалтерской записи.

Бухгалтерская справка (ф. 0504833) в этом случае должна содержать:

— обоснование внесения исправлений;

— наименование исправляемого регистра бухучета (журнала операций), его номер (при наличии);

— период, за который составлен регистр;

— период, в котором были выявлены ошибки.

Исправление ошибок в электронном регистре бухгалтерского учета осуществляется лицами, ответственными за его ведение.

Порядок исправления ошибок будет различным в зависимости от периода их обнаружения.

Порядок исправления ошибок в зависимости от периода их обнаружения

Период обнаружения ошибки Порядок исправления Ошибка отчетного периода (квартала), выявленная в ходе осуществления внутреннего контроля до представления квартальной отчетности Исправляется путем внесения записей по счетам бухгалтерского учета на дату совершения хозяйственной операции, по которой обнаружена ошибка Ошибка отчетного периода, выявленная в ходе осуществления внутреннего контроля после даты подписания бухгалтерской отчетности*, но до предельной даты ее представления** Исправляется: — путем отражения записей по счетам бухгалтерского учета последней датой отчетного периода; — путем формирования бухгалтерской отчетности, содержащей уточненные показатели, с учетом выявленных и исправленных ошибок (п. 29 СГС «Учетная политика») Ошибка отчетного периода, выявленная в ходе камеральной проверки бухгалтерской отчетности после предельной даты ее представления, но до даты ее принятия уполномоченным органом*** Исправляется по решению уполномоченного органа исходя из существенности выявленной ошибки: — путем выполнения записей по счетам бухгалтерского учета на конец отчетного периода; — путем формирования уточненной отчетности. Уточненная отчетность повторно направляется уполномоченному органу, а также иным пользователям, которым была представлена первоначальная отчетность. В пояснениях к ней приводится информация об изменениях первоначально представленной отчетности (с указанием причин внесения исправлений и их содержания) (п. 30 СГС «Учетная политика») Ошибка отчетного периода, выявленная в ходе осуществления внутреннего финансового контроля, внешнего финансового контроля, а также внутреннего финансового аудита после даты принятия бухгалтерской отчетности, но до даты ее утверждения**** Ошибка отчетного периода, выявленная после даты утверждения квартальной бухгалтерской отчетности Исправляется: а) путем отражения записей по счетам бухгалтерского учета в период (на дату) обнаружения ошибки; б) путем раскрытия в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о существенных ошибках, выявленных в отчетном периоде, с описанием ошибки (содержания и суммы), а также указанием суммовых значений выполненных корректировок бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 32 СГС «Учетная политика») Ошибка отчетного периода, выявленная после даты утверждения годовой бухгалтерской отчетности (ошибка прошлых лет) Исправляется: — путем выполнения записей по счетам бухгалтерского учета в период (на дату) обнаружения ошибки; — путем ретроспективного пересчета показателей бухгалтерской отчетности*****. Корректировке подлежат сравнительные показатели, раскрываемые в бухгалтерской отчетности за отчетный год, начиная с того предшествующего года, в котором была допущена ошибка, за исключением случаев, когда это практически невозможно. Скорректированные сравнительные показатели предшествующего года (годов) приводятся в отчетности отчетного года обособенно с отметкой «Пересчитано» (п. 33 СГС «Учетная политика»)

* Датой подписания бухгалтерской отчетности считается дата подписания в установленном порядке полного комплекта бухгалтерской (финансовой) отчетности.

** Предельной датой представления бухгалтерской отчетности признается последний рабочий день установленного срока направления ее органу, уполномоченному принимать бухгалтерскую отчетность и (или) формировать консолидированную бухгалтерскую отчетность.

*** Датой принятия бухгалтерской отчетности уполномоченным органом считается дата проставления им отметки (направления уведомления) о принятии отчетности по результатам проведения камеральной проверки.

**** Датой утверждения бухгалтерской отчетности является дата утверждения отчета об исполнении бюджета соответствующего публично-правового образования или дата утверждения бухгалтерской отчетности в соответствии с бюджетным законодательством.

***** Ретроспективный пересчет бухгалтерской (финансовой) отчетности не представляется возможным в случаях, если оценка в денежном измерении (стоимостном выражении) последствий такого изменения:

— не может быть произведена в связи с недостаточностью (отсутствием) информации за соответствующий предшествующий год;

— требует использования оценочных значений, основанных на информации, которая не была доступна на дату представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий год.

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Исправление ошибок прошлых лет в бухгалтерском учете

Ошибки прошлых лет отражаются в бухгалтерском учете обособленно (п. 18 Инструкции № 157н).

Исправления по таким ошибкам вносятся в регистры бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде на дату обнаружения ошибки с применением следующих счетов:

— 401 18 000, 401 19 000 (в части бухгалтерских записей по ошибкам, корректирующих показатель доходов по финансовому году, предшествующему отчетному, по иным прошлым финансовым годам соответственно);

— 401 28 000, 401 29 000 (в части бухгалтерских записей по ошибкам, корректирующих показатель расходов по финансовому году, предшествующему отчетному, по иным прошлым финансовым годам соответственно);

— 304 84 000, 304 94 000 (в части расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением по финансовому году, предшествующему отчетному, по иным прошлым финансовым годам соответственно);

— 04 86 000, 304 96 000 (по иным расчетам года, предшествующего отчетному, по иным прошлым финансовым годам соответственно).

Данные исправительные операции отражаются в отдельном журнале по прочим операциям (ф. 0504071) с признаком «Исправление ошибок прошлых лет».

Информация из указанного журнала операций отражается в оборотах главной книги (ф. 0504072) (в момент обнаружения ошибки прошлых лет и осуществления корректировочных записей).

В конце года закрытие показателей счетов бухгалтерского учета по отражению ошибок прошлых лет (счета0 401 18 000, 0 401 19 000, 0 401 28 000, 0 401 29 000, 304 84 000, 304 94 000, 304 86 000, 304 96 000) осуществляется в общеустановленном порядке (с применением счета 0 401 30 000).

Операции по закрытию счетов, на которых обособлена информация по исправлению ошибок прошлых лет, отражаются также в журнале по прочим операциям (ф. 0504071) с признаком «Исправление ошибок прошлых лет».

В автономном учреждении спорта в текущем (2020) году проводилась проверка финансово-хозяйственной деятельности. Ревизоры выявили ошибку. В марте 2019 года учреждение за счет приносящей доход деятельности приобрело мультимедийный проектор стоимостью 250 000 руб. При принятии к бухгалтерскому учету по данному объекту был ошибочно определен срок полезного использования — 2 года. Согласно ОК 013 2014

«Общероссийский классификатор основных фондов» (СНС 2008) (далее — ОКОФ) данный объект относится к коду 330.26.70.16 «Кинопроекторы; проекторы для слайдов; прочие проекторы изображений». В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» объекты основных средств по данному коду ОКОФ относятся к III амортизационной группе со сроком полезного использования от 3 до 5 лет. 📌 Реклама Отключить Ошибка была обнаружена в марте 2020 года. Отчетность за прошлый год сдана и утверждена.

В бухгалтерском учете на момент обнаружения ошибки по данному объекту норма аморизационных отчислений составляла 10 416,67 руб. в месяц (250 000 руб. /24 мес).

За 2019 год по данному объекту была начислена амортизация в сумме 104 166,7 руб. (10 416,67 руб. х 10 мес.).

В текущем году — в сумме 20 833,34 руб. (10 416,67 руб. х 2 мес.).

Произведем пересчет амортизации в соответствии с правильно определенным кодом ОКОФ по данному объекту и сроком полезного использования 5 лет (60 месяцев).

Норма амортизационных отчислений составит 4 166,67 руб. ежемесячно (250 000 руб. / 60 мес.)

Таким образом, за прошлый год необходимо было начислить амортизацию в размере 41 666,7 руб. (4 166,67 руб. х 10 мес.).

В текущем году — в сумме 8 333,34 руб. (4 166,67 руб. х 2 мес.).

В бухгалтерском учете будут отражены следующие операции:

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. Исправление ошибки прошлых лет (на дату обнаружения ошибки) Сторнирована ошибочно начисленная амортизация в прошлом отчетном периоде 2 401 28 271 2 104 34 411 (-104 166,70) Начислена амортизация за прошлый отчетный период 2 401 28 271 2 104 34 411 41 666,70 Исправление ошибки текущего финансового года (на дату совешения операции) Сторнирована ошибочно начисленная амортизация за январь 2 109 80 271 2 104 34 411 (-10 416,67) Насислена амортизация за январь 2 109 80 271 2 104 34 411 4 166,67 Сторнирована ошибочно начисленная амортизация за февраль 2 109 80 271 2 104 34 411 (-10 416,67) Насислена амортизация за ферваль 2 109 80 271 2 104 34 411 4 166,67

По окончании финансового года счет 2 401 28 271 будет закрыт в установленном порядке:

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. Закрыты расходы отчетного периода на финансовый результат (104 166,7 — 41 666,7) руб. 2 401 30 000 2 401 28 271 (-62 500)

Отражение ошибок прошлых лет в бухгалтерской отчетности

В соответствии с п. 17 Письма Минфина РФ № 02-06-07/62480 исправление ошибки прошлых лет осуществляется в зависимости от периода ее обнаружения (факторов, выявивших такую ошибку) по решению учреждения или уполномоченного органа с формированием бухгалтерской отчетности, содержащей ретроспективный пересчет.

Ретроспективный пересчет бухгалтерской отчетности — исправление ошибки предшествующего года (годов) путем корректировки сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за предшествующий год (годы) таким образом, как если бы ошибка не была допущена.

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Корректировке подлежат сравнительные показатели, раскрываемые в бухгалтерской отчетности за отчетный год, начиная с того предшествующего года, в котором была допущена ошибка, за исключением случаев, когда такая корректировка не представляется возможной. Скорректированные сравнительные показатели предшествующего года (годов) приводятся в бухгалтерской отчетности отчетного года обособленно с отметкой «Пересчитано».

К сравнительным показателям, раскрываемым в отчетности, относятся, в частности:

— показатели на начало отчетного периода (начало года, предшествующего отчетному периоду (году);

— показатели на конец отчетного периода (месяца, квартала, полугодия, 9 месяцев) года, предшествующего отчетному периоду (году);

— обороты по показателям за отчетный период года, предшествующего отчетному периоду (году).

В целях раскрытия информации об исправлении учреждением ошибок прошлых лет в бухгалтерском учете и (или) пересчета показателей отчетности в связи с выявлением таких ошибок, за финансовые годы, предшествующие текущему финансовому году, в течение отчетного периода (на нерегулярной основе) составляются сведения (ф. 0503773) (п. 72 Инструкции № 33н[3]).

Информация в данных сведениях формируется в разд. 2 «Изменения (пересчеты)» по коду причины 03 на основе данных журнала по прочим операциям (ф. 0504071) с признаком «Исправление ошибок прошлых лет».

На основании сведений (ф. 0503773) при составлении бухгалтерской отчетности за отчетный период, в котором были обнаружены ошибки прошлых лет, показатели в других формах отчетности формируются исходя из следующих положений Инструкции № 33н:

— входящие остатки в графах «На начало года» баланса (ф. 0503730) и в графе 4 разд. 1 «Нефинансовые активы» и 2 «Недвижимое и особо ценное имущество учреждения» сведений (ф. 0503768) отражаются с учетом данных по исправлению ошибок прошлых отчетных периодов (п. 15, 68 Инструкции № 33н);

— показатели справки (ф. 0503710), отчета (ф. 0503721) и показатели, формируемые в графах 5 — 10 разд. 1 «Нефинансовые активы» и 2 «Недвижимое и особо ценное имущество учреждения» сведений (ф. 0503768), указываются без учета бухгалтерских записей по исправлению ошибок прошлых лет (п. 31, 52, 68 Инструкции № 33н).

Таким образом, при формировании бухгалтерской отчетности за отчетный период, в котором были обнаружены и исправлены ошибки, в вышеуказанных формах корректируются только входящие остатки. Показатели оборотов по счетам (увеличения, уменьшения объектов учета), доходов, расходов, отражаемые в бухгалтерской отчетности, формируются на основании данных соответствующих регистров бухгалтерского учета без учета оборотов по исправлению ошибок прошлых лет — как если бы выявленные ошибки прошлых лет были исправлены в момент их допущения.

В случае ретроспективного пересчета показателей бухгалтерской отчетности утвержденная отчетность за предшествующий год (годы) не подлежит пересмотру, замене и повторному представлению пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 33 СГС «Учетная политика»).

Кроме того, информация об ошибках прошлых лет и об изменении показателей бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503760), а именно указывается следующая информация (п. 34 СГС «Учетная политика»):

— ошибка (описание);

— сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в отчетности раскрываются сравнительные показатели;

— общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для которого в бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрываются сравнительные показатели;

— причины, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможной, а также способ отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления.