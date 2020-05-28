Как составить приказ о тестировании работников на коронавирус

Постепенное снятие ограничительных мер, введенных в стране в связи с эпидемией коронавируса, позволило части организаций и ИП возобновить работу. Но только при условии соблюдения требований Роспотребнадзора и местных органов власти. Одно из таких требований в некоторых регионах — обязательное тестирование сотрудников на коронавирус. Рассмотрим, как составить приказ о тестировании и что необходимо учесть при его разработке.

Приказ об обязательном тестировании работников на коронавирус

В связи с уменьшением количества заболевших новой коронавирусной инфекцией, страна начинает постепенно выходить из ограничительных мер, введенных с 30 марта. В связи с этим регионы РФ определяют перечень отраслей, которым можно вернуться к работе, и обязанности работодателей, которые они должны соблюдать при этом. Одна из таких обязанностей — тестирование работников на коронавирус. Пока такое требование установлено лишь в Москве.

В соответствии с Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ все московские работодатели обязаны провести:

в период с 15.05.2020 по 31.05.2020 — тестирование на коронавирус не менее 10% сотрудников;

с 01.06.2020 — каждые 15 дней тестировать на коронавирус не менее 10% работников.

Для проведения тестирования работодатель должен издать соответствующий документ — приказ о тестировании работников на коронавирус. Этот документ не имеет унифицированной формы и составляется работодателем самостоятельно.