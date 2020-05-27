Что изменилось в штрафах для бухгалтера

Последним значительным изменениям в КоАП РФ уже больше года. Мы успели привыкнуть к ним и даже начали бойко цитировать статьи и штрафы, указанные в нем. Но законодатель решил, что в данном случае «стабильность есть стагнация» и обновил разом немало статей. Давайте же посмотрим, что вынесла на наш берег волна законодательного прибоя.

Что изменилось, а что только планируется

В интернете во всю муссируются слухи о том, что теперь снижены штрафы по нескольким нарушениям, а часть вообще отменена, часть заменена на предупреждения и прочая, прочая... Но, к сожалению, это не действующие статьи, а проект КоАП РФ на 2021 год. Он прекрасен, сомнений нет, но именно из-за своей терпимости и мягкости, которая сильно уменьшит размер поступлений в бюджет, новая редакция была подвергнута критике со стороны правительства и нового премьер-министра, который в налогах знает толк. Теперь уж и не известно, получим ли мы один из самых либеральных кодексов за всю их историю.

Но, как бы то ни было, перейдем к реальным изменениям старого, но действующего кодекса. Будем их группировать по применяемым областям.

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Изменения в части применения ККТ

Изменения по ККТ будут вступать в силу поступательно: в течение мая, июня, июля согласно № 171-ФЗ от 03.07.2019.

В пункте «Неприменение ККТ» изменился сам принцип начисления штрафов. Ранее размеры штрафов были фиксированными и не зависели от суммы сделки. Теперь же с 1 июля 2020 г. штраф за неприменение ККТ для должностных лиц составит от 1/4 до 1/2 суммы сделки, но не менее 10 000 руб. Для юрлиц штраф составит 3/4 от суммы сделки, но не менее 30 000 руб. В данном случае фиксированные суммы вполне могут оказаться гораздо больше суммы сделки.

Наказание за повторное неприменение ККТ уже заставляет задуматься, а стоит ли пренебрегать законом? Ведь за такое нарушение кассиру запретят занимать подобную должность два года, а юрлицу и ИП на 90 дней приостановят деятельность.

Также остается пункт «Использование ККТ, не отвечающей требованиям законодательства или несоблюдение порядка ее применения». Пожалуйста, будьте внимательны, когда приобретаете кассовый аппарат, потому что устаревшая или же просто не соответствующая требованиям модель подведет кассира под предупреждение или штраф в размере от 1500 до 3000 руб., а организацию/ИП под предупреждение или штраф от 5000 до 10 000 руб. Наличие предупреждения в данном пункте объясняется тем, что мы все-таки не технические гении и иногда можем ошибиться при выборе аппарата или же при запутаться при пробитии чеков, поэтому закон идет нам навстречу.

Пункт «Непередача чека покупателю» уже доставил немало затруднений... Теперь у каждого покупателя нужно взять номер телефона или же электронной почты, на которые следует выслать чек. И что поделаешь, приходится — ведь за нарушение кассиру и организации могут вынести предупреждение или же 2 000 руб. штрафа для кассира и 10 000 руб. для организации.

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Если вдруг какое-либо и нарушений получилось выявить самостоятельно, то следует сразу же оповестить налоговый орган и дать пояснительную записку. Это поможет избежать санкций со стороны ИФНС. Так же следует поступать и с непереданными покупателю чеками. Понятно, что далеко не каждый покупатель сразу же побежит в налоговую писать жалобу, не попытавшись разобраться в ситуации на месте, но обезопасить себя надо всегда.

Учет отходов

С апреля вступит в силу статья КоАП за номером 8.5.1, которая нас предупреждает о том, что:

за непредставление отчета об утилизации отходов должностное лицо оштрафуют на сумму от 3000 до 6000 руб., ИП — от 50 000 до 70 000 руб., а организацию — от 70 000 до 150 000 руб.

за подачу отчетности с неполными или неверными данными должностное лицо отделается тем же штрафом, а вот ИП уже выпишут штраф в двукратном размере от суммы сбора по каждой группе товаров, но не менее 100 000 руб. Организациям же придется выплатить штраф в двукратном размере от суммы сбора по каждой группе товаров, но не менее 250 000 руб.

Еще строже обстоит дело с оплатой сборов. Согласно ст. 8.41.1 КоАП РФ за просрочку оплаты сбора по каждой из групп товаров должностное лицо подвергнется штрафу в размере от 5000 до 7000 руб., ИП — в трехкратном размере, но не менее 250 000 руб., юрлицо — в трехкратном размере, но не менее 500 000 руб.

Штрафы весьма солидные, с чем связано такое их увеличение, сказать трудно: то ли с мировыми тенденциями поддержки экологии, то ли с программой повышения продолжительности жизни россиян... Но в любом случае нам следует убедиться в верности заполнения отчетов и беспрепятственной возможности отправить их в ИФНС (обновить рабочую базу до последней версии, проверить срок действия сертификата на отправку отчетности, продлить договор с оператором отправки отчетности).

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Техосмотр

Очень много изменений и ужесточений в части ответственности за состояние транспортных средств, они вступят в силу 27.07.2020 согласно № 219-ФЗ от 26.07.2019.

Важный момент — диагностическая карта ТС. Ранее такую карту каждые полгода должны были подтверждать только ТС, которые перевозят пассажиров или опасные грузы, теперь же ст. 12.5 дополнится п. 1.1 в котором указано, что ДК должна быть у всех транспортных средств, иначе будет выписан штраф в размере 2000 руб. Но если вдруг был получен такой штраф, то в течение 24 часов повторно штрафовать не будут, дав владельцу возможность провести техосмотр.

Прошу обратить внимание на дополнение п. 3-7 ст. 14.4.1. В них перечислены правонарушения при оформлении диагностической карты. Будьте осторожны, при обращении к оператору проведения техосмотра. Убедитесь, что он имеет:

техническую сертификацию физического или юридического лица;

специальный договор с ГИБДД;

аккредитационную аттестацию от РСА (Российский союз автостраховщиков).

Прочее

Также были внесены и еще некоторые изменения, но уже они уже совсем специфические: касающиеся религиозной деятельности, инагентов, водопользования и энергосбыта.

В ожидании одобрения новой редакции кодекса будем соблюдать старую и при обнаружении обязательно уведомлять контролирующие органы, чтобы отделаться предупреждением и подтвердить свой статус честных налогоплательщиков.