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Как составить приказ о тестировании работников на коронавирус

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Постепенное снятие ограничительных мер, введенных в стране в связи с эпидемией коронавируса, позволило части организаций и ИП возобновить работу. Но только при условии соблюдения требований Роспотребнадзора и местных органов власти. Одно из таких требований в некоторых регионах — обязательное тестирование сотрудников на коронавирус. Рассмотрим, как составить приказ о тестировании и что необходимо учесть при его разработке.

Приказ об обязательном тестировании работников на коронавирус

В связи с уменьшением количества заболевших новой коронавирусной инфекцией, страна начинает постепенно выходить из ограничительных мер, введенных с 30 марта. В связи с этим регионы РФ определяют перечень отраслей, которым можно вернуться к работе, и обязанности работодателей, которые они должны соблюдать при этом. Одна из таких обязанностей — тестирование работников на коронавирус. Пока такое требование установлено лишь в Москве.

В соответствии с Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ все московские работодатели обязаны провести:

  • в период с 15.05.2020 по 31.05.2020 — тестирование на коронавирус не менее 10% сотрудников;
  • с 01.06.2020 — каждые 15 дней тестировать на коронавирус не менее 10% работников.

Для проведения тестирования работодатель должен издать соответствующий документ — приказ о тестировании работников на коронавирус. Этот документ не имеет унифицированной формы и составляется работодателем самостоятельно.

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Перед тем как издать приказ, необходимо заключить договор на оказание услуг с одной из медорганизаций, указанных в Перечне, утвержденном Роспотребнадзором.

В приказ необходимо включить:

  • название и реквизиты организации;
  • дату и место издания приказа;
  • название документа;
  • документ, на основании которого проводится исследование;
  • иные основания проведения тестирования;
  • период, в течение которого будет проводится тестирование;
  • список сотрудников, направляемых на исследование (пофамильно в тексте приказа или в отдельном приложении к нему);
  • название и адрес медучреждения, которое будет проводить тестирование;
  • место и дату проведения тестирования;
  • лицо, ответственное за проведение процедуры исследования;
  • ФИО, должность и подпись руководителя;
  • данные сотрудников, ознакомленных с приказом.

Образец приказа о тестировании на коронавирус

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Образец приказа о тестировании на коронавирус —скачать

После того, как приказ издан, с ним необходимо ознакомить всех сотрудников под роспись. Хранится этот документ в организации в течение 50 лет.

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Подводим итоги

  • Обязанность тестирования сотрудников на коронавирус устанавливается органами власти регионов РФ.
  • В приказе о проведении тестирования нужно указать данные о работодателе, лицах, направляемых на анализ и медучреждении, в котором будет происходить тестирование.
  • Сотрудников, направляемых на тестирование, нужно ознакомить с приказом под роспись.
  • Приказ должен храниться в организации в течение не менее 50 лет.

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